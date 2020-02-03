Социолог - про опрос ВЦИОМ о поправках в Конституцию: Людям надоели элиты, живущие на два дома

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил узнать, что сограждане думают о возможных поправках в главный закон страны. Которые в середине января предложил президент. И над которыми сейчас работают лучшие юристы, в том числе в обеих палатах парламента.

Поправки социального характера нашли наибольшее одобрение опрошенных. Закрепление в главном законе страны обязательную индексацию социальных выплат поддержали 91% респондентов. Зафиксировать минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума — 90%. Две трети сограждан считают, что необходим приоритет наших законов над международными. Такие результаты опроса ВЦИОМ публикует РБК.

Итоги опроса ВЦИОМ

Оценить итоги опроса ВЦИОМ «КП попросила замдиректора по научной работе Института социологии РАН Михаила Черныша.

- Не каждый юрист с ходу разберется в том, что предлагается изменить в Конституции, а тут обычным гражданам сразу предлагают дать ответ...

- Что касается социальной части опроса — тут наше население довольно инертно. И, разумеется, социально ориентировано. Что касается правовой составляющий... При такого рода опросах социологам надо самим себе задать вопрос — люди вообще понимают суть того, о чем идет речь? Знакомы ли они с этими поправками в конституцию или познакомились с ними в момент опроса?

- Почему против регулярной индексации социальных выплат высказался один процент?

- У нас сформировалась прослойка людей с высокими доходами, которые сейчас есть в любом обществе. Это так называемые либертарианцы. Они почти искренне не понимают, почему должны «платить за других». У них вообще трудности со взаимодействием с большинством.

- Ценз оседлости для кандидата в президенты увеличить с 10 до 25 лет постоянного проживания в России — отчего многие «за»?

- Новые кандидаты в президенты, более-менее реальные оппоненты, появляются иногда в процессе избирательной компании. Но их вообще никогда не бывает много. И, наверное, кто- то отсекается таким образом — введением повышенного ценза. Но поведение представителей российских элит, живущих на два дома, однако претендующих на власть, он… раздражает все больше. Обучающих детей за границей, там же пользующихся услугами здравоохранения. Многие такое не приемлют.

- По недопустимости иностранного гражданства для госслужащих...

- Тут ниже процент одобряющих и выше протестующих понятно почему. Шире круг задетых — муниципальные служащие, госслужащие. Семьи губернаторов и глав законодательных собраний, местных депутатов живущие за границе, испытывают дискомфорт оттого, что они там живут и ждут, когда у отца семейства закончится срок пребывания на должности — чтобы он и мог к ним присоединиться.

- Назначение силовиков — при согласовании с Советом Федерации — две трети за.

- Вообще-то силовой блок сейчас и так идет отдельно от остального состава правительства. То, что надо консультироваться с Советом Федерации — это конечно, фильтр. Но сенаторы особо и не возражают президенту...

- Приоритет российских законов перед международными — опять таки боле 60 % поддерживают.

- Надо признать, что в большинстве стран это норма. Свой закон главнее международного. А мы так избавляемся от наследия начала 90-х. Когда Россия считала нужным согласовывать многие свои решения на международном уровне. Это всегда был довольно странный пункт. Этакая уступка российского правительства международным структурам. Людям, понятное дело, это не нравилось — вот они и реагируют соответственно.

- Что касается вовлеченности в процесс обсуждения поправок в Конституцию.

- Информационное поле, конечно, подогрето — потому немалая часть населения в процесс вовлечена. Важно, что в конституции, в новых ее версиях, в тех поправках, которые предлагаются, сделана некоторая уступка в сторону большего согласования принятия решений с более широким кругом людей.

- А до сих пор?

- До сих пор Конституция была ориентирована на формат радикальных реформ — когда была легитимизация действий власти, которой позволялось без оглядки принимать решения, игнорируя мнение населения. Сейчас исправляются некоторые перекосы.

- Насколько опрос отражает умонастроения населения по изменениям в Конституции?

- Думаю, в общем, отражает. Но мы должны понимать, что эти умонастроения населения не вполне могут отфиксировать нюансы изменений и проанализировать то, что ему предлагают обсудить...

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