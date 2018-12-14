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Сотрудники СБУ забрали митрополита Агапита «на разговор с Порошенко»
14 декабря 2018, 19:39 • 128 • Украина
Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Бахов на своей странице в Facebook рассказал, что сотрудники СБУ забрали митрополита Могилёв-Подольского и Шаргородского Агапита в Киев.
©mp-eparhia.org.ua
«Владыку забрали из дома, где он гостил, в Черновицкой области. Официальная версия — на разговор с президентом!» — написал он.
Ранее в Священном синоде УПЦ МП заявили, что власти Украины усилили давление на архиереев канонической церкви с целью заставить их принять участие в «объединительном соборе».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США поощряют церковный раскол на Украине.
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