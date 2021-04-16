Социальное предложение: россиян хотят избавить от «унизительной бюрократии»

В России составят первый рейтинг качества жизни в регионах — создавать его будут на основе опроса россиян, которые пользовались госуслугами в социальной сфере. Об этом стало известно по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое 15 апреля провел Владимир Путин. Предполагается, что новый механизм будет способствовать улучшению работы учреждений соцсферы: по данным ВЦИОМа, медицинскими услугами недовольны 60% россиян, а 40% граждан разочарованы образованием и социальной поддержкой. Глава государства призвал правительство проанализировать подзаконные акты и другие документы, используемые в этой сфере, чтобы избавить граждан от унизительных бюрократических процедур.

«Решительно убирать»

Главной темой совещания стало улучшение качества предоставления госуслуг в области образования, здравоохранения, трудоустройства и соцобслуживания. Участники встречи обсудили реализацию Национальной социальной инициативы (НСИ), которая нацелена на выявление и устранение различных барьеров в перечисленных сферах. Речь идет, по сути, о детальном и пошаговом анализе разных жизненных ситуаций: оформлении инвалидности, получении пособий или записи детей в образовательные учреждения. Уже в прошлом году НСИ была апробирована в шести регионах. В 2021-м этот механизм расширился на все субъекты РФ. Ключевым показателем станет рост удовлетворенности граждан полученными социальными услугами.

Президент РФ Владимир Путин Фото: пресс-служба президента РФ

По словам Владимира Путина, для «кардинального улучшения работы учреждений социальной сферы, чтобы они в полной мере соответствовали самым высоким стандартам и запросам людей», надо постоянно смотреть, где для этого есть резервы. В связи с этим президент попросил правительство вместе с АСИ и комиссиями Госсовета проанализировать подзаконные акты и другие документы в социальной сфере.

— Подход здесь должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей, демонтирует коллективы социальных учреждений и демотивирует их — демотивирует в профессиональном смысле, снижает эффективность и качество их труда, — заявил глава государства.

Уже в этом году по линии НСИ будет составлен первый рейтинг качества жизни в регионах.

— Ежегодно будет составляться рейтинг качества жизни в регионах — также на основе опросов граждан. Это даст нам возможность находить новые лучшие практики, новые управленческие решения, а регионам даст инструментарий по их обмену и опять же улучшению своих показателей, — пояснила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

В Совфеде инициативу поддерживают — измерять качество жизни людей, основываясь исключительно на количественных критериях, нельзя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Конечно, можно установить прожиточный минимум и считать, что все люди, чей доход превышает этот уровень, счастливы. Однако вопрос в том, какова планка этого прожиточного минимума. Если он обеспечивает граждан только средствами питания без возможности, например, дать детям образование или купить лекарства, то вряд ли можно говорить о том, что человек доволен, — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Главным оценщиком качества социальных услуг должен быть именно их получатель, согласен сенатор.

Недовольство качеством

По данным опросов ВЦИОМа, 60% сейчас недовольны медицинскими услугами, а 40% граждан разочарованы образованием и социальной поддержкой. В индексе счастья ООН за 2021 год Россия находится на 76-м месте из 149 стран, сообщила во время совещания глава АСИ Светлана Чупшева. А в индексе лучшей жизни, который составляет Организация экономического сотрудничества и развития, РФ занимает 33-ю позицию из 38 государств, добавила она. В докладе World Happiness Report 2021 наша страна расположилась на 60-м месте.

По словам Светланы Чупшевой, зачастую россияне жалуются, например, на невозможность дозвониться в регистратуру поликлиник. Кроме того, возникают случаи, когда на время замены технических средств реабилитации для инвалида не предоставляется подменное.

— Сроки получения услуг отличаются от региона к региону в полтора, а где-то в пять раз и более. Например, запись в детский сад ребенка от полутора до трех лет в регионах занимает от месяца до двух лет, запись к кардиологу — от пяти дней до 41, — продолжила Светлана Чупшева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Между тем врачи, учителя и соцработники вынуждены 50% своего времени тратить на административную рутину, добавила она. Образование остается одной из самых забюрократизированных сфер. В результате с каждым годом снижается число довольных своей работой учителей, отметила в беседе с «Известиями» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. По ее словам, если в 2015 году доля педагогов, которых устраивала их работа, составляла 42%, то в 2020-м такую оценку дают порядка 30%.

— Во многом это связано с тем, что учителям по-прежнему предъявляют горы требований, правил и форм отчетов, которые они обязаны заполнять вместо того, чтобы учить детей предметам. Сегодня 53% учителей жалуются на рост внеучебной нагрузки и большое количество бюрократии. В результате многие просто уходят из государственных школ в онлайн-преподавание. Чтобы повысить качество образования в школах, бумажный контроль должен уйти в прошлое, — уверена эксперт.

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер напомнила президенту, что при работе в поле были выявлены два парадокса. Так, люди, получавшие ту или иную помощь, зачастую не ощущают качественных изменений в своей жизни.

— Ты получил протез, но через год после того, как у тебя была ампутирована конечность. И, простите за эти детали, культя так изменилась, что ты уже не можешь носить этот протез. А поменять его можно только через три года, — привела пример она. — Второй парадокс, который мы выявили, — это то, что даже если человек получает помощь, которая ему нужна, то он испытывает унижение. Огромное количество женщин, которые проходят через рождение детей, чувствуют себя униженными и не хотят повторять этот опыт из-за хамства, которое они слышат в свой адрес.

Часть экспертов, однако, предупреждают, что люди — прежде всего, живущие в мегаполисах — не всегда четко оценивают ситуацию. При всей объективности высказываний населения относительно ухудшения медицинского обслуживания и образования в некоторых случаях у недовольства есть и психологическое объяснение. Связано это с синдромом хронической усталости, напоминает психолог Тамерлан Заников. Синдром хронической усталости возникает из-за плохой экологии, вирусных инфекций, несбалансированной нагрузки и сезонной хандры, пояснил он «Известиям».