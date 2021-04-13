«Сотруднице опеки полагалась половина»: в Иркутской области расследуют дело о краже 25 миллионов со счетов детей-сирот

В Иркутской области у 13 опекунов, подозреваемых в мошенничестве, изъяли детей-сирот. Как сообщили в областном следственном управлении СК, злоумышленникам помогала сотрудница органов опеки. По версии следствия, чиновница заверяла поддельные документы, с помощью которых опекуны незаконно снимали средства со счетов детей. Всего было украдено около 25 млн рублей.

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области лишили опекунских обязанностей 13 человек, которых следователи подозревают в кражей денег с банковских счетов своих подопечных. Об этом сообщил глава регионального Министерства социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

В краже более 25 млн рублей подозревают 13 опекунов.

«Опекуны несовершеннолетних, которые могли быть причастны к неправомерным действиям, отстранены от своих обязанностей. Кроме того, они возмещают снятые денежные средства на счета детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подлог обнаружили в феврале этого года, когда сотрудники отдела опеки Усолья-Сибирского принимали отчёты опекунов о хранении и использовании имущества подопечных детей в 2020 году. Один из опекунов предоставил поддельную выписку по счёту ребёнка. Органы опеки обратились в банк, там им сообщили, что опекун снял со счёта подопечного все деньги и закрыл его. После этого органы опеки обратились в полицию.

Министерство соцразвития завершило проверку личных дел детей-сирот, на счетах которых хранились денежные средства. В ведомстве добавили, что не выявили подобных нарушений в других районах области.

Помимо 13 опекунов фигурантом уголовного дела является специалист отдела опеки и попечительства граждан по городу Усолье-Сибирское. Всех их подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере (ч.3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило 35 эпизодов преступлений.

У несовершеннолетних детей, которые находятся под опекой, есть банковские счета, куда поступают пенсии, пособия и алименты от родителей. Чтобы снять эти средства до совершеннолетия ребёнка, опекуну требуется разрешение органов опеки. Деньги должны быть потрачены на улучшение жизни самого ребёнка: например, на покупку или обустройство жилья, обучение или оплату лечения.

Следствие считает, что чиновница и опекуны изготовляли и предоставляли в банк поддельные документы, разрешающие снятие денежных средств со счетов несовершеннолетних детей.

«Похищенные деньги в общей сумме около 25 миллионов рублей женщины присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом сотруднице отдела опеки и попечительства полагалась половина от каждой из сумм денежных средств, полученных вне установленного законом порядка», — сообщили RT в областном следственном управлении СКР.

Пока обвинения предъявлены только сотруднице отдела опеки и попечительства (ч. 4 ст. 159 УК РФ), остальные фигуранты дела являются подозреваемыми.

Как сообщили RT в ведомстве, в ближайшее время следствие не планирует ходатайствовать об аресте опекунов, поскольку нужно установить все факты преступлений. Возможно, список подозреваемых увеличится.

«Следователями проведены обыски и осмотры, назначены ряд почерковедческих и технических судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, в том числе несовершеннолетние», — добавили в ведомстве.

Восстановить права детей

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил RT, что чиновницу задержали 15 февраля этого года, а через два дня Усольский городской суд поместил её под домашний арест на два месяца. Эту информацию изданию подтвердили в городском суде.

Полное имя обвиняемой есть в распоряжении редакции, однако RT не будет публиковать его до окончания следственных действий. Фигуранткой уголовного дела является бывшая консультант отдела опеки и попечительства граждан Межрайонного управления № 4.

Данные о сотруднице удалены с официального сайта областного Минсоцразвития, однако в кэше страницы есть информация о том, что чиновница работала в органах опеки и попечительства в Усолье-Сибирском 12 лет.

За время работы её наградили Почётной грамотой министра соцразвития Иркутской области, Благодарственными письмами Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, Благодарностью министра образования Иркутской области, Благодарностью мэра города Усолья-Сибирского.

«В силу выполнения своих должностных обязанностей А.А. (инициалы изменены) решает вопросы опеки и попечительства на территории Усольского района. Судьбы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зависят от правильности и оперативности принятия решения. На территории города и района под опекой и попечительством находятся свыше тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — говорилось о работе сотрудницы.

На сайте также сообщалось, что А.А. занимается благотворительностью: вместе с группой опекунов она каждый месяц переводит средства на счета пациентов областного онкологического диспансера в Иркутске.

В прокуратуре Иркутской области сообщили RT, что два факта мошенничества обнаружили прокуроры в ходе плановой проверки соблюдения законодательство об опеке и попечительстве. Параллельно с этим сотрудники полиции и следственного комитета нашли нарушения в документах других опекунов. Все эти факты были объединены в одной уголовное дело.

Сейчас прокуратура Иркутской области проверяет, как в городе соблюдаются имущественные права всех детей-сирот, которые находятся под опекой.

«Правоохранители уже выявили несколько нарушений по результатам изучения личных дел опекаемых детей, у которых похитили денежные средства. По этим фактам руководителю межрайонного управления № 4 Минсоцразвития области внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сообщили в ведомстве.

Ведомство также проводит проверку в отношении городского отдела опеки и попечительства.

«Устранение нарушений, защита и восстановление имущественных прав детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на контроле в прокуратуре области», — добавили в пресс-службе.