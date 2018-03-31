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Сотрудники СБУ начали расследование в отношении УПЦ Московского патриархата

31 марта 2018, 16:24  •  58 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к расследованию деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), так как её представителей подозревают в осуществлении якобы антиукраинской деятельности.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает агентство «Вчасно» со ссылкой на заявления полковников СБУ Валерия Удовиченко и Юлии Лапутиной.

«Расследование проводится путём научных экспертиз, выявления документов, свидетельств людей, которые видели или были участниками мероприятий, которые осуществляла УПЦ МП. Осуществляются опрос свидетелей и сбор доказательств, исследуется церковная литература на предмет наличия манипулятивных текстов», — сказала Лапутина.

В украинском ведомстве отметили, что Россия якобы в течение нескольких лет использовала религиозные и культовые сооружения для ведения разведывательных операций.

В последнее время собственность и представители УПЦ МП неоднократно подвергались нападениям. В частности, неизвестные поджигали часовни и храмы УПЦ МП, грабили и крушили их.

Об украинской религиозной политике и её возможных последствиях — в материале RT.

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