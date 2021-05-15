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Социалисты обвинили Запад во вмешательстве в дела Молдовы

15 мая 2021, 15:20  •  99 • Украина
«Такого откровенного вмешательства западных послов в подготовку к выборам нет нигде»
Глава Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон обвинил послов Соединённых Штатов и Евросоюза во вмешательстве во внутренние дела страны, в частности в парламентские выборы, назначенные на 11 июля.
«Мы видим, что Запад открыто, не скрывая этого, вмешивается во всё, что происходит в Молдове. Я нигде и никогда не видел такого откровенного вмешательства западных послов в электоральные процессы, когда посол одной из западных стран приходит в ЦИК и даёт указания или приезжает в Генпрокуратуру»,
– заявил Додон в интервью телеканалу Prime TV, напомнив о недавнем визите американского посла Дерека Хогана в Центральную избирательную комиссию.
По его словам, можно легко представить, с какими громкими заявлениями выступили «западные партнёры», если бы вдруг накануне выборов в ЦИК пришёл посол Российской Федерации Олег Васнецов и начал раздавать советы и указания.
Председатель ПСРМ также отметил, что попытки продвижения идей унионизма (объединения с Румынией) вызывают беспокойство, он уверен, что с унионистами следует бороться.
«Если не бороться с унионизмом, мы можем потерять независимость Молдовы. Всем понятно, как отреагировал бы Бухарест, если бы в Румынии появились партии, выступающие против государственности этой страны»,
– подчеркнул экс-президент.
Ранее и в МИД Российской Федерации осудили всё нарастающее вмешательство Брюсселя и Вашингтона во внутренние дела Молдавии, особенно накануне досрочных выборов.
«Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое, я имею в виду это вмешательство, мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишинёве без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы и власти республики, в том числе и ЦИК Молдовы, в целях реализации политических и экономических интересов этих стран»,
– сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 13 мая.
Она напомнила о двойных стандартах Соединённых Штатов и Евросоюза, эти двойные стандарты слишком заметны в отношении Запада к нынешнему проевропейскому президенту и к прошлому главе государства, который был настроен на укрепление отношений с Россией.
В Министерстве иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) опровергли какое-либо вмешательство западных послов во внутренние дела страны, объяснив, что им никто «не сообщал о вмешательстве».
«Министерство не получало сообщений от учреждений в Республике Молдова о возможном давлении со стороны других государств в связи с организацией досрочных парламентских выборов. Согласно информации МИДЕИ, процесс подготовки к выборам проходит в соответствии с правовыми нормами. В том числе способ информирования, регистрации и участия международных наблюдателей»,
– говорится в комментариях пресс-службы МИДЕИ.
Между тем лидеры политических партий Молдовы продолжают встречи с послом США Дереком Хоганом: 13 мая с ним встретился председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе, а днём ранее глава «Нашей партии» Ренато Усатый.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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