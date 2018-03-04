Социал-демократы в Германии создали коалицию с Меркель

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Социал-демократическая партия ФРГ согласилась создать новое правительство вместе с альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, который возглавляет Ангела Меркель.

Социал-демократическая партия Германии проголосовала за соединение с консервативным блоком Ангелы Меркель для того, чтобы сформировать новое правительство.

Это решение закончило полгода неопределенности немецкой политики, самый долгий срок, когда страна пребывала без правительства в послевоенный период.

"Это действительно важный демократический шаг для нашей страны", - отметил Олаф Шольц, лидер социал-демократов Германии.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель участвовала вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.