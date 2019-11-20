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Сотруднику СНБ США предлагали стать министром обороны Украины

20 ноября 2019, 01:09  •  87 • Украина
Сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман заявил, что бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк три раза предлагал ему возглавить Министерство обороны Украины.
 
РИА Новости
 

Как сообщает ТАСС, Виндман дал показания в ходе слушаний в специальном комитете по разведке палаты представителей американского конгресса в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

По его словам, в мае 2019 года он посещал Киев, где присутствовал на церемонии инаугурации Владимира Зеленского.

Виндман заявил, что тогда Данилюк предложил ему должность министра.

 «Он сделал это предложение три раза», — сказал Виндман, отметив, что отклонил все эти предложения.

Также сотрудник СНБ назвал «довольно комичной» ситуацию, когда ему предлагали стать министром обороны Украины.

30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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