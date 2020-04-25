Социалисты Молдовы обвинили оппозицию в захвате Конституционного суда

«Всё происходящее в КС похоже на начало двоевластия в стране»

23 апреля в парламенте Молдовы большинством голосов было утверждено Соглашение с Российской Федерацией о выдаче кредита в размере 200 млн евро, несмотря на попытки заблокировать голосование со стороны правой оппозиции.

К вечеру четверга стало понятно – оппозиционеры не намерены сдаваться, конфликт был перенесён в Конституционный суд Молдовы. Поводом послужил запрос от депутата Сергея Сырбу из парламентской группы Pro Moldova.

В результате председатель КС Владимир Цуркан был уволен, а его место заняла судья Доминика Маноле, представитель правой оппозиции. После такой рокировки КС приостановил решение парламента о ратификации Соглашения о кредите.

«Я хотел бы посмотреть сейчас на лица тех, кто говорил, что Додон взял под свой контроль Конституционный суд. То, что сейчас происходит, доказывает, что КС неподконтролен президенту или Партии социалистов. Постараюсь на этом этапе не комментировать эти решения в знак уважения к КС как к государственному учреждению. Нужно посмотреть, что стоит за этим. Может, кто-то попытался взять под контроль Конституционный суд? Уверен, что это не пройдёт, и если мы увидим, что кто-то намеревается использовать Конституционный суд как политический инструмент, как это было во времена Плахотнюка, мы используем все законные меры, чтобы не позволить это»,

– прокомментировал президент Игорь Додон события вечера четверга в эфире программы «Acces Direct» на телеканале NTV Moldova.

Молдавский политолог Александр Ангели напоминает, что КС в третий раз принимает решение, бросающее вызов президенту.

«Совсем недавно Конституционный суд также приостановил, а затем отменил «антикризисный пакет», принятый правительством Иона Кику по инициативе Додона. Другими словами – это похоже на начало двоевластия в стране – Конституционный суд против президента Игоря Додона и выстраиваемой им вертикали власти. При том, что КС в Молдавии обладает очень широкими полномочиями и может, по сути, отменить любое решение. А вот сменить состав КС практически невозможно. Такой вот конституционный поворот и бунт на молдавском корабле»,

– отметил политолог.

По мнению политолога Сергея Манастырлы, если Соглашение о кредите будет аннулировано, вряд ли можно будет в будущем рассчитывать на помощь со стороны России.

«Я бы не стал говорить, что это приведёт к ухудшению молдавско-российских отношений, потому что они не зависят от этого кредита и кредит не укрепил бы их. Но аннулирование соглашения, если такое решение суд всё же примет, будет сигналом из Кишинёва в Москву, что их молдавские партнёры не смогут выполнить свои обязательства»,

– рассказал Манастырлы в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Помощник президента Игоря Додона Эрнест Вардянан не сомневается, что все протесты оппозиции относительно российского кредита связаны исключительно с тем, что он «российский».

«Дело не в кредите как таковом, то есть их не волнует финансовая независимость страны, ведь ранее Молдова брала кредиты на гораздо менее выгодных условиях. Дело именно в российском происхождении денег. Это как же они боятся российского кредита, что готовы пожертвовать стабильностью страны, готовы пойти на фактический переворот в стенах Конституционного суда»,

– прокомментировал Варданян действия оппозиции.

По мнению экс-министра экономики Александра Муравского, всё, что происходит – это не экономика, это политика и даже геополитика, «потому как оппозиция даже не вдаётся в подробности подписанного Соглашения, а их критика только ради того, чтобы просто критиковать».

Оппозиция ликует. На сцене появился даже Андрей Нэстасе, лидер партии «Платформа «Достоинство и правда», которого давно не было слышно. Он успел пообещать провести досрочные парламентские выборы и привлечь президента Молдовы к уголовной ответственности, после того, как сам станет президентом, конечно.

Тем временем в Конституционном суде уже заявили, что примут решение по Соглашению о кредите Российской Федерации во вторник 28 апреля.

«Я надеюсь, что Конституционный суд понимает необходимость получения республикой внешних источников финансирования, поскольку кризис на фоне пандемии будет только усиливаться»,

– отметил президент.

Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) выступила 24 апреля с официальным заявлением, в котором обвинила оппозиционных политиков в «подрыве усилий правительства по реализации плана выхода из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса».

В заявлении говорится, что «парламентская группа Pro Moldova при содействии партий «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа Достоинство и правда» (DA) пытаются взять под контроль Конституционный суд».

«Мы считаем, что есть явные признаки того, что произошедшие изменения в Конституционном суде на самом деле являются попыткой взять фундаментальный институт государства под контроль преступной группы. Мы с максимальной твёрдостью примем все необходимые правовые и политические меры, если будет доказано, что на решения этого института оказывают политическое влияние преступные группы, которые стоят за спиной некоторых оппозиционных партий. У государства есть рычаги, чтобы заблокировать передачу его основного института в руки криминальных групп, если тому появятся дополнительные доказательства»,

– отметили в ПСРМ.