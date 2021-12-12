Сотрудники ЦРУ в правительстве России. Заявление Путина расшифровали

Заявление президента России Владимира Путина о попытках Запада контролировать страну во времена Ельцина расшифровали. Сотрудники ЦРУ проникали в правительство и другие госструктуры.

Об этом рассказал бывший глава Госкомитета по управлению государственным имуществом Владимир Полеванов в фильме "Россия. Новейшая история". Он, в частности, отметил, что Запад разрабатывал программу приватизации советского имущества, которая привела к появлению в России первых олигархов.

35 американских советников во главе с главным разведчиком ЦРУ Джонатаном Хэем разрабатывали для России планы приватизации, условия конкурсов, аукционов. В том числе закрытых,

- вспоминает Полеванов.

Бывший зампред Центробанка России Александр Хандруев в свою очередь заявил, что представители западных стран в те времена заходили во многие госструктуры России. В частности, они сидели в Росимуществе. Туда "партнёры" попали ещё до распада СССР.

Уже тогда началась подготовка дележа собственности,

- рассказал эксперт.

В фильме говорится, что в ходе приватизации ключевые заводы и предприятия продавались за бесценок партийной и криминальной элите, которая впоследствии сформировала лицо олигархата. Кроме того, русские предприятия активно скупали западные компании с одной лишь целью - обанкротить. Таким образом, американский и европейский бизнес избавлялся от ненужных ему конкурентов.

Обычным людям выдавали ваучеры, которые якобы символизировали долю от общих активов страны, но на самом деле они ничего не стоили. В какой-то момент люди, понимая неликвидность этих бумаг, стали продавать ваучеры за бутылку водки и пакет сахара.

Ранее Владимир Путин заявил, что в годы правления первого президента России Бориса Ельцина Запад активно внедрял в русское правительство своих людей. Их ставили на ключевые должности. Как потом оказалось, среди "советников" и других "экспертов" в правительстве сидели кадровые сотрудники ЦРУ. К началу 2000-х Путину удалось очистить властные структуры от агентов западного влияния.