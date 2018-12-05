Социальная буря, какой Франция не знала с 1968 года

«Жёлтые жилеты» против президента Макрона

Массовые протесты во Франции, организованные движением «жёлтых жилетов», вынудили правительство Эдуара Филиппа ввести 4 декабря шестимесячный мораторий на повышение цен на автомобильное топливо. Однако когда президент Эммануэль Макрон нанёс визит в префектуру Пюи-ан-Веле, столицу департамента Верхней Луары, чтобы выразить своё уважение, как пишет Le Point, пожарным, потушившим пожар в здании префектуры, глава государства был освистан и подвергся оскорблениям. Рейтинг Макрона, по данным агентства Ifop-Fiducial, за последние дни упал до 23 процентов.

Большинство французов выражают недоверие властям. Лидер Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что правительство должно «услышать голос народа и принять решения, направленные на восстановление спокойствия». Глав партии «Республиканцы» Лоран Вокье принял личное участие в манифестации «жёлтых жилетов» в городе Пюи-ан-Веле – том самом, где «жёлтые жилеты» подожгли префектуру, и призвал Макрона «исправить ошибку» и отменить повышение налогов. Глава Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) Филипп Мартинес заявил, что, его профсоюз разделяет недовольство французов, но он не станет участвовать в акциях протеста «совместно с работодателями и ультраправыми».

Лидер «Франции непокорённой» Жан-Люк Меланшон присоединился к демонстрации «жёлтых жилетов» в Париже, заявив, что это «значимое событие в общественно-политической жизни, которое подтверждает теорию гражданской революции». Больше того: Меланшон призвал французов «организоваться и взять в свои руки власть везде, где только возможно: в тех местах, где они живут, на тех улицах, по которым они ходят». Компартия Франции, переживающая серьёзный кризис, пытается повернуть народный протест в конструктивное русло. Один из депутатов ФКП предложил начать диалог с «жёлтыми жилетами», чтобы «взять деньги там, где они есть, и направить их туда, где они нужны».

Правительство и президент до последнего стояли на своём, не желая отступать от стратегии введения новых налогов на выбросы углекислого газа. По данным французской ассоциации потребителей CLCV, в 2018 году затраты средней французской семьи на автомобильное горючее вырастут со 100 до 225 евро. Критики правительства указывают, что нынешнее повышение налогов вызвано не столько экологическими требованиями, сколько банальным дефицитом бюджета. И это хорошо известно сотням тысяч «жёлтых жилетов».

«Углеродная» составляющая в налогообложении возникла с 2014 года. Её введение уже взвинтило цены на французских автозаправках. Дальше будет расти налог на солярку, будет увеличиваться плата за выброс углекислого газа (с 44,6 евро за тонну в 2018 году до 86 ,2 евро в 2022 году). По данным экспертов ВКТ, в 2022 году каждая семья потратит из-за этого в среднем на 313 евро в год больше, чем в 2017 году. Углеродная пошлина на газ, мазут, нефть и уголь особенно сильно ударит по малообеспеченным семьям.

Системным признаком правительственного курса на сотворение «экологического рая» во Франции является Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), внутренний налог на потребление энергоносителей, ранее называвшийся акцизом на потребление нефтепродуктов. Он занимает четвёртое место после НДС, подоходного налога и налога на прибыль предприятий, а его взимание возложено на власти департаментов. Поэтому «жёлтые жилеты» и атакуют административные здания в регионах. Недовольство народа уже выплеснулось из городов в сёла.

В начале протеста премьер-министр Эдуар Филипп говорил, что правительство намерено с помощью налогов на выброс углерода «создать такую систему, в рамках которой мы постепенно перенесём на нефть, а, следовательно, на углерод и на загрязнение природы, часть налогового бремени, лежащего сейчас на сфере труда и производства». В действительности это не так. По экспертным оценкам, из 37 млрд евро, которые будут получены в 2019 году за счёт «углеродного налога», только 7,2 миллиардов будут направлены на комплексные экологические преобразования. Правительство просто затыкает за счёт населения дыры в бюджете, возникшие из-за ошибочной экономической политики. Недаром нефтяные компании поддерживают решения правительства с энтузиазмом. Одна Total имела в прошлом году прибыль в 8,6 миллиардов евро, в этом году её прибыли подскочат до 14–15 млрд евро. Мало того, правительство раздаёт бонусы крупному капиталу. Та же Total получит около 70–80 млн евро в качестве налогового вычета на проведение исследований и разработок и ещё 40 млн налогового кредита на повышение уровня конкурентоспособности и занятости. Крупнейшие торговые сети Франции в этой ситуации – на стороне правительства, так как они являются совладельцами почти половины АЗС, через которые проходит свыше 61 процента продаваемого горючего.

Правительство уверяет, что «к концу президентского срока уровень безработицы составит 7 %, достижение этой заветной цели видится в очень отдалённой перспективе», – пишет Humanite, орган ФКП. На сегодняшний день численность безработных во Франции достигла рекордного значения почти в шесть миллионов человек. Кроме того, правительство сворачивает деятельность Ассоциации профессионального обучения взрослых и планирует сократить в будущем году около 800 рабочих мест в Службе занятости.

Le Figaro с иронией вспоминает, что год назад Эмманюэль Макрон провозглашал: «Я не могу управлять в спокойную погоду… Я создан для штормов». И вот грянул шторм – социальная буря, какой Франция не видела, возможно, с 1968 года. Как же проявил себя президент, «созданный для штормов»?

Отвечая на этот вопрос, известный французский психоаналитик Ролан Гори охарактеризовал Макрона как голого короля из сказки Андерсена. По словам Роллана Гори, движение «жёлтых жилетов» открыло глаза французскому обществу на политику «неолиберального технофашизма», проводимую правительством. «Чудо» Макрона рассеивается, а вместе с ним и те коллективные ожидания, которые с ним связывались. Макрон слаб там, где начинается рутинная повседневная работа, считает Гори; президент видит себя в образе Наполеона и де Голля, но перед лицом народного гнева он оказывается в одиночестве. Сегодня на импровизированных городских баррикадах утверждаются традиционные французские ценности – cвобода, равенство, братство, говорит психоаналитик; такое было в истории уже не раз, но сейчас протесты многократно усиливаются «социальными сетями и передачей информации в режиме реального времени».

Сегодня Макрон, выигравший президентские выборы 2017 года, поддержку народа практически потерял. В своё время массовые протесты вынудили подать в отставку с президентского поста генерала Шарля де Голля, а Макрон далеко не де Голль. И всё более слышен голос Марин Лё Пен. Комментируя 5 ноября решение правительства заморозить на полгода введение новых налогов на топливо, лидер Национального фонта заявила : «Если они довольствуются мораторием, это будет доказательством того, что они ведут себя не как национальные лидеры, которые должны защищать народ, а как ставленники банкиров, предоставляющие своих хозяевам ошеломляющие воображение льготы и послабления».