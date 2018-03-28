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Социальный лифт для заключённых: вышедшим из тюрьмы могут предложить помощь наставников в запуске собственного дела

28 марта 2018, 07:09  •  54 • В России
Бывшим заключённым могут предложить реализовать свои коммерческие, творческие или социальные проекты с помощью личных кураторов. С такой инициативой в ФСИН обратилась организация «Объединение наставников». По задумке авторов, после освобождения человек может подать онлайн-заявку и представить свою идею. Назначенный тьютор поможет ему советом и проконсультирует по необходимым вопросам. В организации уверены, что это поможет вышедшим из тюрем адаптироваться в обществе и начать зарабатывать деньги честным путём. В Общественном совете при ФСИН уже поддержали эту идею, отметив, что в местах лишения свободы много людей с высшим образованием, продолжающих заниматься самообучением.
 
Заключённые работают на производстве плетеной мебели РИА Новости © Павел Лисицын
 

Бывшим заключённым в России хотят помочь с реализацией их бизнес-идей, социальных или творческих проектов. Для этого к каждому желающему будет предоставлен личный наставник, который сможет консультировать его по необходимым вопросам. С такой инициативой выступила некоммерческая организация «Объединение наставников». Предложение уже направлено в Федеральную службу исполнения наказаний. Как рассказал RT председатель организации, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, ранее они уже встречались с представителями ведомства по этому вопросу.

По задумке общественников, предлагаемая мера не только поможет заключённым найти себя, адаптироваться после выхода из тюрьмы, но и снизит число рецидивных преступлений. Авторы инициативы отмечают, что граждане могут изъявить желание участвовать в системе, ещё пребывая в колонии. Для этого им нужно придумать проект — он может быть коммерческим, социальным или творческим. После чего заключённым окажут консультационную поддержку со стороны экспертов и специалистов, привлечённых организацией. Выйдя на волю, они получат возможность лично встречаться со своими наставниками.

«После освобождения человек подает онлайн-заявку, которая рассматривается вместе с проработанным проектом. В индивидуальном порядке и в максимально короткие сроки ему подбирается наставник. В конечном итоге организуется взаимодействие бывшего заключённого и наставника путём видеоконференций или личных встреч», — объясняет Калмыков.

Он добавил, что заключённые не только смогут получить советы для реализации своих идей, но и найти работодателей в лице наставников.

Сегодня Объединение наставников работает с молодыми людьми, которые хотят открыть своё дело, но не знают, с чего начать: связывает их с бизнесменами, разработчиками стартапов, помогает найти выходы на инвесторов и представителей госкорпораций.

Среди участников проекта есть как представители бизнеса, например президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров или запредседателя госкорпорации «Ростех» Александр Каширин, так и политики: депутат Госдумы Владимир Жириновский или врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

В настоящий момент организацией открыто 50 региональных отделений. Она сотрудничает с МИД, Минэнерго, Минтрудом, Росмолодёжью, Росстатом, Роспатентом и ФСИН.

Один из менторов Объединения наставников, президент Федерации рестораторов и отельеров России, Игорь Бухаров сообщил, что готов не только содействовать развитию проектов заключённых, но и взять их к себе на работу. При этом он выразил мнение, что некоторые наставники не смогут последовать его примеру.

«Определённому количеству наставников, наверное, будет ново работать с этими людьми, это нетипично для нашей страны, — говорит он. — Мне пару раз приходилось сталкиваться теми, кто отсидел, я брал их на работу и они её хорошо выполняли. Меня бы это точно не испугало».

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Он также рассказал RT, что сейчас преподает и мог бы сделать дистанционный курс специально для заключённых.

Во время тюремного заключения у людей есть много времени для поиска новых идей и проработки проектов, которыми бы они могли заниматься на воле, отметил член Общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарев. За решёткой, по его словам, достаточно граждан с высшим образованием,  продолжающих заниматься самообучением.

«Я встретил одного человека, который сидел за экономические преступления. Почти сразу после освобождения он получил должность в крупном банке, где хорошо зарабатывал, потому что предложил интересные идеи, которые появились у него в тюрьме. В тюрьмах очень много специалистов: один вырезает статуэтки так, что ему их продавать надо, другой серёжки делает, кто-то шьёт великолепно, так, что и женщина позавидует», — рассказал он.

Однако, несмотря на такие таланты, порядка 40% бывших заключённых повторно совершают преступления, пояснил Лобарев. Это происходит из-за отсутствия поддержки на свободе. Сегодня почти нет условий для социализации вышедших из тюрьмы людей, а возможность контактировать с успешным человеком могла бы вернуть многих из них к нормальной жизни, считает эксперт.

  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Им разрешают писать, мне приходит много писем от заключённых, в которых они рассказывают о своих планах. 80% проектов очень хорошие, 20% нереальные, но всё равно можно дать им совет, как реализовать свои идеи, — добавил он. — Отбывшие наказание более пяти лет просто теряются: они забывают, что такое нормальное общение, что такое жизнь в социуме, поэтому хорошо, чтобы был наставник, им обязательно нужен кто-то в помощь. Чем дальше они уйдут от преступного мира, тем лучше».

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Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод также поддержал предложенную идею социализации экс-арестантов и предложил опробовать её в пилотном режиме.

«В Татарстане бывший заключённый сам создал сельхозпредприятие, где успешно работают бывшие заключённые, есть у них и наставники, но это единичный опыт. То, что предлагается сейчас, достойно обсуждения. Возможно, нужно опробовать такой проект в пилотном регионе», — отметил он. 

Главное, по словам правозащитника, чтобы проект не стал формальностью. Для этого необходима не только поддержка властей, но и самообразование заключённых.

«Нужно проводить дистанционные курсы, инициировать контакты заключённых с общественными организациями, чтобы они думали о своей дальнейшей социализации», — подчеркнул Брод.

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