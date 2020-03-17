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Социальные обязательства и капиталистические обстоятельства

17 марта 2020, 16:35  •  48 • Аналитика

Кремлёвские мечтатели


Не позавидуешь людям, которые неприлично долго живут и при этом память не потеряли. Помнят, сколько всего наобещали советско-российские власти своему наивному народу. И народ ещё и сегодня терпеливо ждёт. Да простят нас читатели за повтор, но круче всех шестьдесят лет назад замахнулся Хрущёв, к удивлению многих, почти без проблем, сменивший слишком уж рано умершего Сталина.

В 1961 году на ХХII съезде КПСС Никита Сергеевич прямо заявил: к 1980 году в СССР будет построен коммунизм! В коммунизме удалось пожить немногим. Но надо отдать должное Никите Сергеевичу: в стране был бум жилищного строительства, благодаря «хрущёвкам» миллионы людей перебрались из коммуналок, подвалов, бараков в отдельное жилье.




Следующий генсек партийного ЦК, Брежнев, оказался птицей не столь высокого полёта, а может, более здравомыслящим, о коммунизме помалкивал, его вполне устраивал «развитой социализм». Поэтому Леонид Ильич пообещал к 1990 году просто накормить страну. В 1982 году, за полгода до смерти Брежнева, была принята Продовольственная программа СССР, но не успел Ильич №2 нас досыта накормить. Более того, в начале 90-х мы так наелись по продовольственным талонам, что и вспомнить страшно.

Михаил Сергеевич в 1986 году также решил облагодетельствовать народ и пообещал: к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме. Для этого разработали госпрограмму СССР «Жильё-2000». В 90-е годы народ её, разумеется, переименовал в «Жульё-2000». После 2000-го жулья в сфере жилья стало, как известно, намного больше, а вот жилья долгое время больше никак не становилось.

Зато практически всех, у кого есть необходимость в жилье и хоть какая-то копейка за душой, оптом загнали в ипотеку. Причём с процентом, который иначе как грабительским не назовёшь. А ведь цель-то у «Жилья-2000» была какая высокая – достичь обеспеченность жилплощадью 22,0-22,5 квадратных метра на человека. Заметим, это сейчас считают общую площадь, с балконами, санузлами и прочими «излишествами» цивилизации. В советское время в счёт шла только площадь жилых комнат.


Что в результате? С 1986 по 1990 год обеспеченность жильём выросла с 14,6 до 16,5 квадратных метра на человека. В 2018 году, по данным Росстата, общая площадь жилых помещений на одного жителя составила 26,9 квадратных метра. Снова обратите внимание: это общая площадь со всеми двухметровыми совмещёнными санузлами и прочими удобствами.

Наш нынешний бессменный лидер, Владимир Владимирович Путин, тоже не остался в стороне от масштабных проектов для народа и страны в целом. Один из них – та самая Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, реализацию которой мы пытаемся оценить не как эксперты, а просто с точки зрения здравого смысла.

Нам валенки нужны


Она, напомним, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. Увы, по многим пунктам и этот программный документ не состоялся. После разбора стратегических, или, если желаете, концептуальных полётов и крайне чувствительной бюджетно-финансовой темы пришло время поговорить и о благосостоянии населения. То есть о социалке. Ведь любые «бравые» макроэкономические показатели не стоят ломаного гроша, если народ живёт бедно.


Я о бедности пишу много лет и каждый раз мне стыдно. Да, наши родители и деды жили в бедности, но теперь-то на дворе XXI век. И мы не где-то в Африке, где можно выжить на два доллара в день, по стандартам добрых международных организаций, кормясь бананами и нося набедренную повязку. Нам валенки нужны. (Стоило бы «валенки» взять в кавычки.)

У нас порог бедности равняется прожиточному минимуму (ПМ). Но это понятие очень растяжимое. Во-первых, этот «минимум» разный для детей, граждан трудоспособного возраста и для пенсионеров. Во-вторых, ПМ очень разный по регионам. Но есть ещё и «средняя температура по больнице».

В последние годы среднероссийский уровень бедности держится в районе 13 процентов. Концепция-2020, нарочито повёрнутая к людям передом (а к олигархам и чиновникам, надо думать, задом), определила: 6-7 процентов к 2020 году. Что мы сейчас имеем? По последним официальным данным Росстата, это 12,7 процента, или 19 миллионов человек. И чего мы добились за полтора десятка лет?

Право, стыдно.

Попьём чайку в новом доме?


Можно приводить цифры (это мы делаем), а можно просто посмотреть вокруг. Согласитесь, такого масштаба индивидуального жилищного строительства мало кто припомнит. Все ропщут: зарплата маленькая, к тому же половина ее — в конверте. Банки отказывают в кредитах. А поди ж ты, новые дома, как грибы растут. Но растут, да не все созревают.




Посмотрела я прошлым летом на свое село в Подмосковье. Только двое «новых русских» из примерно двадцати обычных русских выстроились за два-три года, остальные тянут лямку по десять и более лет. Дотянули – старость пришла, заработков либо вовсе нет, либо они скукожились, как шагреневая кожа. Самим уже и не попить чаю в новом доме. Дай Бог внукам.

Ориентиры Концепции, а она была разделена на несколько этапов, предполагали, что на завершающем этапе, с 2012 по 2020 год, реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться в среднем на 70 процентов! И что оказалось в реальности? Если в начале реализации Концепции реальные (то есть за минусом инфляции) доходы росли, то с 2014 года они стали падать.

Только в 2018 году статистики наскребли по сусекам рост аж в 0,1 процента. В 2019 году – плюс 0,8 процента. Не забываем, что это «рост» не к стартовому году, а к предыдущему. По оценкам РБК, в общей сложности с 2012 года к третьему кварталу 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились примерно на 5 процентов.

Пожалуй, неплохо рифмуется: «американцы – санкции». Некоторые эксперты утверждают, что Концепция-2020 не задалась как раз из-за санкций. Возможно. Хотя, если вдуматься, она не задалась ещё задолго до того. Ещё в 2011 году зубрам Высшей школы экономики правительство поручило модернизировать Концепцию, то есть план развития страны. Профессора не подкачали и создали новую «Стратегию развития 2020» на 800 страницах. Увы, эта Стратегия так и не была принята. А старую Концепцию никто не собирался ни отменять, ни править.


P. S. Умные люди говорят, что человек всегда должен планировать работу: на день, на месяц, на год… И даже если ты очень стараешься, никогда не поучается сделать всё. Но если не планировать, то результат будет еще хуже. Видимо, так и в государственных делах. Но если я одной головой думаю, планирую, в чем-то не справляюсь, — это моя проблема. Государственные дела планируют сотни голов. (Заметим, за хорошую зарплату.) И если из этих планов и миллиардов потраченных государственных денег получается пшик, как-то очень грустно становится. Понимаешь, что тебя снова обманули.

Да, в правительстве произошло некое «обновление крови». Михаил Мишустин, похоже, крепкий орешек. И ему дан карт-бланш. Даже за это небольшое время он уже проявил свою харизму. Хотелось бы, чтобы все на самом деле замечательные идеи президента реализовались, а не остались замшелыми листками истории с искренними комментариями вашего автора.
Татьяна Смольякова

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