Социально-общественные процессы, в том числе и геополитические, имеют глубинные причинно-следственные связи

Давайте попробуем зрить в корень, как говаривал незабвенный Козьма Прутков. Для этого возьмём очень продуктивную для взгляда на общественные явления медицинскую аналогию – так называемый отягощённый анамнез с генетической ретроспекцией. Речь – о причинах тяжёлой болезни, которая перешла в критическую фазу, грозящую летальным исходом всему организму под названием «западная цивилизация».

Истоки этой болезни надо искать в том расколе, который разделил Римскую империю на Восточную и Западную, а христианство – на православие и католицизм, в котором русская цивилизация получила генетический код православного мышления от Византии, став преемником первоапостольской веры.

Расхождение генетического кода внутри одной конфессиональной идентичности можно сравнить с теми выводами, которые сделал Дарвин, наблюдая за галапагосскими вьюрками (именно оттуда пошла теория естественного отбора). В зависимости от того, какая пища доминировала на острове – зерновая или белковая, – менялись их клювы, система пищеварения и т.д. В итоге единая популяция вьюрков разделилась на сообщества, принадлежащие практически разным видам. Продолжая это «духовно-биологическое» сравнение, можно констатировать: разделение на западнохристианскую и восточнохристианскую ветви привело к тому, что определился генетический код рядом сосуществующих европейских стран (российского сообщества, включая белорусов и украинцев, восточноевропейской части с Болгарией, Румынией и др.).

Но одним только конфессиональным воздействием не определялась «генетика» цивилизации. По ряду моментов произошли и другие воздействия на эволюцию генетической идентичности.

В частности, Октябрьская революция и советский период ознаменовались очень интересными явлениями. Прежде всего конфессиональный генетический код был отодвинут (не уничтожен, а именно отодвинут) надконфессиональными методами воздействия. Кстати, благодаря этому Средняя Азия, Закавказье и представители малых народов смогли вместе со славянскими народами СССР сформировать генетическую (в социальном смысле) идентичность, обозначавшуюся термином «единый советский народ». И эта исторически сложившаяся общность людей была достаточно успешной и оставалась бы сплочённой – если бы не мутации и злокачественное вырождение самой коммунистической элиты. И надо сказать, эта новая цивилизационная популяция (имевшая, по сути, европейский характер) оказывала благотворное влияние и на эволюцию генетического кода Запада (за счёт социальных демпферов и проч.).

Нурали Латыпов, нейробиолог, кандидат философских наук

Но, к сожалению, взаимные попытки (зачастую агрессивные) перепрограммировать генетический код друг друга были на протяжении всей истории их сосуществования. Советский Союз, например, безудержно пытался навязать коммунистическую идеологию, причём часто – топорно. Но ещё более настырно это делал Запад – большей частью идеологической обработкой, а иногда и прямой попыткой взломать сложившийся код «оппонента» (Гитлер – в новейшей истории, Наполеон – в более отдалённой).

Но при всех – даже коммунистических – формациях глубинная суть российского государства оставалась православной. Не будем долго останавливаться на доказательствах – здесь важно другое: единая западная цивилизация – вместо того чтобы пойти по пути конвергенции, озвученному ещё Сахаровым, – отвергла возможности взаимного сглаживания идентификации и выработки единой генетической (в социальном смысле) платформы.

Запад пошёл по пути отчуждения даже тогда, когда ему откровенно удалось перепрограммировать верхушку «Ельцин и К». В тот момент, когда стволовые клетки советской системы были готовы купировать свою генетическую идентичность и заменить её полностью на западную, западная англосаксонская иммунная система сработала вопреки логике, вопреки своему собственному выживанию и по полной программе стала отторгать ту генетическую сущность, которая пыталась под неё перепрограммироваться.

Такое отторжение генетически идентичных сущностей в медицине называется аутоиммунным заболеванием, самые страшные из которых для человека – рассеянный склероз, красная волчанка и др. Верна здесь и обратная аналогия: практически все аутоиммунные заболевания являются аналогом гражданских войн, которые большинство государств на той или иной стадии развития вынуждены были пережить.

И мы сейчас проходим пик этих аутоиммунных явлений. В 90-е Запад успел перепрограммировать часть православной цивилизации – во всяком случае, управленческие центры её «организмов». В итоге мы имеем чудовищную болезнь, когда организм, имевший все показания быть единым, «неполярным», разрушается Западом. Даже не подозревающим, что при этом гибнет именно его цивилизация – потому что восточная её часть, по сути, тоже относится к западной цивилизации, имея истоками, как уже было сказано, европейское христианство.

Аутоиммунное заболевание отличается тем, что иммунная система принимает свои клетки за враждебные, а это в дальнейшем приводит к быстрому разрушению всего организма. Допустим, иммунная система уничтожит те «органы», которые посчитает ненужными (среди них Запад прямо называет Россию, не менее откровенно – Белоруссию и, хоть и не называет, но на деле причисляет к ненужным, Украину).

И, к примеру, очень даже скоро по историческим меркам – через 10–15 лет – на

3 метра повысится уровень океана, вызвав катаклизм масштабов всемирного потопа (наряду с прочими бедами).

И тогда именно Россия могла бы спасти физически население западной цивилизации. Но в привыкшем к полярности западном менталитете «взаимовыгодность» означает лишь «проигрыш».

Иммунная система чаще всего атакует свои ткани, когда организм формируется в стерильной среде, как это часто бывает в городских условиях жизни.

У тех же, кто с детства жил в деревне, аутоиммунные болезни проявляются гораздо реже. Внешнее воздействие – от просто дискомфортного до угрожающего – «учит» иммунную систему правильному поведению. Например, СССР и Великобритания находились почти в состоянии войны, пока не появилась общая угроза от фашистской Германии и милитаристской Японии – тогда они стали союзниками.

Но даже исламский экстремизм и COVID не стали механизмами, выправляющими вектор патологического отторжения. Иммунитет – это программа защиты. Но как бы защищая организм от чужеродных по программе клеток, он отторгает пересаженные хирургическим путём органы, которые могли бы спасти организм, если бы не слепота программы. Сейчас эта программа включила все «цитокины мира», раскачивая цитокиновый шторм в западном обществе – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Повторюсь ещё раз: аутоиммунные заболевания – это разрушительные процессы уничтожения одной системы организма другой, вследствие чего система-агрессор погибает и сама вместе с организмом.

Поэтому воскликнем в завершение статьи: «А при чём здесь Хокинг?»

Гениальный британский учёный Хокинг всю жизнь промучился и погиб именно от аутоиммунного заболевания (боковой амиотрофический склероз), что вызывает чисто человеческое сочувствие. Но такой исход с огромной вероятностью ждёт и цивилизацию его соплеменников, славную своими достижениями, но вставшую на путь саморазрушения.