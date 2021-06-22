Сотрудница киевской биолаборатории украла штаммы «азиатской чумы» для перепродажи

Нищета толкает украинцев на преступления – её масштабы таковы, что совокупный долг по коммунальным платежам достиг 2,5 миллиарда долларов! Нечем платить, нечем кормить детей – вот и идут граждане на преступления, последствия которых трудно представить. Сотрудница института биотехнологий и штаммов микроорганизмов (ГНКИБ), в обязанности которой входило поддержание популяции штаммов чумного вируса, украла флаконы со смертельно опасными штаммами и спрятала дома, в холодильнике. Чтобы перепродать.

Институт ГНКИБ, чтобы вы понимали, входит в сеть американских биолабораторий на Украине – таковых эксперты насчитали больше десятка. Конкретно в ГНКИБ исследуют азиатские и африканские смертельно опасные штаммы, в том числе и «азиатской чумы». Для людей болезнь, вроде бы, особой опасности не представляет, но вот у птицы она вызывает массовый падёж. Среди молодняка падёж достигает 100 процентов особей, среди взрослого поголовья – 50 процентов. Что же до людей, то пока учёные говорят лишь о «симптомах гриппа с неприятным конъюнктивитом». Но в будущем, отмечают киевские специалисты, болезнь можно усовершенствовать – и тогда она будет косить и людей.

В институте разъяснили, что украденные сотрудницей пробирки с флаконами содержали штаммы «азиатской чумы», необходимые для производства вакцин. Женщина собиралась продать их неким конкурентам крупной птицефабрики. А пока договаривалась о сделке, просто положила украденные чумные штаммы на полочку в холодильнике. Сумма убытков оценивается в 111 тысяч гривен (порядка 40 тысяч долларов), сотруднице института грозит до 5 лет отсидки.

Это не первое хищение из украинских биолабораторий – депутаты Рады Виктор Медведчук и Ринат Ахметов не так давно представили данные о масштабе подобных преступлений, выяснив, к примеру, что из всех 15 (по их данным) американских биолабораторий на Украине совершались кражи смертельно опасных штаммов, в том числе «чумы, лихорадки и хантавируса». Три случая во Львове (видимо, по числу лабораторий), в Одессе, Ужгороде, Херсоне и Тернополе. Два случая в Виннице. И вот теперь – Киев. Кстати, доказано, что вспышка гепатита «А» в Николаеве 4 года назад – результат хищения из одесской лаборатории.