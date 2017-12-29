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Социальный вектор: Путин подписал законы об отсрочке пенсий, выплате на первенцев и повышении МРОТ

29 декабря 2017, 20:24  •  224 • В России
В России с 1 января вступят в силу новые законодательные положения, которые коснутся большинства россиян. Так, в новом году будет повышена минимальная зарплата, начнёт действовать программа субсидий семьям на первого ребёнка и увеличится период выплаты накопительной пенсии. Документы, регулирующие эти положения, в пятницу подписал президент Владимир Путин. Об этих и других нововведениях — в материале RT.
 
Посетители клиентской службы Главного управления Пенсионного фонда РФ РИА Новости © Илья Питалев
 

С 1 января в России начнут действовать новые законодательные положения, которые в пятницу, 29 декабря, подписал президент Владимир Путин. Так, вступит в силу распоряжение об увеличении минимального размера оплаты труда, программа пособий семьям с первенцами и отсрочка выплат накопительной части пенсии. Помимо этого в новом году запланировано создание реестра коррупционеров, куда собираются вносить тех, кто был уволен в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений.

Повышение МРОТ

С 2018 года начнётся постепенное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Уже 1 января эта сумма будет составлять 9489 руб. в месяц (85% от прожиточного минимума). А к 2019 году этот показатель достигнет 100% и будет зависеть от величины прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.

На данный момент МРОТ составляет 7800 руб., в то время как прожиточный минимум на душу населения — 10 329 руб. Между тем именно исходя из параметров МРОТ разрабатываются федеральные социальные программы, рассчитываются размеры стипендий, пособий и других соцвыплат.

  • Reuters

Эксперты считают, что это нововведение поможет преодолеть социальное расслоение общества. Вместе с тем, отмечают они, властям не стоит ждать, что после их шагов сразу же снизится число «серых» зарплат.

По оценками Министерства труда, порядка 1,5 млн работников с повышением МРОТ смогут рассчитывать на увеличение заработной платы.

«По нашей оценке, повышение заработной платы в связи с повышением МРОТ в 2018 году коснётся порядка 1,5 млн работников, из которых около 0,9 млн заняты в бюджетной сфере», — заявляли в ведомстве.

Период ожидания пенсии

Вместе с тем Путин увеличил период ожидания выплат накопительной части пенсий. Отметим, что в 2017 году длительность этого периода составляла 240 месяцев.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый из расчета её размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев», — говорится в документе.

Однако данное изменение коснётся только тех, кому пенсия будет назначена со следующего года, пояснил в беседе с RT председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, руководитель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Для тех, кто уже на пенсии, это не имеет никакого значения. Речь о тех, кто только будет выходить на пенсию и получать её накопительную часть. Но даже для них, строго говоря, добавка шести месяцев мало на что повлияет. Это чисто технологическая вещь, которая фиксируется законом. Она связана с тем, что растёт средняя продолжительность жизни», — пояснил Рязанский.

Инициативу активно продвигал Минтруд. В ведомстве объясняли, что это позволит постепенно довести ожидаемый период выплат накопительной пенсии «до приближённых к реальным значениям продолжительности жизни её будущих получателей».

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Ранее же президент подписал закон о продлении заморозки на эту часть пенсии до 2020 года. Мораторий на её формирование держится с 2014 года. Таким образом планируется уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ, на 551,3 млрд рублей.

Вместе с тем страховая часть пенсии в 2018 году будет проиндексирована на 3,7%. Однако это повышение распространяется только на неработающих пенсионеров.

Деньги на детей

Ещё один закон, который был подписан сегодня Владимиром Путиным и вступит в силу в новом году, устанавливает ежемесячные выплаты для семей, в которых появились первенцы. При этом речь идёт как о родных детях, так и об усыновлённых. Однако финансовая помощь будет адресной — семьи с высокими доходами не смогут на неё рассчитывать. 

Субсидии будут выплачиваться родителям с низким уровнем дохода и в том случае, если первенец появился после 1 января 2018 года. Родители смогут рассчитывать на пособия вплоть до достижения ребёнком полутора лет. Размер суммы привязывается к прожиточному минимуму детей за II квартал предыдущего года. К примеру, в этом году он составил 10 160 руб.

Таким образом, в следующем году семьям в среднем будут выплачивать 10 523 руб., в 2019-м — 10 836 руб., а в 2020-м — 11 143 руб. По предварительным данным, пособия получат около 340 тыс. семей.

Помимо этого президент также продлил ещё на три года программу материнского капитала для семей с двумя детьми или более. На 2017 год его размер составил 453 тыс. руб. К тому же был расширен перечень возможностей его использования до достижения ребёнком трёх лет. В частности, теперь родители смогут потратить эти деньги на платное дошкольное образование.

Раньше же воспользоваться маткапиталом до трёхлетия ребёнка семьи могли только для первоначального взноса по ипотеке или для оплаты товаров и услуг по адаптации в обществе детей-инвалидов.

  • РИА Новости

Учёт коррупционеров

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Другой закон, который имеет опосредованное отношение к социальной сфере, но не менее значим, даёт властям новую возможность бороться с коррупцией. Так, документом предлагается формировать списки, в которые будут вносить госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений.

Данные о них планируется хранить на протяжении пяти лет. На исключение «провинившиеся» смогут рассчитывать, только если акт об их проступке будет отменён, а также в связи со смертью.

Правила и порядок ведения списка определит правительство. Размещаться же он будет в Федеральной государственной информационной системе (ГИС) в интернете.

«Если в прошлом году в связи с утратой доверия уволены около 400 чиновников, то за девять месяцев текущего года уже 926 человек», — отмечал ранее генпрокурор России Юрий Чайка.

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