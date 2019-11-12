«Социалистические идеи всё ещё популярны»: как отставка Моралеса может повлиять на политический курс Венесуэлы

Уход Эво Моралеса с поста президента Боливии не привёл к стабилизации ситуации в стране. Вместе с ним в отставку подали сразу несколько высокопоставленных чиновников, а роль главы государства временно взяла на себя второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес Чавес. Эксперты считают, что она будет находиться у власти до ближайших президентских выборов, однако шансов победить на них у политика нет. Аналитики полагают, что за власть в ближайшее время будет бороться соперник Моралеса по предыдущей президентской гонке Карлос Меса, а также некий представитель партии «Движение к социализму», которую возглавляет теперь уже бывший боливийский лидер. Впрочем, специалисты уверены, что политический курс страны не изменится кардинально при любом исходе.

В Боливии после смены власти наступил период нестабильности. Наряду с президентом Эво Моралесом со своих постов ушли вице-президент Альваро Гарсиа Линера, председатель верхней палаты парламента Адриана Сальватьерра, спикер нижней палаты парламента Виктор Борда и ряд чиновников различных уровней.

Утром в понедельник на улицах Ла-Паса — фактической столицы страны — было пусто, об этом свидетельствуют репортажи боливийского телеканала Red Uno. В городах, воспользовавшись ситуацией, действуют банды мародёров. Полиция по мере своих возможностей пытается их обезвредить, сообщают местные журналисты.

Временно исполняющей обязанности главы государства стала второй вице-спикер сената Жанин Аньес Чавес — самая старшая по должности из действующих госслужащих.

«Это не было нашей инициативой. Так что, если будут необходимые условия, если гражданское общество меня поддержит, я готова принять этот вызов. Это тяжёлая ситуация, много чего произошло за эти часы. Я считаю, что Боливия не заслужила происходящего, это всё очень грустно», — заявила Чавес в эфире местного телеканала Red Uno.

После этих слов исполняющая обязанности главы государства расплакалась.

Жанин Аньес Чавес представляет партию «Социальное демократическое движение», которое так же известно под названиями «Демократическое единство» и «Демократы». Эта политическая сила выступает за расширенную автономию четырёх экономически развитых департаментов, расположенных на севере и востоке страны: Санта-Круз, Бени, Пандо и Тариха. Следует отметить, что именно этот регион, который называется в Боливии словом Media Lunа («месяц»), всегда был оппозиционно настроен по отношению к курсу Моралеса.

«Демократ, сторонник автономии, мать, защитник свободы и демократии», — так в своём Twitter временный лидер Боливии обрисовала свои политические взгляды и жизненную позицию.

Противники Моралеса празднуют его отставку

Reuters

© Marco Bello

Мир занял выжидательную позицию

Реакция за рубежом на смену власти в Боливии оказалась неоднозначной. Ряд стран выступили с осуждающими заявлениями. Так, президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что в Боливии произошёл государственный переворот, который, по его словам, «стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских организаций и устроивших мятеж полицейских, а также бездействия военных». Как госпереворот охарактеризовал события в Боливии и МИД Кубы.

«Когда главнокомандующий ВС призывает избранного на демократических выборах действующего президента страны с мандатом до 2020 года подать в отставку — как ещё это называть? Как бы это назвали в Бельгии, Китае, где-либо ещё? Государственным переворотом, разумеется», — сказал в интервью RT бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа.

Вместе с тем осторожные комментарии по ситуации в Боливии дают власти других стран. 10 ноября Госдепартамент США разместил на своём сайте заявление о том, что Соединённые Штаты поддерживают решение провести новые президентские выборы, но призывают стороны конфликта воздерживаться от насилия.

Глава британского МИД Доминик Рааб выразил надежду, что кризис в Боливии теперь будет разрешён «стремительно, мирно и по демократическому сценарию». Он и министр иностранных дел Германии Штеффен Зайберт высказались за новые президентские выборы.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает на мирное развитие ситуации в Боливии. «И, конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран», — подчеркнул Песков.

Несмотря на сложность ситуации в республике, эксперты считают, что международная изоляция новым властям Боливии не грозит. По мнению главного редактора журнала «Латинская Америка» Владимира Травкина, достаточно напряжённые отношения с новыми властями будут у Мексики, Аргентины, Никарагуа, Кубы и Венесуэлы, то есть стран, чьё нынешнее руководство поддерживало давние дружеские отношения с Моралесом.

«Сейчас всё зависит от того, когда состоятся парламентские и президентские выборы, как они пройдут и чем окончатся. На сегодняшний день по этому вопросу нет никакой ясности», — сказал Травкин в беседе с RT.

Жанин Аньес Чавес

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© Jeanine Añez Chavez

Временный президент

Эксперты сходятся во мнении, что вставшая у руля Жанин Аньес пробудет у власти недолго, до выборов, и какую-либо серьёзную роль в боливийской политике не сыграет.

«Об этом человеке за пределами Боливии ничего не было слышно. Посмотрим, что ей удастся сделать. Но пока ничто не свидетельствует о том, что Аньес может остаться у власти надолго», — полагает Травкин.

Главным претендентом на власть аналитики называют соперника Моралеса на октябрьских выборах Карлоса Месу, который был президентом страны с 2003 по 2005 год. Его победа на новых выборах главы государства вполне вероятна. Причём не исключено, что главным соперником Месы может стать если не сам Моралес, то кто-то, представляющий его партию «Движение к социализму».

«Такой вариант не исключён. Моралес был достаточно успешен в плане управления экономикой. Боливия приподнялась за эти годы и имеет сравнительно хорошие экономические показатели. Но 15 лет — это слишком долгий срок. От Моралеса устали. Однако социалистические идеи, сторонником которых он является, в стране по прежнему популярны, особенно среди индейского населения», — объясняет Травкин.

При этом эксперты предостерегают от попыток трактовать события в Боливии как противостояние левых и правых. Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Людмила Дьякова отмечает, что Месу и его партию «Гражданское сообщество» никак нельзя назвать идеологическими противоположностями Моралеса.

США нашли "худший кошмар" для нашей страны. Правда, Россия не испугалась «Если их можно считать правыми, то достаточно умеренными правыми. Они хотят сделать более эффективным экономический курс, но не менять его принципиально. Это просто умеренно правая оппозиция, которая отстаивает своё право прийти к власти и считает, что результаты выборов в первом туре были фальсифицированы. Вот основная их претензия», — сказала Дьякова в беседе с RT.

С ней согласен и Владимир Травкин, который относит Месу даже не к либералам, а к социалистам.

«В Боливии происходит конфликт личностей, а не доктрин», — делает вывод аналитик.

Некоторые отличия между сторонниками Моралеса и Месы эксперты видят в их социальной базе.

«Движение к социализму» имеет широкую популярность среди индейцев. Они составляют большинство в стране и традиционно относятся к самым бедным слоям населения. У противников Моралеса больше сторонников среди белых и метисов», — пояснил Травкин.

Боливийская армия

Reuters

© David Mercado

Армия или гражданские

Нынешний боливийский политический кризис, скорее всего, разрешится мирным, демократическим путём, если не сыграет роль один фактор, который не раз становился роковым в истории государств Латинской Америки, считают эксперты.

«На политическую арену вышла армия. Это пугает. Армия полтора десятка лет и даже больше в политической жизни Боливии не участвовала, сидела в казармах, однако при этом оставалась весьма важным и влиятельным институтом. И вот сейчас командующий Уильямс Ромеро Калиман заявил, что президент должен уйти. Это всё происходило на фоне беспорядков. И Моралес ушёл», — акцентировал внимание Владимир Травкин.

По его мнению, позиция армии напоминает о прошлом Боливии, в котором было немало военных переворотов, приводивших к массовым репрессиям лиц, неугодных людям в погонах. Какую роль сыграет армия в нынешних событиях в Боливии, покажут ближайшие недели, а может, и дни, считают эксперты.

Тем не менее при любом развитии ситуации специалисты не видят принципиальной угрозы экономическим позициям России в этой стране.

«Думаю, что больших перемен в наших межгосударственных отношениях не будет при любом правительстве Боливии. У нас хорошие отношения. И, что важно, они не носят идеологический характер. Это отношения между государствами, а не между конкретными президентами», — заключила Дьякова.