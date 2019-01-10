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Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу
10 января 2019, 02:54 • 60 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала бить по лицу обувью тех украинцев, которые осмеливаются говорить на русском языке. Данное заявление в Сети назвали бредовым и связали его с возможным сотрясением мозга.
Отметим, что Ирина Фарион является членом украинской партии "Свобода" и известна крайне радикальными и ультранационалистическими взглядами. В числе прочего она является ярой сторонницей устранения русского языка из всех сфер общественной и политической жизни на Украине.
В своём интервью украинским СМИ экс-нардеп, сидя на фоне портрета Степана Бандеры, призвала наказывать украинцев, всё ещё разговаривающих по-русски, с помощью физического насилия.
Одна из пользователей Twitter предположила, что, вероятно, Фарион делает подобное заявление по причине того, что сама некогда получила сотрясение мозга из-за того, что кто-то ударил её обувью по голове.
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