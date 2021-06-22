Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
Главная / Украина

Сотрудница киевской биолаборатории украла штаммы «азиатской чумы» для перепродажи

22 июня 2021, 15:30  •  159 • Украина
Нищета толкает украинцев на преступления – её масштабы таковы, что совокупный долг по коммунальным платежам достиг 2,5 миллиарда долларов! Нечем платить, нечем кормить детей – вот и идут граждане на преступления, последствия которых трудно представить. Сотрудница института биотехнологий и штаммов микроорганизмов (ГНКИБ), в обязанности которой входило поддержание популяции штаммов чумного вируса, украла флаконы со смертельно опасными штаммами и спрятала дома, в холодильнике. Чтобы перепродать.
Институт ГНКИБ, чтобы вы понимали, входит в сеть американских биолабораторий на Украине – таковых эксперты насчитали больше десятка. Конкретно в ГНКИБ исследуют азиатские и африканские смертельно опасные штаммы, в том числе и «азиатской чумы». Для людей болезнь, вроде бы, особой опасности не представляет, но вот у птицы она вызывает массовый падёж. Среди молодняка падёж достигает 100 процентов особей, среди взрослого поголовья – 50 процентов. Что же до людей, то пока учёные говорят лишь о «симптомах гриппа с неприятным конъюнктивитом». Но в будущем, отмечают киевские специалисты, болезнь можно усовершенствовать – и тогда она будет косить и людей.
В институте разъяснили, что украденные сотрудницей пробирки с флаконами содержали штаммы «азиатской чумы», необходимые для производства вакцин. Женщина собиралась продать их неким конкурентам крупной птицефабрики. А пока договаривалась о сделке, просто положила украденные чумные штаммы на полочку в холодильнике. Сумма убытков оценивается в 111 тысяч гривен (порядка 40 тысяч долларов), сотруднице института грозит до 5 лет отсидки.
Это не первое хищение из украинских биолабораторий – депутаты Рады Виктор Медведчук и Ринат Ахметов не так давно представили данные о масштабе подобных преступлений, выяснив, к примеру, что из всех 15 (по их данным) американских биолабораторий на Украине совершались кражи смертельно опасных штаммов, в том числе «чумы, лихорадки и хантавируса». Три случая во Львове (видимо, по числу лабораторий), в Одессе, Ужгороде, Херсоне и Тернополе. Два случая в Виннице. И вот теперь – Киев. Кстати, доказано, что вспышка гепатита «А» в Николаеве 4 года назад – результат хищения из одесской лаборатории.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






159
Источник
Похожие новости
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
20 июня 2021, 08:30
Анализ потерь украинской армии
22 июня 2021, 06:20
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
20 июня 2021, 02:05
План объединения Молдовы и Румынии уже готов
21 июня 2021, 02:50
RTA: Молдова на перепутье
22 июня 2021, 13:40
Украинский премьер Денис Шмыгаль предложил казахскому министру торговли Бахыту Султанову сделку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
20 июня 2021, 21:20
Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
20 июня 2021, 08:30
Анализ потерь украинской армии
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
18 июня 2021, 19:50
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
17 июня 2021, 06:15
Зеленский запутался с вопросом нападения России, но пообещал не сдаться ей в Третьей мировой войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.