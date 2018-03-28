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Социолог Вячеслав Смирнов: У нас народ восточный. Ему нужен главнокомандующий

28 марта 2018, 02:24  •  55 • В России

ИДИОТОВ БУДУТ ПОКАЗАТЕЛЬНО САЖАТЬ НА КОЛ

- Вячеслав, вы сами как социолог верите в итоговые цифры выборов, опубликованные ЦИК?

- Вполне. Большая работа проделана Центризбиркомом, исчезли мертвые души. Областные администрации не были заинтересованы в фальсификации, ну кроме полных идиотов, которые под камеры вбрасывали бюллетени. Их сейчас показательно будут сажать на кол, и, я надеюсь, жестоко, это уже вредительство…

- Вредительство от чистого сердца?

- От человеческой глупости. Представьте, председатель участковой комиссии, а это, как правило, директор школы, начинает такие пердимонокли под камеру устраивать. Ей кто-то сказал, что камера не работает? Как такие учителя могут учить наших детей, если она верит в такую глупость, как неработающая камера?! Или кто-нибудь специально ей приказал вбросить, чтобы на ее место свою жену посадить, после того как ее посадят.

У БАБЫ В ГОЛОВЕ - РЕЙТУЗЫ, ЕЙ ВЫБОРЫ ДО ЛАМПОЧКИ

- Но почему социологи так недооценили наших избирателей? Не смогли предсказать ни рекордную явку, ни фантастический результат Путина?

- Потому что социология в какой-то степени лженаука. Приведу пример: рядом с вашей редакцией торговый центр. Идет по нему профессиональный опросчик - как правило, это женщина лет 50, ей нужно опросить 20 женщин ее возраста. Спешащие покупательницы ее просто посылают. А те, кто просто шатается, они от скуки 15 минут будут отвечать. Женщину спрашивают: вы в курсе, что будут выборы президента? А у нее в голове рейтузы и то, что мужа надо накормить, и эти выборы ей до лампочки. Но она же не скажет, что полная дура, она, естественно, скажет: конечно, знаю. А какие кандидаты баллотируются, спросят ее. А она, кроме Путина, никого и не ведает. То, что Грудинин идет вместо Зюганова, это надо быть коммунистом, чтобы знать. То есть человек начинает врать в процессе ответа. И уже на уровне опроса - брак. Потом идет обработка ответов. Тот, кто сдает отчеты заказчику - социологическому агентству, - он же тоже ради денег работает. Начинает как-то корректировать ошибки и уже окончательно корежит реальность. Эту погрешность мы называем «индекс вранья».

- Сколько он составляет?

- Смотря кому закажешь опрос. Если бывалым студентам, то сто процентов. А если тем, кто первый раз в жизни проводит социсследования, то гораздо меньше. Новички еще не научились обманывать, чтобы побольше анкет сдать и побольше заработать. Потом, через годик, научатся…

- Выходит, врут все?..

- И нет ничего ужасного, если социологи занизили результат кандидата власти. Социолог может сказать: всплеск был неожиданный... А вот когда результат оказался меньше предсказанного, то тебя обвиняют в том, что ты продался Кремлю (а часто это неправда - денег на эти выборы мало тратилось).

СТРАНА ПРОДАВЦОВ, СИЛОВИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ

- Но как вы объясните, что за Путина проголосовали 76%, а у меня страничка в соцсети забита криками, что выборы нечестные?

- Это показывает, к какой социальной группе вы относитесь. Среди журналистов много либералов… У вас, наверное, и загранпаспорт есть?

- Да.

- А в России только 20% граждан имеют загранпаспорт или когда-нибудь в жизни его имели. У нас страна водителей, продавцов, силовиков и пенсионеров. Это 70% населения. И слава богу, это замечательные люди. Вы, наверное, еще и в Фейсбуке сидите? Вам надо почистить свою френд-ленту. В Одноклассники чаще заходите...

- Вокруг меня много журналистов противоположных убеждений, у которых тоже есть загранпаспорт.

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- Но все равно это лица свободных профессий, совершенно другой сгусток мнений, чем у простого трудового народа. 24% проголосовало против президента. Как правило, эти 24% самые крикливые и самые интернет-зависимые. Там много интеллигенции...

- Но логово интеллигенции - города-миллионники, которые всегда были рассадником оппозиционности. А тут вдруг эти горожане пошли к урнам строем и проголосовали за Путина.

- В каждом городе-миллионнике всегда примерно четверть населения - недовольные, как, кстати, и по всей России. Только в миллионниках эта четверть, как правило, сытые - те, у кого есть машина, хорошая квартира, высшее образование. А недовольная четверть по России - это те, которые считают, что нужно было Киев брать, что всех богатых нужно раскулачивать, и тех либералов, которые в крупных городах, пора потрогать за мягкое, потому что они «за счет трудового народа живут».

КОММУНИСТЫ ОШИБЛИСЬ, ВЫДВИНУВ БУРЖУЯ

- 63% населения, по опросам, считают выборы честными. Хотя раньше люди привычно говорили: мой голос ничего не решает, без меня посчитают... Что случилось?

- Все же очень просто. Имидж председателя ЦИК Эллы Памфиловой очень положительный. К тому же не ЦИК, как правило, замешан в нарушениях, а местные власти. ЦИК вместе с Кремлем им откручивал руки, ноги, головы, потому что местные власти, когда вмешиваются со своими фальсификациями, они только мешают делу.

- А то, что столько компромата вылилось на Грудинина? Вот что, например, координатор левого фронта Сергей Удальцов говорит: «На фоне Путина остальные кандидаты имели меньше возможностей донести свою программу. А на Грудинина вылили поток компромата. В такой ситуации его результат - 12%, я считаю, большой успех».

- Грудинин был идеальным кандидатом-антигероем. Потому что коммунисты выдвинули рантье и буржуя. Удальцов должен говорить об ошибке коммунистов, что они выдвинули богатого человека. Посмотрите финансовый отчет Грудинина, у него много денег. Так кто тебе, дорогой кандидат, мешал купить платное время? Веди свою кампанию, хвали себя, трать деньги. А он даже с бесплатных теледебатов сам ушел. Грудинин сейчас попал в тяжелую ситуацию, хотя, думаю, его еще власть пригреет, и он, может, даже опять уйдет в «Единую Россию».

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НЕЧЕГО ПРИНЦА ЖДАТЬ

Слушатель Владимир, г. Владимир:

- Наши слушатели прислали такое мнение: что же это за выборы, если половине избирателей было некогда думать - за кого голосовать, потому что они на работе с утра до ночи, - выживают. А второй половине думать лень.

- На самом деле ближе к народу надо быть и меньше возмущаться. В нормальном обществе люди вообще политикой не интересуются. Есть твоя семья, твой бизнес, твоя работа. Не получается с заработком? Освоил новую профессию - сменил работу. А у нас сидят и жалуются на жизнь.

- Вот и другой слушатель жалуется: Живу в маленьком городе, работы нет, зарплаты нищенские...

- Я как раз про это. Собрал чемодан - и поехал в большой город работать.

- Подождите, я много бываю в маленьких русских городках, там очень много проблем со здравоохранением, образованием, ЖКХ, зарплатами… Люди, получается, голосуют за что?

- Поддерживают власть люди работающие. В том числе пенсионеры, им государство денежку платит. У пенсионеров одна мысль - не было бы хуже. При этом у нас очень большая миграция. Например, многие ездят работать вахтовым методом в Москву. Нет работы рядом - поднял зад и поехал работать в другое место - в чем проблема? А очень часто человек не хочет работать. Это как у женщин: я жду принца - вот приедет на белом коне и меня возьмет в жены! Ну ты сначала умойся, причешись, из дома выйди хотя бы, чтобы он тебя увидел, а то ты уткнулась в плюшки с компьютером и сидишь - ждешь чего-то.

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ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ, ВЫ МЕНЬШИНСТВО!

- Еще один слушатель говорит: я на избирательном участке послушал, о чем народ говорит. В основном только две фамилии - Путин и Жириновский…

- Электорат хочет Путина, Жириновского или какого-нибудь сталиниста.

- Страшно описываете наш народ…

- Он у нас восточный, ему нужен верховный главнокомандующий. А стонут, как правило, те, которые хотели бы видеть Явлинского либо Собчак. Уважаемые люди, образованные, вы - меньшинство! Надо быть ближе к народу-то, ну попробуйте хотя бы землю покопать на огороде…

- Оппозиция много педалировала коррупционную проблему. Сердюков, Улюкаев и так далее, почему это не сказалось на выборах?

- Потому что (скажу парадоксальную вещь) Путин - сам либерал.

- ?!

- Он балансирует. Ведь общественное мнение считает: не важно, виноват или нет Сердюков - его надо красиво посадить, желательно навечно. Народ считает, что Путин вот-вот закрутит гайки. А на самом деле президент вот уже 18 лет очень аккуратно балансирует, потому и жить стало лучше тем, кто работает. Да, некоторые недовольны, но не тем, что плохо живут, а что кто-то другой живет лучше. Справедливость в их понимании - когда в тяжелые времена всем одинаково плохо.

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