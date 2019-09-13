Сотрудники силовых структур, слившие журналистам фото Олега Смоленкова, будут наказаны

Сотрудники силовых структур, передавшие журналистам фото возможного «американского агента Олега Смоленкова» из закрытых источников, в ближайшее время будут выявлены и столкнутся с серьёзными последствиями — вплоть до увольнений и уголовных дел. Об этом «Комсомольской правде» рассказал собеседник во властных кругах, хорошо осведомлённый о деле предполагаемого «крота ЦРУ».

По данным американских СМИ, Смоленков проживает в этом доме в штате Вирджиния под своим именем и с госохраной

В первые дни после известия, что экс-чиновник мог являться «ценным источником ЦРУ в Москве» и был якобы эвакуирован в США два года назад — единственными данными о нём оставались лишь строки биографии с должностями на госслужбе, а также дата рождения (06.01.1969). Но затем в СМИ и анонимных телеграм-каналах всплыло чёрно-белое фото «агента» анфас — как на паспорт.

Карточка достаточно старая — ныне 50-летнему мужчине на ней в лучшем случае лет 30. Скорее всего, как раз и взята из анкеты на паспорт или аналогичный документ. Кем взята? Человеком из правоохранительных структур, имеющим доступ по долгу службы.

Карточка достаточно старая — ныне 50-летнему мужчине на ней в лучшем случае лет 30

— Сотрудники органов, которые за мзду в тысячу рублей делятся с журналистами (и если бы только с ними!) такими закрытыми данными, должны понимать: их обращение к закрытым базам оставляет следы (во всех смыслах этого слова). Эти люди будут выявлены и наказаны, — подчёркивает источник «КП».

Супруга шпиона - Антонина Дьяконова-СмоленковаФото: ВКонтакте

По мнению экспертов (в том числе американских), публикация личных данных предполагаемого «крота» может подвергнуть его жизнь опасности. Был Смоленков агентом ЦРУ или нет — точно неизвестно, равно как и нет никаких подтверждений, что летом 2017 года он выехал в США, находясь на отдыхе в Черногории, добровольно — а не, например, накачанный наркотиками. В связи с этим спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва уже направила в Интерпол запрос «относительно факта пропажи российского гражданина».

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