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Социалисты хотят вернуть в Молдову русский язык и российское телевидение

01 декабря 2019, 20:09  •  60 • Украина
Но сначала – экономика, считает Зинаида Гречаный
Молдавские социалисты предложили вернуть русский язык в повседневный обиход молдаван, так же как и программы российского телевидения.
Фракция ПСРМ в молдавском парламенте зарегистрировала законодательную инициативу «Об использовании русского языка в сфере обслуживания». В законопроекте речь идёт не только о том, что потребитель может рассчитывать на обслуживание на русском языке (как известно, более трети граждан Молдовы – русскоязычные), но и о том, что сопроводительные документы к товарам и услугам должны быть на молдавском и на русском языках, включая и инструкции к лекарственным препаратам. Также всевозможные договоры и юридические документы должны составляться на двух языках.
Напомним, что согласно данным многочисленных опросов, проводимых на территории Молдовы, более половины всех респондентов всегда выступают за придание русскому языку статуса второго государственного.
При предыдущем правительстве Майи Санду, которое было отправлено в отставку 12 ноября, похожая законодательная инициатива уже была внесена на рассмотрение в парламент, однако правительство её отклонило.
Депутат от партии «Действие и солидарность» (DA), входящая в политический блок ACUM, Петру Фрунзе уже успел раскритиковать законопроект социалистов. По его мнению, инструкции на молдавском и русском языкам к лекарственным препаратам быть не может по той причине, что в природе не существует молдавского языка – есть только румынский.
«Как можно писать в инструкции к лекарствам на «молдавском языке», когда он не признан на международном уровне? Может быть, социалисты ещё захотят заставить всех врачей говорить по-русски?»
– возмущается депутат.
Однако не все социалисты считают, что вопрос возвращения русского языка в публичное пространство Молдовы необходимо решать прямо сейчас. По мнению спикера парламента Зинаиды Гречаный, есть более важные вопросы, например экономика страны.
«Вы знаете, что предыдущее правительство признало закон о статусе русского языка как языка межнационального общения устаревшим. Мы вернёмся к этому вопросу. Но сначала займёмся экономическими вопросами, а потом остальными. В том числе и о статусе русского языка, он должен оставаться в статусе межнационального. У нас в стране около ста национальностей, и все они говорят на русском языке»,
– заявила Зинаида Гречаный в эфире программы «Главный вопрос» на телеканале NTV4.
По её мнению, фракция ПСРМ приложит все усилия для того, чтобы «восстановить вещание новостных и аналитических программ российских телеканалов». Однако это должно быть решением «не только социалистов, а всего парламента».
«Никто не должен диктовать, кому какой канал и какие передачи смотреть. К сожалению, предыдущее правительство отдало пульт от телевизора в одни руки, тогда как у народа должно быть право выбора»,
– уверена Гречаный.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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