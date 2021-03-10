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Социалисты Молдовы переходят к действиям – срок ультиматума истёк

10 марта 2021, 01:25  •  96 • Украина
Парламент может исключить президента из политической жизни страны
Во вторник, 9 марта, истёк срок ультиматума, выдвинутого Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) президенту страны Майе Санду.
Напомним, 1 марта социалисты призвали не только президента, но и все парламентские фракции начать диалог с целью формирования дееспособного правительство, а затем начать подготовку к досрочным парламентским выборам. От Майи Санду ПСРМ требовала одного – подписать указ о выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Марианы Дурлештяну, предложенной парламентским большинством, определив срок до 9 марта. В противном случае глава ПСРМ Игорь Додон пообещал созвать республиканский совет партии, на котором может быть принято решение «о переходе к другим действиям», напомнив, что президент Молдавии вновь может стать «декоративной фигурой, как это было до 2016 года».
Однако 9 марта пресс-секретарь молдавского президента Сорина Штефырца заявила, что никакого ответа на ультиматум социалистов не будет.
«Президентура не реагирует на ультиматумы, а г-жа Санду продолжит организовывать консультации с гражданским обществом, что она делала и будет продолжать делать»,
– заявила журналистам во вторник, 9 марта, Сорина Штефырца.
После чего Игорь Додон объявил о намерении ПСРМ провести на текущей неделе заседание исполкома партии.
«ПСРМ с сожалением отмечает, что глава государства продолжает отвергать диалог. Такое поведение имеет явные признаки узурпации государственной власти, причём с точки зрения и уголовной, и политической ответственности. Учитывая обострение ситуации в стране и отказ президента идти на диалог, ПСРМ проведёт в четверг заседание политического исполкома, где определит план действий для спасения страны от политического, эпидемического, социального и экономического хаоса»,
– говорится в заявлении ПСРМ.
По мнению политолога Корнелиу Чури, в том случае, если президент и дальше будет игнорировать парламент, последний вправе внести поправки в Конституцию, которые ещё больше ограничат полномочия президента. Второй вариант развития событий, по мнению Чури, состоит в том, что парламент может «инициировать процедуру приостановления в должности».
Эксперт считает, что сегодня в парламенте вполне может оказаться две трети депутатов (необходимое количество для внесения поправок в Конституцию страны), которые поддержат подобные решения, после чего президент будет просто исключён из политической жизни страны.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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