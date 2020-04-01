Социальный статус педагога. Реабилитация невозможна? • 95 • Аналитика

Источник: infpol.ru

Истоки проблемы

Одним из самых любимых аргументов «аналитиков» школьного образования являются воспоминания о собственной молодости, когда учителя были окружены чуть ли не ореолом исключительности. И тому было несколько причин. Во-первых, учителя в окружении детей были одними из немногих носителей знаний и умений, которые больше неоткуда было взять. Если учитель в школе чему-то не научит, то «загуглить инфу» не получится — в лучшем случае придется мучительно искать информационный родник в библиотеке. С родителями тоже все было не так просто: большинство из них не имело высшего образования и с определенным пиететом относились ко всем, у кого оно было. Именно поэтому в семье воспитывалось уважительно отношение к учителям и методам их работы. Во-вторых, школьники в Советском Союзе находились в определенном информационном поле и школа в нем занимала очень значимое место. В среднем учебном заведении не только давали образование, но и воспитывали в соответствии с буквой социалистической педагогики. Мало того, в школе могли и профессию выпускнику дать. Улица как один из мощных инструментов формирования подростка по возможности замещалась различными кружками, секциями, домами детского творчества и много чем еще другим. Не было тлетворного влияния телевидения, всемирной сети и круглосуточного доступа к телефонной линии.





Источник: рдш.рф

Что же произошло сейчас? Сформировалось очень неприятное противоречие, при котором значимая для общества профессия в последние десятилетия потеряла весь свой социальный статус. То есть педагоги обществу нужны, но никто в педагогическую профессию идти не хочет. В среднем, по данным ВЦИОМ, не более 20-25% россиян считают, что профессия учителя престижна, а всего 14-16% готовы отдать своих детей в педагогические вузы. Прежде всего вопрос упирается в заработную плату педагога. Недаром таким резонансным оказалось предложение Владимира Путина увеличить на 5 тыс. рублей оплату за классное руководство с наступающего учебного года. Сейчас классное руководство многими в школе рассматривается как одна из самых тяжелых обязанностей. С учетом последних требований к классным руководителям (к примеру, мониторинг социальных сетей детей и постоянная осведомленность о их местонахождении) они должны быть на связи чуть ли не круглосуточно. Есть еще подобные примеры в других профессиональных областях? И до сентября 2020 года этот труд будет оплачиваться в пределах 1,5-2 тысяч рублей. Хорошо, если педагогу дадут образцово-показательный класс с мотивированными родителями, за успехи которого можно получить дополнительную премию. А если класс несет литеру в диапазоне «Г-И» и сплошь наполнен детьми из неблагополучных семей?







Справедливости ради стоит отметить, что проблема низкого социального статуса учителей актуальна не только для России. Престиж педагогического труда падает и в других странах. Так, в Великобритании проанализировали динамику отношения самих учителей к собственной профессии с 1967 года по 2003 год. Оказалось, что в самом начале исследования по пятибалльной шкале учителя оценивали статус профессии на 4,2 балла, в 1979 году – уже на 3,7 балла, в 1988 году – на 2,4 балла, в 1997 году – 2,4 балла, и наконец в 2003 году – всего на 2,2 балла.



При этом и в мире профессия учителя по-разному непрестижна. В соответствии с результатами исследования «Глобальный индекс статуса учителя» британцы построили рейтинг социального статуса педагогов в 21 стране мира. Полученные данные показали, что самый высокий статус педагога – в Китае, а самый низкий – в Израиле и Бразилии. Россия, к сожалению, в данный мониторинг не вошла, но вряд ли результаты тяготели бы к верхним строчкам списка. Во всех странах, где наблюдается низкий уровень социального статуса педагога, выделяют две основные причины: депрофессионализация и экономическое давление со стороны рынка. И здесь наше школьное образование, как говорится, в числе мировых трендов.



Ищем хороших учителей

Во многом неправильная политика государства в последние десятилетия в отношении школьного образования стала причиной того, что мы сейчас наблюдаем. Что вообще ждет педагога, когда он впервые переступает порог школы? Прежде всего отсутствие карьерного роста. Практически формальное разделение уровня квалификации на категории не оказывает существенного влияния на уровень оплаты труда. В отличие, к примеру, от системы оплаты в президентских кадетских, суворовских и нахимовских училищ, где разрыв в уровне заработной платы существеннее. И получается, что учитель может десятилетиями работать на одной должности, ожидая повышения заработной платы только в рамках очередной индексации. Далеко не каждый учитель может даже претендовать на должность заместителя директора и даже директора – просто потому, что этих ставок на всю школу не больше четырех-пяти. Вот и получается, что адекватного карьерного роста у педагога в современной школе нет, и решения этой проблемы пока не предвидится.





Источник: infpol.ru

Следующей ошибкой, которую государство само создало и до сих пор не устранило, стало падение уровня образованности молодых учителей. Все дело в многочисленных педагогических институтах, уже много лет выпускающих из своих стен бакалавров. В школу идут люди, в уровне профессионализма которых до сих пор очень сложно разобраться. Нередко возникают вопросы к способности молодых учителей подготовить выпускников школы к Единому государственному экзамену. О том, что государство не самым внимательным образом относится к уровню подготовки педагогов, говорит факт того, что многим техническим вузам разрешили сохранить 5-летний специалитет, а будущих педагогов в большинстве своём готовят всего 4 года. Удивительно, но сейчас для поступления на физико-математический факультет педагогического вуза выпускнику не требуется сдавать ЕГЭ по физике! Из профильных экзаменов достаточно только обществознания. А через четыре года свежеиспеченный бакалавр пойдет в школу детей физике учить. Естественно, все вышесказанное ни в коей мере не может поднять престиж педагогической профессии в социуме.



В годы разнузданной рыночной экономики и отголосков высокой рождаемости начала 80-х годов педагогические вузы набирали по 5-6 групп студентов на один курс. Делали это не только пединституты, а подавляющее большинство остальных вузов: ЕГЭ еще не был обязательным в школах. Нередко в вузы, готовившие будущих учителей, набирали студентов по остаточному принципу. Кто был способнее или богаче, заняли бюджетные и платные места в более престижных вузах. При этом все отлично понимали, что такое огромное количество учителей не найдет себе работу после окончания вуза. Что в итоге получилось? Во-первых, на 5 лет из рынка труда выдернули массу молодежи – эти люди могли работать на экономику страны и над развитием собственного потенциала. Во-вторых, появилось большое количество «профессиональных» учителей, которые никогда не хотели и не будут работать в школе. В лучшем случае, они в дальнейшем получили второе высшее образование типа «юрист», «экономист» или «менеджер» и стали худо-бедно трудиться по новой своей специальности. А окончившие педагогические вузы устраивались куда угодно, но только не в школы. О каком престиже профессии педагога можно говорить после такой дискредитации?



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Источник: fulledu.ru

Следующей проблемой, проистекающей из предыдущей, стало поголовное высшее образование современной родительской общественности. Сейчас человек, закончивший педвуз и много лет проработавший учителем, не вызывает у родителей особого уважения, ибо они сами с дипломами красными или, на худой конец, синими. Поэтому они сами очень хорошо знают, чему и как учить собственное чадо. Из этого часто рождаются конфликты, бросающие тень на авторитет учителя в глазах детей.



И последнее. Современный ребенок – это далеко не школьник советской эпохи, воспитанный на идеалах коммунистического строя и родившийся в большой и дружной семье. Все больше становится единственных в семье детей, да еще и появившихся у мамы в возрасте «далеко за тридцать». Естественно, это чадо с самого рождения получает карт-бланш на удовлетворение всех своих потребностей, и никакой авторитет учителя не сможет этому помешать. Тем более что со стороны семьи ребенок получает безусловную и категоричную поддержку. Родители посообразительнее и побогаче догадались, что гораздо умнее будет отправлять такую молодежь в учебные заведения с круглосуточным пребыванием учащихся. Это упоминаемые суворовские, нахимовские и кадетские училища Министерства обороны либо редкие школы-интернаты для одаренных (читай: и обеспеченных). Здесь и амбиции родителей будут подальше, и тлетворное влияние средств массовой информации с Интернетом на пару проще будет контролировать.



Разрушенный за многие годы авторитет учителя в одночасье поднять будет очень непросто. Но начать можно с банального – кратного увеличения финансовых вливаний в систему школьного образования. Создать ситуацию, когда учителю с большим стажем и серьезным авторитетом будет невыгодно уходить с работы ради заработка репетиторством. Большая заработная плата учителя позволит директору выбирать среди кандидатов на работу самых достойных. Наконец, высокие социальные гарантии поднимут конкурс на педагогические специальности в вузах. Начнем с простого, а уже потом можно будет вести разговор о полноценном повышении социального статуса педагогической профессии. Одним из самых любимых аргументов «аналитиков» школьного образования являются воспоминания о собственной молодости, когда учителя были окружены чуть ли не ореолом исключительности. И тому было несколько причин. Во-первых, учителя в окружении детей были одними из немногих носителей знаний и умений, которые больше неоткуда было взять. Если учитель в школе чему-то не научит, то «загуглить инфу» не получится — в лучшем случае придется мучительно искать информационный родник в библиотеке. С родителями тоже все было не так просто: большинство из них не имело высшего образования и с определенным пиететом относились ко всем, у кого оно было. Именно поэтому в семье воспитывалось уважительно отношение к учителям и методам их работы. Во-вторых, школьники в Советском Союзе находились в определенном информационном поле и школа в нем занимала очень значимое место. В среднем учебном заведении не только давали образование, но и воспитывали в соответствии с буквой социалистической педагогики. Мало того, в школе могли и профессию выпускнику дать. Улица как один из мощных инструментов формирования подростка по возможности замещалась различными кружками, секциями, домами детского творчества и много чем еще другим. Не было тлетворного влияния телевидения, всемирной сети и круглосуточного доступа к телефонной линии.Что же произошло сейчас? Сформировалось очень неприятное противоречие, при котором значимая для общества профессия в последние десятилетия потеряла весь свой социальный статус. То есть педагоги обществу нужны, но никто в педагогическую профессию идти не хочет. В среднем, по данным ВЦИОМ, не более 20-25% россиян считают, что профессия учителя престижна, а всего 14-16% готовы отдать своих детей в педагогические вузы. Прежде всего вопрос упирается в заработную плату педагога. Недаром таким резонансным оказалось предложение Владимира Путина увеличить на 5 тыс. рублей оплату за классное руководство с наступающего учебного года. Сейчас классное руководство многими в школе рассматривается как одна из самых тяжелых обязанностей. С учетом последних требований к классным руководителям (к примеру, мониторинг социальных сетей детей и постоянная осведомленность о их местонахождении) они должны быть на связи чуть ли не круглосуточно. Есть еще подобные примеры в других профессиональных областях? И до сентября 2020 года этот труд будет оплачиваться в пределах 1,5-2 тысяч рублей. Хорошо, если педагогу дадут образцово-показательный класс с мотивированными родителями, за успехи которого можно получить дополнительную премию. А если класс несет литеру в диапазоне «Г-И» и сплошь наполнен детьми из неблагополучных семей?Справедливости ради стоит отметить, что проблема низкого социального статуса учителей актуальна не только для России. Престиж педагогического труда падает и в других странах. Так, в Великобритании проанализировали динамику отношения самих учителей к собственной профессии с 1967 года по 2003 год. Оказалось, что в самом начале исследования по пятибалльной шкале учителя оценивали статус профессии на 4,2 балла, в 1979 году – уже на 3,7 балла, в 1988 году – на 2,4 балла, в 1997 году – 2,4 балла, и наконец в 2003 году – всего на 2,2 балла.При этом и в мире профессия учителя по-разному непрестижна. В соответствии с результатами исследования «Глобальный индекс статуса учителя» британцы построили рейтинг социального статуса педагогов в 21 стране мира. Полученные данные показали, что самый высокий статус педагога – в Китае, а самый низкий – в Израиле и Бразилии. Россия, к сожалению, в данный мониторинг не вошла, но вряд ли результаты тяготели бы к верхним строчкам списка. Во всех странах, где наблюдается низкий уровень социального статуса педагога, выделяют две основные причины: депрофессионализация и экономическое давление со стороны рынка. И здесь наше школьное образование, как говорится, в числе мировых трендов.Во многом неправильная политика государства в последние десятилетия в отношении школьного образования стала причиной того, что мы сейчас наблюдаем. Что вообще ждет педагога, когда он впервые переступает порог школы? Прежде всего отсутствие карьерного роста. Практически формальное разделение уровня квалификации на категории не оказывает существенного влияния на уровень оплаты труда. В отличие, к примеру, от системы оплаты в президентских кадетских, суворовских и нахимовских училищ, где разрыв в уровне заработной платы существеннее. И получается, что учитель может десятилетиями работать на одной должности, ожидая повышения заработной платы только в рамках очередной индексации. Далеко не каждый учитель может даже претендовать на должность заместителя директора и даже директора – просто потому, что этих ставок на всю школу не больше четырех-пяти. Вот и получается, что адекватного карьерного роста у педагога в современной школе нет, и решения этой проблемы пока не предвидится.Следующей ошибкой, которую государство само создало и до сих пор не устранило, стало падение уровня образованности молодых учителей. Все дело в многочисленных педагогических институтах, уже много лет выпускающих из своих стен бакалавров. В школу идут люди, в уровне профессионализма которых до сих пор очень сложно разобраться. Нередко возникают вопросы к способности молодых учителей подготовить выпускников школы к Единому государственному экзамену. О том, что государство не самым внимательным образом относится к уровню подготовки педагогов, говорит факт того, что многим техническим вузам разрешили сохранить 5-летний специалитет, а будущих педагогов в большинстве своём готовят всего 4 года. Удивительно, но сейчас для поступления на физико-математический факультет педагогического вуза выпускнику не требуется сдавать ЕГЭ по физике! Из профильных экзаменов достаточно только обществознания. А через четыре года свежеиспеченный бакалавр пойдет в школу детей физике учить. Естественно, все вышесказанное ни в коей мере не может поднять престиж педагогической профессии в социуме.В годы разнузданной рыночной экономики и отголосков высокой рождаемости начала 80-х годов педагогические вузы набирали по 5-6 групп студентов на один курс. Делали это не только пединституты, а подавляющее большинство остальных вузов: ЕГЭ еще не был обязательным в школах. Нередко в вузы, готовившие будущих учителей, набирали студентов по остаточному принципу. Кто был способнее или богаче, заняли бюджетные и платные места в более престижных вузах. При этом все отлично понимали, что такое огромное количество учителей не найдет себе работу после окончания вуза. Что в итоге получилось? Во-первых, на 5 лет из рынка труда выдернули массу молодежи – эти люди могли работать на экономику страны и над развитием собственного потенциала. Во-вторых, появилось большое количество «профессиональных» учителей, которые никогда не хотели и не будут работать в школе. В лучшем случае, они в дальнейшем получили второе высшее образование типа «юрист», «экономист» или «менеджер» и стали худо-бедно трудиться по новой своей специальности. А окончившие педагогические вузы устраивались куда угодно, но только не в школы. О каком престиже профессии педагога можно говорить после такой дискредитации?Следующей проблемой, проистекающей из предыдущей, стало поголовное высшее образование современной родительской общественности. Сейчас человек, закончивший педвуз и много лет проработавший учителем, не вызывает у родителей особого уважения, ибо они сами с дипломами красными или, на худой конец, синими. Поэтому они сами очень хорошо знают, чему и как учить собственное чадо. Из этого часто рождаются конфликты, бросающие тень на авторитет учителя в глазах детей.И последнее. Современный ребенок – это далеко не школьник советской эпохи, воспитанный на идеалах коммунистического строя и родившийся в большой и дружной семье. Все больше становится единственных в семье детей, да еще и появившихся у мамы в возрасте «далеко за тридцать». Естественно, это чадо с самого рождения получает карт-бланш на удовлетворение всех своих потребностей, и никакой авторитет учителя не сможет этому помешать. Тем более что со стороны семьи ребенок получает безусловную и категоричную поддержку. Родители посообразительнее и побогаче догадались, что гораздо умнее будет отправлять такую молодежь в учебные заведения с круглосуточным пребыванием учащихся. Это упоминаемые суворовские, нахимовские и кадетские училища Министерства обороны либо редкие школы-интернаты для одаренных (читай: и обеспеченных). Здесь и амбиции родителей будут подальше, и тлетворное влияние средств массовой информации с Интернетом на пару проще будет контролировать.Разрушенный за многие годы авторитет учителя в одночасье поднять будет очень непросто. Но начать можно с банального – кратного увеличения финансовых вливаний в систему школьного образования. Создать ситуацию, когда учителю с большим стажем и серьезным авторитетом будет невыгодно уходить с работы ради заработка репетиторством. Большая заработная плата учителя позволит директору выбирать среди кандидатов на работу самых достойных. Наконец, высокие социальные гарантии поднимут конкурс на педагогические специальности в вузах. Начнем с простого, а уже потом можно будет вести разговор о полноценном повышении социального статуса педагогической профессии. Евгений Фёдоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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