Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Геннадий Зюганов: Анатолий Лукьянов был вторым человеком в государстве - после п...
Кандидат с русскими корнями может возглавить турецкий город-курорт
«Идёт маневрирование»: почему Евросоюз ввёл новые санкции против Ирана
"США - великие мастера оправдывать существование НАТО": Политолог про ...
Главная / Политика

Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу

10 января 2019, 02:54  •  60 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала бить по лицу обувью тех украинцев, которые осмеливаются говорить на русском языке. Данное заявление в Сети назвали бредовым и связали его с возможным сотрясением мозга.
Отметим, что Ирина Фарион является членом украинской партии "Свобода" и известна крайне радикальными и ультранационалистическими взглядами. В числе прочего она является ярой сторонницей устранения русского языка из всех сфер общественной и политической жизни на Украине.
В своём интервью украинским СМИ экс-нардеп, сидя на фоне портрета Степана Бандеры, призвала наказывать украинцев, всё ещё разговаривающих по-русски, с помощью физического насилия.
"Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даёшь по лицу. И всё. С такими не говорят, им ничего не доказывают", - отметила она.
Одна из пользователей Twitter предположила, что, вероятно, Фарион делает подобное заявление по причине того, что сама некогда получила сотрясение мозга из-за того, что кто-то ударил её обувью по голове.
"Судя по бредовым призывам Фарион, она в своё время хорошенечко получала обувью не только по лицу, но и по черепной коробке", - написала она.
Судя по бредовым призывам Фарион,она в свое время хорошенечко получала обувью не только по лицу,но и по черепной коробке
— Jana Kuznetsiva (@jasmin_777krd) 9 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

60
Источник
Похожие новости
10 января 2019, 02:54
Путин отказался нарушать общепринятые правила: В Эрмитаже рассказали, почему президент не попал в музей
09 января 2019, 13:54
Подозрительные туристы: Кто из граждан США готовит госпереворот в Мадагаскаре - спецрасследование
09 января 2019, 13:54
″Россия никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре″ - Песков об обмене американского шпиона
Загрузка...
10 января 2019, 02:54
Дедолларизация полным ходом: ЦБ вложился в евро, юани и иены
09 января 2019, 23:39
Суверенитет России над Курилами безусловен: МИД обвинил Японию в искажении сути переговоров
09 января 2019, 17:09
Турция заявила, что хочет следить с Москвой и Ираном за выводом войск США из Сирии
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
10 января 2019, 01:09
Сергей Станкевич: Мы с Анатолием Лукьяновым были по разные стороны баррикад. Но это ...
10 января 2019, 01:28
Coтни зaводов Пopoшенко
10 января 2019, 02:39
«В новую гонку вооружений Россию втягивать бесполезно»: о чём говорят испытания «гипе...
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Пр...
10 января 2019, 01:09
Геннадий Зюганов: Анатолий Лукьянов был вторым человеком в государстве - после презид...
Новости партнеров
Загрузка...
 
Новости партнеров
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
03 января 2019, 04:54
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт
08 января 2019, 14:55
Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины
07 января 2019, 16:24
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Украине пришлось вернуть в Стамбул
03 января 2019, 03:28
"Я yвидел живoгo Koбзoна"
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.