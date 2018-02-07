Социал-демократы ФРГ и блок Меркель согласовали основные положения коалиционного договора

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БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) во вторник на переговорах о формировании правительства ФРГ согласовали основные положения будущего коалиционного договора. Его проект опубликовала газета Rheinische Post.

Документ на настоящий момент состоит из 14 глав и содержит почти 170 страниц. Преамбула к нему пока отсутствует и будет дорабатываться во время дискуссий, которые пока продолжаются. Первая глава начинается с темы развития ЕС и носит название "Новый прорыв для Европы", тем самым обозначая приоритет будущего кабинета министров.

В проекте документа вопросы, по которым пока не достигнуто единство, обозначены желтым цветом. Их с десяток. Не исключено, что до окончания переговоров в него будут внесены изменения. Главными спорными темами остаются здравоохранение и политика на рынке труда, кроме того, существуют разногласия по вопросу финансирования Бундесвера и политика в области экспорта оружия. Остальные вопросы можно считать по сути согласованными.

Новое германское правительство нацелено на нормализацию отношений с Россией и возвращение взаимного доверия. "Целью нашей политики с Россией остается возврат к базирующимся на взаимном доверии и балансе интересов отношениям, которые позволят вернуться к тесному партнерству", - отмечается в документе. Будущая коалиция считает также по-прежнему актуальной идею создания общего экономического пространства от Владивостока до Лиссабона и подчеркивает свою заинтересованность в "хороших отношениях с РФ и тесном сотрудничестве для обеспечения мира и урегулирования серьезных международных вызовов".

"Россия является крупнейшим соседом Европы, с которым мы хотим исключительно на принципах ОБСЕ гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех стран", - подчеркивается в проекте соглашения между партиями.

В то же время утверждается, что Россия "аннексией Крыма и дестабилизирующей деятельностью на востоке Украины нарушила европейский миропорядок". "Нынешняя российская внешняя политика требует от нас особой внимательности и стойкости", - считают партнеры по новому кабмину.

Будущее правительство ФРГ готово обсуждать отмену антироссийских санкций при выполнении минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. "При выполнении минских договоренностей мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами", - подчеркивается в соглашении.

При этом предложение СДПГ о пошаговой отмене санкции уже по мере выполнения отдельных пунктов "Минска" пока в проекте коалиционного соглашения не отражено. В рабочей группе "Внешняя политика" социал-демократы настаивали на постепенном снятии ограничительных мер против Москвы уже при достижении устойчивого перемирия в Донбассе.

Партнеры по новому кабмину намерены также вместе с Францией "интенсивно работать над урегулированием конфликта на востоке Украины". "В центре усилий находится соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений и всех военизированных подразделений, - считают консерваторы и социал-демократы. - Этот процесс должен проходить при подстраховке со стороны миссии ООН".

В то же время они подчерчивают, что именно специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остается "центральным элементом выполнения минских договоренностей" и нуждается в усилении.

Будущее правительство Германии готово участвовать в восстановлении Донбасса после значительного продвижения в выполнении минских договоренностей. "Германия готова принять серьезное участие в восстановлении Донбасса, как только существенный прогресс при выполнении минских договоренностей позволит это сделать", - отмечают партии в документе.

Одновременно с этим финансовую поддержку Украины Берлин согласен осуществлять лишь при определенных условиях. "Мы ожидаем и поощряем последовательное выполнение программы реформ на Украине, в особенности в части борьбы с коррупцией, с целью всеобъемлющей модернизации страны, - подчеркивают социал-демократы и консерваторы. При этом они предупреждают, что "финансовые переводы будут осуществляться при строгом выполнении условий".

В проекте коалиционного соглашения отмечается, что Германия хочет способствовать повышению эффективности работы Европейского союза и при этом укреплять связи с США. "Мы нуждаемся в новой культуре ответственности, которая повысит значимость Европы в качестве партнера западного мира, а также укрепит нашу позицию по отношению к набирающим силу державам. В данных условиях Германия преследует две ключевые цели. Европа должна стать более самостоятельной и более дееспособной. Одновременно с этим мы хотим укрепить связи с США", - говорится в документе.

Берлин нуждается в "более решительной и более обстоятельной внешней и оборонной политике", прописано в предварительной редакции.

Коалиционные партнеры подчеркнули, что в ядерной сфере выступают за строгое соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Нарушение Россией договора, относительно чего есть обоснованное беспокойство, имело бы значительные последствия, так как посредством такого оружия можно поразить любую цель в Европе", - говорится в документе.

Социал-демократы и консерваторы отметили, что "обеспечение контроля над вооружениями и разоружение остаются приоритетной целью внешней политики и политики безопасности Германии". "Мы хотим избежать новой гонки традиционных и ядерных вооружений на нашем континенте, поэтому Германия будет продвигать новые инициативы в области контроля над вооружениями и разоружения", - говорится в документе. "Мы решительно выступаем за поддающийся проверке отказ от всех видов оружия массового уничтожения во всем мире", - подчеркнули партии. "Мы за свободный от ядерного оружия мир", - указывается в проекте соглашения.

Участники коалиционных переговоров отметили, что ФРГ должна оставаться частью дискуссий о роли ядерных вооружений, пока они являются инструментом НАТО по устрашению противника. "Успешные переговоры о разоружении создают условие для вывода находящегося в Германии и Европе тактического ядерного оружия", - отмечается в документе.

Будущий кабмин намерен защищать соглашение по иранской ядерной программе. "Мы выступаем за то, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был сохранен и полностью выполнялся, - следует из документа. - Это включает, в том числе строгое соблюдение технических требований к ядерной программе, как и снятие специфических препятствий, которые осложняют экономическую активность Ирана".

Одновременно с этим партии указывают на "проблематичное" поведение Тегерана. "У нас есть обеспокоенность относительно ракетной программы и активности Ирана в регионе. По этим вопросам мы хотим сформировать подходы с нашими партнерами", - говорится в документе.

В том, что касается ближневосточного урегулирования, в проекте соглашения отмечается, что Германия продолжит придерживаться политики, направленной на решение палестино-израильского конфликта по принципу двух государств. "ФРГ продолжит выступать в пользу решения ближневосточного конфликта на основании принципа двух государств", - говорится в проекте.

Согласно предварительной редакции соглашения, Берлин подчеркивает, что статус Иерусалима должен обсуждаться исключительно в ходе переговоров противоборствующих сторон.

Отдельно в проекте соглашения говорится о будущих отношениях с Анкарой. Социал-демократы и консерваторы выступают против того, чтобы ЕС открывал новые переговорные главы в процессе вступления Турции в сообщество. "Турция - важный партнер Германии и сосед ЕС, с которым мы хотим иметь многосторонние отношения. Именно поэтому мы заинтересованы в хороших отношениях с Анкарой. Ситуация с демократией, нормами правового государства и правами человека в Турции длительное время назад ухудшились. В этой связи мы не хотим закрывать главы в переговорном процессе по присоединению [к сообществу] и не хотим открывать новые", - говорится в проекте соглашения.

По мнению представителей будущего правительства ФРГ, либерализация визовых отношений и расширение таможенного союза могут быть возможными лишь тогда, когда Турция будет соответствовать необходимым предпосылкам.

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года, то есть Федеративная Республика живет без правительства уже без малого 135 дней. Изначально консерваторы вели переговоры с "зелеными" и либералами, но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ.

Если сторонам удастся, наконец, сегодня успешно завершить переговоры, то уже в среду общественности будет представлен коалиционный договор. Предварительно в ХДС договорились о проведении в этот день заседания правления партии в 11:00 (13:00 мск), на котором будет обсуждаться соглашение. На 13:00 (15:00 мск) запланировано совещание фракции консервативного блока в Бундестаге. Одновременно в Мюнхене вечером в среду состоится заседание правления ХСС. На конец февраля намечен съезд ХДС, делегаты которого проголосуют по соглашению.

У социал-демократов все сложнее, поскольку свое мнение относительно коалиционного договора должны будут высказать более 440 тыс. членов СДПГ. Как ожидается, 17 февраля председатель партии Мартин Шульц отправится в турне по федеральным землям с целью убедить членов СДПГ поддержать договор. На организацию и проведение голосования уйдет, по приблизительным оценкам, около трех недель, то есть оно состоится примерно в начале марта. Новое правительство может быть образовано, скорее всего, только к апрелю или в середине марта.