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Сотрудники Высшей школы экономики опубликовали письмо о политическом нейтралитете вуза

23 августа 2019, 16:54  •  92 • Политика

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Свыше 50 сотрудников Высшей школы экономики опубликовали открытое письмо, в котором заявили о политическом нейтралитете вуза, а также призвали сотрудников и студентов беречь атмосферу политической терпимости. Документ размещен в открытом доступе в интернете.

В письме они выразили обеспокоенность происходящими в столице политическими событиями. Многие студенты и сотрудники вуза публично высказывают свою позицию по этим вопросам, некоторые представители общественности призывают ВШЭ к большей политической активности.

"Политический нейтралитет, академические и гражданские свободы - наши базовые корпоративные ценности. Университет объединяет людей с разными политическими позициями или отсутствием интереса к политике вообще и отстаивает право каждого публично выражать свои взгляды, если они не противоречат Конституции Российской Федерации", - говорится в письме.

Авторы отмечают, что проявляют солидарность с теми, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. "Сегодня мы оказываем помощь Егору Жукову в защите его гражданских прав безотносительно к политическим взглядам. Считаем, что наш студент имеет право на защиту и что она должна вестись строго в рамках норм правосудия", - говорится в письме.

Кроме того, авторы призвали сотрудников и студентов вуза к политической терпимости и отстаиванию своих гражданских и политических прав законными способами. По их мнению, сознательное нарушение закона обесценивает протестную деятельность и снижает эффективность политического диалога. "Одновременно с этим мы ожидаем соблюдения законов от всех участников происходящих политических событий", - говорится в документе.

ТАСС не располагает комментариями ВШЭ по поводу письма.

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