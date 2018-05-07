Социальный вектор: Путин обозначил программу развития России до 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ имеет явную социально-экономическую направленность и ставит в качестве целей повышение уровня жизни россиян и прорыв в научно-технологическом развитии. Через шесть лет средняя продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет, число бедных — сократиться вдвое, инфляция — не превышать 4%, а ставка по ипотеке — упасть ниже 8%. Подробнее о первой крупной законодательной инициативе российского лидера после инаугурации — в материале RT.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Отмечается, что целью постановления является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии РФ.

Помимо этого в число задач принятого указа входят увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для «самореализации и раскрытия таланта каждого человека», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Согласно опубликованному документу, правительству поручено к 2024 году обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России, а также повысить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет с прицелом на увеличение этого показателя до 80 лет к 2030 году.

Президент также призвал кабмин обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсий опережающими инфляцию темпами и снизить уровень бедности в стране в два раза.

В соответствии с указом к 2024 году ежегодно должны улучшаться жилищные условия по меньшей мере 5 млн семей, а число организаций, осуществляющих технологические инновации, надо увеличить до 50% от общего числа.

Кроме того, глава государства потребовал от правительства обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также создать в базовых отраслях экономики (прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе) высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, «развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами».

Согласно поставленной задаче к 2024 году Россия должна входить в число пяти крупнейших экономик мира, а темпы экономического роста должны быть выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. В частности, уровень инфляции не должен превышать 4%, отмечается в документе.

Работник алюминиевого завода

Reuters

© Ilya Naymushin

Приоритетные национальные проекты

Во исполнение поставленных целей глава государства поручил правительству до 1 октября 2018 года утвердить основные направления деятельности до 2024 года, а также сформировать прогноз социально-экономического развития России на этот период.

К установленной дате кабинет министров должен разработать механизмы и рассчитать ресурсное обеспечение, необходимое для достижения поставленных целей. Кроме того, в соответствии с этими целями правительство разработает или же скорректирует нацпроекты или программы по целому ряду направлений, которые будут рассмотрены Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре.

Приоритетными в ближайшую шестилетку считаются нацпроекты по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, а также международная кооперация и экспорт.

Президент поручил правительству в приоритетном порядке выделять бюджетные средства и направлять дополнительные доходы на реализацию нацпроектов по этим направлениям.

Демография

При разработке нацпрограммы в сфере демографического развития кабмину предложено исходить из того, что к 2024 году показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни повысится до 67 лет, суммарный коэффициент рождаемости увеличится до 1,7, а число ведущих здоровый образ жизни граждан вырастет до 55%.

Также к обозначенному сроку должен быть внедрён механизм финансовой поддержки семей при рождении детей, а к 2021 году должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.

Правительству предстоит разработать и реализовать программу системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, а также сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения к 2024 году необходимо обеспечить снижение смертности, ликвидировать кадровый дефицит в оказывающих первичную медицинскую помощь организациях, а также обеспечить проведение регулярных профилактических медосмотров всех граждан страны.

Предстоит также решить задачу доступности первичных медицинских учреждений для населения, оптимизировать их работу и нарастить объём экспорта медицинских услуг до $1 млрд в год.

Глава государства ожидает от правительства завершения формирования сети медучреждений первичного звена и сети национальных медицинских исследовательских центров, а также создания механизмов взаимодействия медицинских организаций и выполнения других задач.

РИА Новости

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Образование

В сфере образования к 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Поставлены задачи по внедрению новых методов обучения и образовательных технологий, формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, а также созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет.

Кроме того, должна быть создана современная цифровая образовательная среда, внедрена национальная система профессионального роста педагогических работников, модернизировано профессиональное образование.

Жильё и городская сфера

Президент поручил к 2024 году обеспечить доступным жильём семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения или строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%.

Ежегодный объём строительства к указанным срокам должен вырасти до 20 млн кв. м, а непригодный для проживания жилищный фонд должен планомерно и устойчиво сокращаться.

Кроме того, комфортность городской среды по всей России должна быть кардинально повышена — число городов с неблагоприятной средой должно сократиться в два раза.

Экология

Подписанный главой государства указ предполагает ликвидацию к 2024 году всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов. Кроме того, должен быть кардинально снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.

«Решение следующих задач: формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены... Создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок», — говорится в документе.

Качество питьевой воды для россиян, наоборот, должно вырасти, а в отношении ключевых водных объектов, включая Байкал и Волгу, будут проведены процедуры экологического оздоровления.

Также для сохранения биологического разнообразия будет в том числе создано не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

Автодороги

Глава государства поручил правительству к 2024 году увеличить долю автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее чем до 50% (относительно их протяжённости по состоянию на 31 декабря 2017 года).

Также поставлена задача по снижению доли перегруженных дорог (на 10%) и смертности при ДТП в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года. При этом обозначено стремление к нулевому уровню смертности на автодорогах к 2030 году.

Должны быть решены задачи применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов, а также доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов РФ от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%.

Наука

В сфере науки правительству поручено обеспечить к 2024 году присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Кроме того, работа в РФ должна быть привлекательной как для российских, так и для зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных специалистов.

Поставлена задача и по опережающему рост ВВП увеличению внутренних затрат на научные исследования и разработки за счёт всех источников.

Культура

В сфере культуры президент указал кабмину на необходимость «укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации», создания и реконструкции культурно-образовательных и музейных комплексов, а также обеспечения детских и юношеских художественных школ необходимыми инструментами и оборудованием.

«Обратить особое внимание на необходимость... создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек», — отмечается в документе;

Кроме того, ожидается создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах РФ и модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путём их реконструкции и капитального ремонта.

С полным текстом президентского указа можно ознакомиться на официальном портале Кремля. О разработке нового пакета так называемых майских указов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил ещё в феврале 2018 года.