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Социал-демократы в Германии создали коалицию с Меркель

04 марта 2018, 14:39  •  191 • В мире
Социал-демократическая партия ФРГ согласилась создать новое правительство вместе с альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, который возглавляет Ангела Меркель.
Социал-демократическая партия Германии проголосовала за соединение с консервативным блоком Ангелы Меркель для того, чтобы сформировать новое правительство.
Это решение закончило полгода неопределенности немецкой политики, самый долгий срок, когда страна пребывала без правительства в послевоенный период.
"Это действительно важный демократический шаг для нашей страны", - отметил Олаф Шольц, лидер социал-демократов Германии.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель участвовала вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

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