Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме отреагировали на украинский план борьбы с «российской агрессией» в Кры...
Шахназаров: России нужна мощная национальная идея, иначе ее ждет забвение!
Украина возбудила уголовное дело по факту задержания в Крыму судна с браконьерам...
Подавляющая часть населения Kpыма - пришлые
Главная / В России

Социальный вектор: Путин обозначил программу развития России до 2024 года

07 мая 2018, 22:24  •  23 • В России
Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ имеет явную социально-экономическую направленность и ставит в качестве целей повышение уровня жизни россиян и прорыв в научно-технологическом развитии. Через шесть лет средняя продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет, число бедных — сократиться вдвое, инфляция — не превышать 4%, а ставка по ипотеке — упасть ниже 8%. Подробнее о первой крупной законодательной инициативе российского лидера после инаугурации — в материале RT.
 
РИА Новости © Михаил Климентьев
 

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Отмечается, что целью постановления является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии РФ.

Помимо этого в число задач принятого указа входят увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для «самореализации и раскрытия таланта каждого человека», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Согласно опубликованному документу, правительству поручено к 2024 году обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России, а также повысить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет с прицелом на увеличение этого показателя до 80 лет к 2030 году.

Президент также призвал кабмин обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсий опережающими инфляцию темпами и снизить уровень бедности в стране в два раза.

В соответствии с указом к 2024 году ежегодно должны улучшаться жилищные условия по меньшей мере 5 млн семей, а число организаций, осуществляющих технологические инновации, надо увеличить до 50% от общего числа.

Кроме того, глава государства потребовал от правительства обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также создать в базовых отраслях экономики (прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе) высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, «развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами».

Согласно поставленной задаче к 2024 году Россия должна входить в число пяти крупнейших экономик мира, а темпы экономического роста должны быть выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. В частности, уровень инфляции не должен превышать 4%, отмечается в документе.

  • Работник алюминиевого завода
  • Reuters
  • © Ilya Naymushin

Приоритетные национальные проекты

Во исполнение поставленных целей глава государства поручил правительству до 1 октября 2018 года утвердить основные направления деятельности до 2024 года, а также сформировать прогноз социально-экономического развития России на этот период.

К установленной дате кабинет министров должен разработать механизмы и рассчитать ресурсное обеспечение, необходимое для достижения поставленных целей. Кроме того, в соответствии с этими целями правительство разработает или же скорректирует нацпроекты или программы по целому ряду направлений, которые будут рассмотрены Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре. 

В очереди за Стивеном Сигалом

Приоритетными в ближайшую шестилетку считаются нацпроекты по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, а также международная кооперация и экспорт.

Президент поручил правительству в приоритетном порядке выделять бюджетные средства и направлять дополнительные доходы на реализацию нацпроектов по этим направлениям.

Демография

При разработке нацпрограммы в сфере демографического развития кабмину предложено исходить из того, что к 2024 году показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни повысится до 67 лет, суммарный коэффициент рождаемости увеличится до 1,7, а число ведущих здоровый образ жизни граждан вырастет до 55%.

Также к обозначенному сроку должен быть внедрён механизм финансовой поддержки семей при рождении детей, а к 2021 году должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.

Правительству предстоит разработать и реализовать программу системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, а также сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения к 2024 году необходимо обеспечить снижение смертности, ликвидировать кадровый дефицит в оказывающих первичную медицинскую помощь организациях, а также обеспечить проведение регулярных профилактических медосмотров всех граждан страны.

Предстоит также решить задачу доступности первичных медицинских учреждений для населения, оптимизировать их работу и нарастить объём экспорта медицинских услуг до $1 млрд в год.

Глава государства ожидает от правительства завершения формирования сети медучреждений первичного звена и сети национальных медицинских исследовательских центров, а также создания механизмов взаимодействия медицинских организаций и выполнения других задач.

  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Образование

Смотрите, кто придет: стали известны кандидаты на ключевые посты в будущем правительстве Дмитрия Медведева

В сфере образования к 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Поставлены задачи по внедрению новых методов обучения и образовательных технологий, формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, а также созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет.

Кроме того, должна быть создана современная цифровая образовательная среда, внедрена национальная система профессионального роста педагогических работников, модернизировано профессиональное образование. 

Жильё и городская сфера

Президент поручил к 2024 году обеспечить доступным жильём семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения или строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%.

Ежегодный объём строительства к указанным срокам должен вырасти до 20 млн кв. м, а непригодный для проживания жилищный фонд должен планомерно и устойчиво сокращаться.

Кроме того, комфортность городской среды по всей России должна быть кардинально повышена — число городов с неблагоприятной средой должно сократиться в два раза.

Экология

Новый Майский указ Путина: Продолжительность жизни 78 лет, бедность уменьшить вдвое, Россия в пятерке мировых экономик, нулевая смертность на дорогах

Подписанный главой государства указ предполагает ликвидацию к 2024 году всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов. Кроме того, должен быть кардинально снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.

«Решение следующих задач: формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены... Создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок», — говорится в документе.

Качество питьевой воды для россиян, наоборот, должно вырасти, а в отношении ключевых водных объектов, включая Байкал и Волгу, будут проведены процедуры экологического оздоровления.

Также для сохранения биологического разнообразия будет в том числе создано не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

Автодороги

Глава государства поручил правительству к 2024 году увеличить долю автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее чем до 50% (относительно их протяжённости по состоянию на 31 декабря 2017 года).

Также поставлена задача по снижению доли перегруженных дорог (на 10%) и смертности при ДТП в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года. При этом обозначено стремление к нулевому уровню смертности на автодорогах к 2030 году.

«Вектор развития задан правильно»: Путин поблагодарил правительство за работу и назвал ключевую задачу на будущее

Должны быть решены задачи применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов, а также доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов РФ от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%.

Наука

В сфере науки правительству поручено обеспечить к 2024 году присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Кроме того, работа в РФ должна быть привлекательной как для российских, так и для зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных специалистов.

Поставлена задача и по опережающему рост ВВП увеличению внутренних затрат на научные исследования и разработки за счёт всех источников.

Культура

В сфере культуры президент указал кабмину на необходимость «укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации», создания и реконструкции культурно-образовательных и музейных комплексов, а также обеспечения детских и юношеских художественных школ необходимыми инструментами и оборудованием.

«Обратить особое внимание на необходимость... создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек», — отмечается в документе;

Кроме того, ожидается создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах РФ и модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путём их реконструкции и капитального ремонта.

С полным текстом президентского указа можно ознакомиться на официальном портале Кремля. О разработке нового пакета так называемых майских указов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил ещё в феврале 2018 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
23
Источник
Похожие новости
07 мая 2018, 22:24
Социальный вектор: Путин обозначил программу развития России до 2024 года
07 мая 2018, 17:39
Идея о единой автокефальной православной церкви на Украине приказала долго жить
07 мая 2018, 20:54
Были даже девушки в мини!

07 мая 2018, 14:24
"Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!". Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина
07 мая 2018, 20:54
В Кремле сирень раскрылась навстречу Путину
07 мая 2018, 17:39
Инаугурация президента: Путин показал новый лимузин и обсудил планы с волонтерами
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 мая 2018, 14:39
России ее С-300 уже не помогут, она проиграла Сирию
03 мая 2018, 12:54
В Госдуме предложили вслед за поляком-русофобом 30 лет не пускать в Россию Ковтуна и Майкла Бома
02 мая 2018, 12:09
«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену
02 мая 2018, 09:24
«Северный поток – 2»: морковка для Европы
01 мая 2018, 23:39
«Запад совершил новую атаку на сирийцев»
06 мая 2018, 07:39
Юг России: политические педофилы давят на национальный фактор?
01 мая 2018, 07:24
«Смотрины» Пашиняна прошли успешно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.