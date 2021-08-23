Социальное предложение: что президент обсуждал на встрече с «Единой Россией»

Все российские пенсионеры в 2021 году получат разовую выплату в 10 тыс. рублей. На дополнительное пособие смогут рассчитывать и военнослужащие, которым в среднем будет перечислено по 15 тыс. рублей. Об этих мерах поддержки стало известно по итогам встречи Владимира Путина с представителями «Единой России», которая прошла 22 августа. На встрече обсуждались и другие социальные инициативы правящей партии, включая поддержку инвалидов и защиту соцвыплат от списания по кредитам. Именно системная работа с гражданами позволяет ЕР сохранять общественную поддержку на протяжении стольких лет, считают политологи. Глава государства, отмечают они, взаимодействует с партией в логике совместных решений и солидарной ответственности.

Движение вверх

Рабочий график Владимира Путина в воскресенье начался с торжественной церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе. Движение бело-сине-красного полотнища к вершине флагштока близ монумента Победы сопровождалось «Славься» Михаила Глинки в исполнении Президентского оркестра, после чего над парком зазвучал гимн России.

Когда церемония, посвященная Дню государственного флага России, завершилась, Владимир Путин отправился на встречу с представителями «Единой России» в Музее Победы. В мероприятии приняли участие лидеры списка кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму: глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. На встрече не было лишь одного представителя топ-5 ЕР — детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

— Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список «Единой России» на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, — отметил Владимир Путин. — В которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан, в том, что они на своем месте эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны.

При этом в списке, о котором говорил президент, есть и новые лица, которые до недавней поры не были широко известны в стране.

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Но такие люди должны появляться, чтобы двигать те или иные важнейшие для нашего государства направления вперед, — добавил глава государства, имея в виду, прежде всего, Дениса Проценко и Елену Шмелеву.

Открывая встречу, Владимир Путин предложил партийцам обсудить процесс работы над программой ЕР — «сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать».

— Это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире, в стране, — подчеркнул он. — А событий много, жизнь развивается достаточно быстро, ставит перед нами новые задачи, перед страной, перед людьми, ставит нас перед новыми вызовами, на которые мы должны ответить.

Для «Единой России» глава государства — и основатель, и неформальный лидер, отметил глава АПЭК Дмитрий Орлов.

— Президент взаимодействует с партией в логике совместных решений и солидарной ответственности, — пояснил он. — Когда Путин заявляет о том, что рассчитывает на сохранение «Единой Россией» своих позиций после выборов, он, думаю, имеет в виду не только конституционное большинство в Думе, но и способность принимать ответственные и компетентные решения.

Все без исключения

ЕР позиционирует себя как социально ориентированную партию, поэтому именно этому блоку и была посвящена большая часть повестки мероприятия. Сергей Шойгу, например, обратил внимание на необходимость продолжить поддерживать денежное довольствие военных «на достаточно высоком уровне». По его словам, на их доходы заметно повлияла инфляция и пандемия COVID-19. Владимир Путин признал проблему, напомнив, что годовая инфляция сейчас в стране составляет 6,5%.

В связи с этим глава РФ предложил в 2021 году разово выплатить военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей. На этом президент, однако, не остановился, решив помочь и пенсионерам. Все без исключения пенсионеры должны получить по 10 тыс. рублей. Это важная инициатива, поскольку инфляция «съела» повышение пенсий, которые в 2021-м в среднем выросли на 1 тыс. рублей, сказал «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

— В России свыше 43 млн пенсионеров, — отметил он. — Поэтому на эту единовременную выплату потребуется порядка 500 млрд рублей.

Еще одной темой беседы стало развитие системы социального казначейства, которая должна упростить получение льгот на территории всей страны. При получении выплат люди не будут сталкиваться с излишней бюрократией и смогут подать заявление на портале госуслуг или вообще обойтись без него.

Кроме того, ЕР вместе с Центробанком хотят доработать законодательство, чтобы окончательно защитить социальные выплаты от списания по кредитам. При этом банки, по словам президента, должны вернуть гражданам средства, которые списались в автоматическом режиме на погашение кредитов.

По закону приставы не имеют права накладывать взыскание на различные социальные пособия, поскольку деньги предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации, пояснила «Известиям» член Ассоциации юристов России Ирина Панькина. Тем не менее прецеденты, когда приставы взыскивают с банковских карт должников алименты, пенсию по уходу за нетрудоспособным человеком или даже маткапитал, случаются, добавила она.

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Особое внимание в партии уделяют поддержке многодетных семей и инвалидов. По мнению Владимира Путина, в стране нужно совершенствовать условия для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, так как сейчас работает в лучшем случае только треть из них.

— Можно вводить дополнительные льготы и преференции организациям, которые устраивают на работу инвалидов. Это очень важный аспект, так как это часть социальной реабилитации, — сказал «Известиям» сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Кроме того, важно работать над созданием доступной среды в стране, чтобы люди могли беспрепятственно передвигаться по российским городам, отметил парламентарий.

Обсуждалась на встрече и инициатива Сергея Шойгу по созданию новых городов — глава Минобороны уверен, что с этой задачей страна может справиться уже к 2030 году. Развитие Сибири, Ангаро-Енисейского округа, должно стать одним из серьезных элементов программы «Единой России», проанонсировал министр.

— При сравнительно приемлемых вложениях… можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест, можно было бы создать новые города, новую современную промышленность, — сказал он.

По мнению Сергея Шойгу, такие градообразующие предприятия должны быть загружены контрактами на долгую перспективу, иметь горизонт в пять, а лучше в десять лет.

Эффект важнее

Владимир Путин также поддержал идею моратория на проверки малого бизнеса до 2022 года. Несмотря на стабилизацию экономических показателей, малый и средний бизнес пока чувствует себя неуверенно и поэтому приветствует любую помощь от государства, сказала «Известиям» основатель АО «Русский продукт» Ольга Миримская. Предприниматели, однако, испытывают проблемы из-за штрафов за нарушения ковидных требований.

— Важно, чтобы граждане чувствовали безопасность за свое здоровье. Однако расходы на индивидуальные средства защиты, тесты ПЦР и прочее сегодня составляют значительную часть расходов МСП. Государству стоит рассмотреть возможности субсидирования этой части расходов либо их полной компенсации, — считает Ольга Миримская.

На мероприятии, где присутствовал глава МИДа Сергей Лавров, не могла не обсуждаться и международная повестка. Глава МИДа, в частности, раскритиковал внешнюю политику западных стран за попытку усложнить условия для развития России. Критические замечания в адрес зарубежных партнеров последовали и от президента — в частности, российский лидер обратил внимание на предложение размещать беженцев из Афганистана в странах Средней Азии до получения ими виз в США и Европу. По его мнению, это «унизительное» решение проблемы, которая напрямую угрожает безопасности РФ. Под видом беженцев из соседних стран могут в Россию проникнуть террористы, предупредил он.

— Мы очень рассчитываем и будем всё делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане. Но мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 1990-х и середине 2000-х годов. Тогда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. Эти ужасы, которые мы видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас, всё это было не так давно, — заметил президент.

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

На встрече был предложен и ряд других инициатив, которые будут отражены в программе ЕР. По словам Владимира Путина, важно, чтобы все обещания, которые дает партия, были реализуемы и приносили максимальный эффект.

— «Единая Россия» сохраняет высокую общественную поддержку в течение столь длительного времени в силу ее восприятия как «партии Путина», умелой социальной политики, ответственности и компетентности, постоянного и системного взаимодействия с населением, — подчеркнул глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Между тем после завершения беседы единороссы решили удивить Владимира Путина своим музыкальным талантом, спев песню «Флаг моего государства». Главную роль на себя взял певец Денис Майданов, который с собой захватил даже гитару.

Как показывают результаты социсследований, главный запрос к руководителю высшего уровня у населения и элит — запрос на образ «отца», способного брать ответственность за сложные решения и модерировать процесс между другими политиками, отметил в беседе с «Известиями» политолог Николай Калмыков. Сегодня эту роль наиболее успешно реализует Владимир Путин, уверен он. А «Единая Россия», заключил эксперт, — партия, в которой состоят люди самых разных взглядов, объединенные общим отношением к лидеру.