Социальные выплаты на детей и отмена банковского роуминга: что изменится в жизни россиян с июня

В июне в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве. Так, уже с первого числа начнётся перечисление единовременных выплат на детей от трёх до 16 лет. Кроме того, малоимущие семьи смогут рассчитывать на ещё одно пособие на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. Увеличится в два раза размер пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан — с 3375 до 6752 рублей. Кроме того, с 14 июня будет отменён так называемый банковский роуминг. Какие ещё изменения ждут россиян — в материале RT.

Безопасность социальных выплат

1 июня вступает в силу закон, который не позволит принудительно списывать со счетов россиян средства, полученные через социальные выплаты, для погашения задолженностей.

Нововведение позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебные приставы для погашения долга могли заблокировать счета с пенсиями по потере кормильца или пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

При этом судебные приставы будут иметь сведения обо всех видах банковских счетов, что не позволит должникам скрыть имеющиеся средства.

Ранее приставы не могли знать о назначении средств на счетах должников. Поправками в законодательство чётко прописывается механизм, в соответствии с которым каждое поступление социального характера будет иметь определённое обозначение в банковской системе.

Организация отдыха

Новые требования предусмотрены для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются отдыхом и оздоровлением детей, в том числе для детских лагерей. Они должны до 1 июня внести сведения о себе в специальный реестр. В противном случае им грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Если организатор детского отдыха не предоставит необходимые сведения или включит в них недостоверную информацию, права на устройство детского отдыха у него не будет.

Кроме того, с 1 июня начинается туристический сезон в России. Власти регионов начнут постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией COVID-19, если эпидемиологическая ситуация позволит это сделать.

«Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнёт снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Выплаты семьям с детьми

Кроме того, с 1 июня семьи с детьми смогут получить новые выплаты. Так, на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на одного ребёнка могут рассчитывать семьи, в которых есть дети в возрасте от трёх до 16 лет.

Кроме того, с 1 июня вдвое увеличится размер ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан — с 3375 до 6752 рублей. При этом пособие будет выплачиваться на каждого ребёнка вне зависимости от очерёдности рождения.

Вдобавок семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплату на детей от трёх до семи лет.

«Нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в своё время, а с 1 июня. Обращаю внимание: такие выплаты начисляются, как и говорил в послании (Федеральному собранию. — RT), с начала текущего года. Таким образом, семья, подав заявление, уже в июне разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. Подчёркиваю: в среднем это 33 тыс. рублей на одного ребёнка», — отмечал российский лидер Владимир Путин в ходе совещания 11 мая.

Электронные трудовые книжки

До 30 июня работодатели обязаны уведомить своих сотрудников о том, что они могут выбрать, переходить на электронную трудовую книжку или нет.

Если работник предприятия заинтересован в том, чтобы сведения о его трудовой деятельности формировались в цифровом варианте, а затем передавались в Пенсионный фонд, то он должен подать работодателю соответствующее заявление.

В этом случае бумажную трудовую ему выдадут на руки. В противном — работодатель продолжит вести трудовую в бумажном виде и передавать электронные сведения о работнике в Пенсионный фонд.

Таким образом, история трудовой деятельности каждого сотрудника станет максимально прозрачной — все данные о его местах работы, должностях, которые он занимал, и так далее будут ежемесячно подаваться в ПФР.

Отмена банковского роуминга

С 14 июня вступят в силу изменения в законе «О банках». Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце 2019 года. Кредитным организациям запретят брать комиссии за переводы между счетами физических лиц, открытыми в филиалах одного банка в разных регионах.

Как отмечали в Госдуме, изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы россиян.

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Регистрация безработных

С 1 июня меняются правила регистрации граждан в целях поиска работы и в качестве безработных. Теперь центры занятости населения начнут запрашивать данные у МВД России при постановке на учёт граждан.

Также сведения будут запрашиваться в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния и в ФНС.

Ослабление ограничений в Москве

С 1 июня в Москве в рамках ослабления ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, могут возобновить работу объекты непродовольственной торговли, некоторые предприятия сферы бытовых услуг (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские) и автосалоны.

К тому же горожанам разрешат в тестовом режиме выходить на прогулки в соответствии со специальным графиком. Это позволит избежать массового скопления людей и роста числа случаев заболевания коронавирусом.

«Пока ещё рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе. С понедельника, 1 июня, жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За исключением «Зарядья», для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зелёные территории», — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.