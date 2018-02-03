Социал-демократы Германии приносят себя в жертву

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СДПГ пытается договориться с блоком ХДС/ХСС о формировании третьей по счету "большой коалиции", чтобы страна продолжала играть свою прежнюю роль в Европе и мире, но не факт, что харакири состоится

Вступают в завершающую стадию начавшиеся 25 января – через четыре месяца после парламентских выборов в ФРГ – официальные переговоры между блоком некогда христианских партий ХДС/ХСС и социал-демократами (СДПГ), пытающимися договориться об участии в третьей по счету правящей в стране "большой коалиции", несмотря на то, что новое пришествие в качестве младшего партнера во власть окончательно убьет эту уже переживающую раскол старейшую политическую партию Германии. Их визави по переговорам также боятся, что компромисс с СДПГ не получит одобрения значительной части избирателей, традиционно голосующих за правоцентристов, и те продолжат дезертировать к либералам (Свободная демократическая партия – СвДП) и пытающейся стать истинной ХДС "Альтернативе для Германии (АдГ).

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На эти жертвы обе партии идут не только потому, что их лидерам трудно расстаться с властью и даже не столько по этой причине. Главное: воцарившееся в Германии безвластие, незаметное на бытовом уровне, отрицательно влияет на амбициозные реформы в Евросоюзе, которые продвигает при осторожной поддержке Берлина президент Франции Эммануэль Макрон. Оно становится невыносимым для немецкого – и не только немецкого – бизнеса, подрывает позиции ФРГ в ЕС и на мировой арене. Кроме президента Франка-Вальтера Штайнмайера и парламентариев все члены правительства во главе с канцлером Ангелой Меркель сейчас лишь исполняют обязанности и лишены возможности принимать действительно важные решения, касающиеся страны, Европы и мира.

Если Ангеле Меркель удастся создать новую "большую коалицию" с социал-демократами, лидером оппозиции в бундестаге станет "Альтернатива для Германии" (АдГ). Фото: www.globallookpress.com

Ради этих глобальных задач и приносят себя в жертву участники тяжело идущих переговоров, прежде всего, социал-демократы, расчищая этим дорогу во власть АдГ. Хотя истеблишмент, к которому принадлежит руководство и СДПГ, и ХДС/ХСС, вероятно, не сомневается в своей способности придумать что-нибудь, пусть даже и не слишком демократичное, чтобы в ближайшем будущем не допустить "альтернативщиков" к власти. Несмотря на то, что в случае создания очередной "большой коалиции" АдГ станет лидером оппозиции и сможет претендовать на приход во власть в Германии на федеральном уровне по итогам следующих выборов. Мнение на этот счет избирателей и рядовых немцев мало кого на верху на самом деле интересует, если придерживающиеся различных позиций по многим вопросам партии смогут договориться через их голову. Они очень этого хотят, и становится все больше шансов того, что это может получиться, хотя и не факт, что получится.

Есть загвоздка

Потому что вряд ли у СДПГ получится нарушить еще одно твердое обещание после категорического отказа участвовать в новой "большой коалиции", который сменился согласием партийного руководства начать серьезные переговоры на этот счет с ХДС/ХСС после провала попыток и.о.канцлера Ангелы Меркель создать так называемую "коалицию Ямайки" с участием СвДП и "зеленых". Дело в том, что социал-демократический лидер Мартин Шульц клятвенно обещал на недавнем партийном съезде, что если переговоры с ХДС/ХСС на уровне руководства об очередной правящей коалиции завершатся успешно, окончательное слово будет принадлежать рядовым членам партии. По этому поводу должны будут проголосовать её почти полмиллиона членов. И вот никакой уверенности в том, что они скажут "да", нет, если на самом съезде добро на официальные переговоры с ХДС/ХСС было получено с небольшим перевесом голосов. А ведь там голосовали партийные функционеры и активисты, в целом настроенные более примирительно.

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28-страничный документ, увенчавший предыдущие зондирующие переговоры между сторонами, в ХДС/ХСС считают проектом будущего коалиционного договора, в то время как в СДПГ думают иначе и намерены "торговаться до последнего", чтобы сделать этот документ более привлекательным для социал-демократических избирателей, с чем, конечно, не согласны христианские демократы. И они бы уже давно разругались на этот счет, если бы не особые обстоятельства, в которых сейчас оказались эти партии и вся страна.

Переговорщики трудятся сейчас над тем, как СДПГ выполнить поручение своего съезда - добиться дополнительных уступок от Меркель по трудовому законодательству, здравоохранению и "беженцам". Так, социал-демократам не нравится расширяющаяся практика заключения временных трудовых соглашений. Они требуют ликвидировать разницу в качестве и оперативности медицинского обслуживания для застрахованных частным образом состоятельных граждан и членов обычных больничных касс, которых в десять раз больше. Социал-демократы, симпатизирующие по идеологическим причинам мигрантам и видящие в них новый "пролетариат", недовольны достигнутыми и положенными на бумагу по итогам зондирующих переговоров договоренностями относительно правил воссоединения семей мигрантов, не получивших в стране полноценного статуса беженцев. Они не довольны компромиссом с ХДС/ХСС насчет того, чтобы продлить действующий в настоящее время мораторий на воссоединение семей, чтобы затем пускать в ФРГ лишь по тысяче жен, мужей или детей ежемесячно. Это, видите ли, очень жестоко.

Всё это очень трудные темы для руководства ХДС, партии, которую поддерживают деловые круги, богатые люди и пожилые, консервативно настроенные избиратели, недовольные тем, что Германия уже приняла огромное количество мигрантов со своего мира, многие из которых презирают местные обычаи и традиции, безобразно себя ведут, проедая одновременно ежегодно несколько десятков миллиардов евро. Причем в массе своей не желая трудиться, даже когда имеют такую возможность, предпочитая сидеть на пособиях. Для консервативных немцев, особенно старой закалки, такое поведение неприемлемо, и Меркель очень сильно потеряла в их глазах, когда распахнула границы страны перед псевдобеженцами. А ведь есть еще и Христианско-социальный союз (ХСС) - "баварская сестра" ХДС, в которой подобного рода настроения распространены еще шире. А она тоже участвуют в коалиционных переговорах.

Когда будет правительство?

Как полагают немецкие аналитики, по самым оптимистичным прогнозам коалиционные переговоры продлятся до 4 или до 8 февраля, когда в Германии начинается сезон карнавалов. Некоторые полагают, что они могут затянуться до начала марта. Это значит, что только в конце месяца станет известно, как проголосовал "базис" СДПГ. Поэтому, скорее всего, новое правительство будет сформировано только к католической Пасхе, выпадающей в этом году на 1 апреля. Это весьма символично, ведь в этот день во всем мире традиционно отмечается еще и "День дурака", происходят всевозможные розыгрыши.

Так же думают и немецкие политики. Так, глава ХСС Хорст Зеехофер, принимающий участие в переговорах, тоже рассчитывает, что новое правительство появится до 1 апреля, до католической Пасхи. Он заявил в интервью агентству ДПА, что разразится "катастрофа", если этого не произойдет, поскольку в этом случае участникам переговоров "придется по многим пунктам начинать все с начала", и это "вызовет ярость граждан".

Лидер ХСС Хорст Зеехофер: "Германия не может себе позволить полгода существовать без правительства". Фото: www.globallookpress.com

"Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Германия не может себе позволить полгода существовать без правительства", - подчеркнул Зеехофер.

Это всё равно ненадолго, если получится

Однако даже если правительство будет создано, оно вряд ли просуществует полный четырехлетний срок, поскольку, согласно достигнутой между ХДС/ХСС и СДПГ договоренности, через два года участники "большой коалиции" будут заново решать, стоит ли им продолжать этот "брак по расчету". Кстати, именно через два года Меркель достигнет пенсионного возраста, и у неё появится возможность достойно уйти. И несмотря на то, что она по-прежнему является самым раскрученным политиком ФРГ и весьма популярна, свыше половины немцев, согласно опросам, будут этому только рады. Фактически, этот срок – два года - все политические партии страны используют для того, что подготовиться в новой, постмеркелевской эпохе, определиться со своими новыми лидерами. Но если бывший федеральный канцлер социал-демократ Герхард Шредер оставил Германию в прекрасной форме, заложив основу её нынешнего относительного процветания, этого нельзя сказать о его преемнице, изменившей Германию не в лучшую сторону и не оставившей завидного наследства.

Латышев Сергей