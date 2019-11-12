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«Социалистические идеи всё ещё популярны»: как отставка Моралеса может повлиять на политический курс Венесуэлы
12 ноября 2019, 04:24 • 25 • В мире
Уход Эво Моралеса с поста президента Боливии не привёл к стабилизации ситуации в стране. Вместе с ним в отставку подали сразу несколько высокопоставленных чиновников, а роль главы государства временно взяла на себя второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес Чавес. Эксперты считают, что она будет находиться у власти до ближайших президентских выборов, однако шансов победить на них у политика нет. Аналитики полагают, что за власть в ближайшее время будет бороться соперник Моралеса по предыдущей президентской гонке Карлос Меса, а также некий представитель партии «Движение к социализму», которую возглавляет теперь уже бывший боливийский лидер. Впрочем, специалисты уверены, что политический курс страны не изменится кардинально при любом исходе.
Эво Моралес AFP © Enzo DE LUCA / Bolivian Presidency
В Боливии после смены власти наступил период нестабильности. Наряду с президентом Эво Моралесом со своих постов ушли вице-президент Альваро Гарсиа Линера, председатель верхней палаты парламента Адриана Сальватьерра, спикер нижней палаты парламента Виктор Борда и ряд чиновников различных уровней.
Утром в понедельник на улицах Ла-Паса — фактической столицы страны — было пусто, об этом свидетельствуют репортажи боливийского телеканала Red Uno. В городах, воспользовавшись ситуацией, действуют банды мародёров. Полиция по мере своих возможностей пытается их обезвредить, сообщают местные журналисты.
Временно исполняющей обязанности главы государства стала второй вице-спикер сената Жанин Аньес Чавес — самая старшая по должности из действующих госслужащих.
«Это не было нашей инициативой. Так что, если будут необходимые условия, если гражданское общество меня поддержит, я готова принять этот вызов. Это тяжёлая ситуация, много чего произошло за эти часы. Я считаю, что Боливия не заслужила происходящего, это всё очень грустно», — заявила Чавес в эфире местного телеканала Red Uno.
После этих слов исполняющая обязанности главы государства расплакалась.
Жанин Аньес Чавес представляет партию «Социальное демократическое движение», которое так же известно под названиями «Демократическое единство» и «Демократы». Эта политическая сила выступает за расширенную автономию четырёх экономически развитых департаментов, расположенных на севере и востоке страны: Санта-Круз, Бени, Пандо и Тариха. Следует отметить, что именно этот регион, который называется в Боливии словом Media Lunа («месяц»), всегда был оппозиционно настроен по отношению к курсу Моралеса.
«Демократ, сторонник автономии, мать, защитник свободы и демократии», — так в своём Twitter временный лидер Боливии обрисовала свои политические взгляды и жизненную позицию.
Мир занял выжидательную позицию
Реакция за рубежом на смену власти в Боливии оказалась неоднозначной. Ряд стран выступили с осуждающими заявлениями. Так, президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что в Боливии произошёл государственный переворот, который, по его словам, «стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских организаций и устроивших мятеж полицейских, а также бездействия военных». Как госпереворот охарактеризовал события в Боливии и МИД Кубы.
«Когда главнокомандующий ВС призывает избранного на демократических выборах действующего президента страны с мандатом до 2020 года подать в отставку — как ещё это называть? Как бы это назвали в Бельгии, Китае, где-либо ещё? Государственным переворотом, разумеется», — сказал в интервью RT бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа.
Вместе с тем осторожные комментарии по ситуации в Боливии дают власти других стран. 10 ноября Госдепартамент США разместил на своём сайте заявление о том, что Соединённые Штаты поддерживают решение провести новые президентские выборы, но призывают стороны конфликта воздерживаться от насилия.
Глава британского МИД Доминик Рааб выразил надежду, что кризис в Боливии теперь будет разрешён «стремительно, мирно и по демократическому сценарию». Он и министр иностранных дел Германии Штеффен Зайберт высказались за новые президентские выборы.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает на мирное развитие ситуации в Боливии. «И, конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран», — подчеркнул Песков.
Несмотря на сложность ситуации в республике, эксперты считают, что международная изоляция новым властям Боливии не грозит. По мнению главного редактора журнала «Латинская Америка» Владимира Травкина, достаточно напряжённые отношения с новыми властями будут у Мексики, Аргентины, Никарагуа, Кубы и Венесуэлы, то есть стран, чьё нынешнее руководство поддерживало давние дружеские отношения с Моралесом.
«Сейчас всё зависит от того, когда состоятся парламентские и президентские выборы, как они пройдут и чем окончатся. На сегодняшний день по этому вопросу нет никакой ясности», — сказал Травкин в беседе с RT.
Временный президент
Эксперты сходятся во мнении, что вставшая у руля Жанин Аньес пробудет у власти недолго, до выборов, и какую-либо серьёзную роль в боливийской политике не сыграет.
«Об этом человеке за пределами Боливии ничего не было слышно. Посмотрим, что ей удастся сделать. Но пока ничто не свидетельствует о том, что Аньес может остаться у власти надолго», — полагает Травкин.
Главным претендентом на власть аналитики называют соперника Моралеса на октябрьских выборах Карлоса Месу, который был президентом страны с 2003 по 2005 год. Его победа на новых выборах главы государства вполне вероятна. Причём не исключено, что главным соперником Месы может стать если не сам Моралес, то кто-то, представляющий его партию «Движение к социализму».
«Такой вариант не исключён. Моралес был достаточно успешен в плане управления экономикой. Боливия приподнялась за эти годы и имеет сравнительно хорошие экономические показатели. Но 15 лет — это слишком долгий срок. От Моралеса устали. Однако социалистические идеи, сторонником которых он является, в стране по прежнему популярны, особенно среди индейского населения», — объясняет Травкин.
При этом эксперты предостерегают от попыток трактовать события в Боливии как противостояние левых и правых. Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Людмила Дьякова отмечает, что Месу и его партию «Гражданское сообщество» никак нельзя назвать идеологическими противоположностями Моралеса.
С ней согласен и Владимир Травкин, который относит Месу даже не к либералам, а к социалистам.
«В Боливии происходит конфликт личностей, а не доктрин», — делает вывод аналитик.
Некоторые отличия между сторонниками Моралеса и Месы эксперты видят в их социальной базе.
«Движение к социализму» имеет широкую популярность среди индейцев. Они составляют большинство в стране и традиционно относятся к самым бедным слоям населения. У противников Моралеса больше сторонников среди белых и метисов», — пояснил Травкин.
Армия или гражданские
Нынешний боливийский политический кризис, скорее всего, разрешится мирным, демократическим путём, если не сыграет роль один фактор, который не раз становился роковым в истории государств Латинской Америки, считают эксперты.
«На политическую арену вышла армия. Это пугает. Армия полтора десятка лет и даже больше в политической жизни Боливии не участвовала, сидела в казармах, однако при этом оставалась весьма важным и влиятельным институтом. И вот сейчас командующий Уильямс Ромеро Калиман заявил, что президент должен уйти. Это всё происходило на фоне беспорядков. И Моралес ушёл», — акцентировал внимание Владимир Травкин.
По его мнению, позиция армии напоминает о прошлом Боливии, в котором было немало военных переворотов, приводивших к массовым репрессиям лиц, неугодных людям в погонах. Какую роль сыграет армия в нынешних событиях в Боливии, покажут ближайшие недели, а может, и дни, считают эксперты.
Тем не менее при любом развитии ситуации специалисты не видят принципиальной угрозы экономическим позициям России в этой стране.
«Думаю, что больших перемен в наших межгосударственных отношениях не будет при любом правительстве Боливии. У нас хорошие отношения. И, что важно, они не носят идеологический характер. Это отношения между государствами, а не между конкретными президентами», — заключила Дьякова.
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