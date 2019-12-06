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Социально обученные люди: о чем президенту рассказали добровольцы

06 декабря 2019, 04:09  •  44 • Политика
В период бурного технологического развития волонтерская деятельность очень важна — искусственный интеллект может во многом заменить человека, но в нем нет ни сердца, ни души, ни сострадания. Об этом Владимир Путин напомнил, выступая 5 декабря на Международном форуме добровольцев в Сочи. На этот раз президент не стал главным героем мероприятия. Ими были волонтеры, которые рассказали руководителю страны о своих инициативах и реальных проблемах.

Волонтерский подвиг

Международный форум добровольцев в этом году собрал более 7 тыс. участников из 120 стран мира. Одним из наиболее запоминающихся моментов мероприятия стало общение Владимира Путина с руководителями социальных проектов и некоммерческих ассоциаций. При этом сама встреча оказалась одновременно и веселой, и очень грустной: в ходе доверительной беседы обсуждались проблемы и трагедии людей, о которых среднестатистический гражданин, как правило, задумывается редко. Истории отдельных волонтеров не оставили равнодушным никого.
— Я Дед Мороз с 2002 года. Небольшой проект у нас родился совершенно случайно, — начал свой рассказ Владимир Смирнов, которого почти 18 лет назад попросили поздравить детей с ДЦП.
Сейчас «Кохомский Дед Мороз» обходит около 3 тыс. детей не только в своей Ивановской области, но и в других регионах.
— Самые сложные для меня — это точечные, я их называю «последние выходы». На них я, бывает, летом прихожу. Недавний случай. Пришел к мальчику, Леше Макарову, у него синдром Прадера–Вилли. Мама говорит, что он не общается ни с кем, кроме нас, немножко, — продолжил Владимир Смирнов. — Он мне на ухо шепнул: «Дед Мороз, живи! Дед Мороз, я в тебя верю». Правда, Леши через две недели не стало.
Теперь волонтер планирует создать «Школу Деда Мороза», чтобы дети во всех городах страны, нуждающиеся в поддержке, могли встретиться со сказочным персонажем. Президенту эта идея понравилась.
— Владимир Петрович, молодец! Давай я тебя обниму, — обратился он к волонтеру.
Во время встречи Владимира Путина также попросили законодательно закрепить оказание доврачебной медпомощи.
— Мы выезжаем на автомобиле на улицы города к бездомным, оказываем первую доврачебную помощь. Конечно, мы диагнозы не ставим, не лечим, но доврачебная помощь очень важна, — сообщила президенту Татьяна Авдеева из Челябинска.
По ее словам, речь идет о перевязке и первой помощи при ожогах, обморожениях и других ранах.
— Это такой класс людей — они не агрессивные и не потерянные люди. Мы с ними работаем, их можно вернуть обратно к жизни, — добавила она. — У нас есть элемент профилактики. То есть когда мы видим, что у человека есть заболевание тяжелое, мы уговариваем обратиться к медикам и профессионалам.
К сожалению, сейчас в России не существует понятия «уличная медицина», и, по сути, такие добровольцы считаются нелегалами, пояснила она.
— Вам нужен статус, легализация? Хорошо, я подумаю. Нужно легализовать волонтерскую деятельность именно в этом сегменте, — ответил Владимир Путин.
Он также пообещал изучить возможность предложения волонтерских проектов от имени физлиц без создания НКО. С такой идеей к президенту обратилась автор проекта «Бабушка на час» Вера Лазарева. Его участники работают в детских домах, где учат детей готовить, а также обучают языкам или вязанию.
Поддержал президент и идею создания всероссийской информационной базы неизвестных пациентов, которую озвучил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. По его словам, «существует проблема, когда человек уже находится в больнице, но его поиски продолжаются», поскольку он без документов и не в состоянии назвать свое имя.
— В поисках пропавших нужно участие абсолютно всех: государства, добровольцев и бизнеса, который будет помогать. Такая база позволит найти не менее 20% от всех, кто сейчас считается неизвестным, поиски кого не закончены. Это большое дело, — заявил он «Известиям».

Исполняя желания

Владимир Путин также присоединился к добровольческой акции «Елка желаний», которая позволяет исполнить мечты детей-сирот, детей-инвалидов, а также тяжелобольных и ребят, которые проживают в малоимущих семьях. На белой елке, рядом с которой президент общался с добровольцами, висело 21 пожелание. Они были самыми разными. Некоторые ребята мечтают побывать в Москве или Петербурге, кто-то — прокатиться на настоящей пожарной машине или просто сходить в аквапарк с семьей. Владимир Путин пообещал выполнить желание Андрея Кочетова, который хочет побывать в Красной Поляне в Сочи.
Во время посещения форума президент ознакомился и с работой Общероссийского народного фронта (ОНФ), который недавно приступил к обработке всех обращений, поступивших к президенту страны в ходе прошедшей в этом году «прямой линии».
— Главная цель — дойти до каждого человека и помочь ему, — рассказал «Известиям» руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. — Волонтерские штабы во всех регионах России собираются по пятницам. На месте они разбирают конкретные проблемы, привлекают к работе другие НКО и представителей власти.
В организации считают, что не все проблемы способны решить волонтеры: большинство обращений поступили от людей, которые попали в очень сложную жизненную ситуацию. Тем не менее есть и веселые истории.
— Один мальчик из Краснодара попросил автографы футболистов сборной. Мы связались со Станиславом Саламовичем, — добавил Михаил Кузнецов.
В итоге мальчик получил не только подписи и мяч, но смог еще и поговорить с тренером, который сказал ему: «Будешь хорошо играть — заберем тебя в сборную».
Волонтеры рассказали главе государства о 96-летнем ветеране из Ейска, который мечтает попасть на парад Победы.
— Считайте, что уже пригласил, — ответил президент.
Также Владимир Путин принял участие в церемонии награждения премией «Доброволец России». Награду он вручил Инессе Клюкиной за реализацию проекта «Творческая инклюзивная студия «Э-моция». Глава РФ сообщил, что уже принято решение удвоить грант на поддержку проводимого конкурса «Доброволец России».
— Мне всегда, хочу это подчеркнуть, всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами, и скажу почему. Потому, что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне, — заверил Владимир Путин.

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