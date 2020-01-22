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Социальный блок правительства почти полностью обновлён. Отставники саботировали заботу о семье

22 января 2020, 00:39  •  85 • Политика
Социальный блок правительства практически полностью обновлён, своих постов лишаются все министры блока. Как уже и говорил ранее замглавы ВРНС Константин Малофеев, отставники саботировали заботу о семье.
Практически полностью обновлён социальный блок правительства России. Таким образом, прогноз замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константина Малофеева себя оправдал. Заботой о каждом человеке в России - о семье и детях будут заниматься более эффективные руководители.
Министром просвещения России назначен Сергей Кравцов. Министром здравоохранения России будет работать Михаил Мурашко. А, например, министром культуры России назначена Ольга Любимова. Как заявил в ходе представления нового кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, в ближайшее время предстоит заниматься повышением уровня жизни каждого в стране. Причём задачи должны решаться максимально быстро.
Новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики. Более активно предстоит работать с реализацией национальных проектов. Необходимо сделать мягким переход к системе управления новыми руководителями, отметил премьер. Особо Мишустин подчеркнул, что новые колоссальные задачи стоят перед Министерством финансов России, которое по-прежнему будет возглавлять Антон Силуанов.
Напомним, президент России Владимир Путин поставил важные социальные задачи, которые предстоит решать новому правительству страны. Большинство указанных задач анализировались в ходе заседания Всемирного Русского Народного Собора, куда приглашали прежних ответственных за социальный блок правительства. Однако, как отмечал ранее замглавы ВРНС Константин Малофеев, приглашения были проигнорированы.
"Вспомните, на этом Соборе не было никого из правительства. Несмотря на то что приглашения посылались всем, от председателя правительства, социального вице-премьера и всех социальных министров. У нас было несколько полпредов, администрация президента, силовые ведомства и не было ни одного представителя социального блока. И в тот момент, вероятно, им казалось, они показали Церкви, что они о ней думают. Мол, что они профессионалы, которые занимаются социальными вопросами. Сегодня мы можем констатировать, что эта Церковь тысячу лет занималась, занимается и будет заниматься социальными вопросами и нуждами русского народа. А если вдруг руководители ведомств не до конца чувствуют свою связь с реальностью, с народом, о котором они должны думать... Возможно, они полагают, что кто-то вторгается в сферу их компетенции - а у них здесь вымирает народ, - но им представляется, что "вы к нам сюда не лезьте, потому что вы клерикалы". Ваше дело - молиться в церковной ограде, не выходите, не призывайте, не надо. Мы здесь профессионалы... Так вот, мы можем сказать: может так случиться, что они завтра не будут министрами. А Церковь останется", - резюмировал Константин Малофеев.

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