Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
Главная / Политика

Сотрудники помощницы Байдена массово увольняются из-за провалов в ее работе

06 декабря 2021, 17:50  •  185 • Политика
Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В рядах Демпартии началась паника, поскольку рейтинг Харрис, которую считали вторым номером после президента, оказался гораздо ниже хозяина Овального кабинета
Резкое снижение популярности вице-президента США Камалы Харрис привело к тому, что сотрудники ее офиса начали массово увольняться. Они не хотят быть запятнанными в преддверии выборов 2024 года. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на свои источники.
Помощники вице-президента испугались, что из-за ее шаткого политического положения их заклеймят "человеком Харрис" в предвыборный год, говорится в публикации. Массовый отток сотрудников наблюдается в последние недели, что завершило "разочаровывающий год" для ближайшей соратницы действующего хозяина Белого дома, популярность которой резко упала.
"Среди демократов возникла паника, поскольку г-жа Харрис оказалась значительно ниже Джо Байдена, что ставит под сомнение ее положение как преемника президента, если он не будет переизбираться", – следует из статьи.
Один источник из окружения вице-президента утверждает, что Харрис оказалась неподготовленной, чтобы быть "правой рукой" Байдена. Другие говорят о ее выгорании после работы в Белом доме.
"Офис г-жи Харрис уже несколько месяцев страдает от сообщений о дисфункциях, сотрудники, как сообщается, чувствуют себя отстраненными командой президента и не имеют руководства", – отмечает издание.
Аналитики объясняют уход помощников вице-президента ее провалами в политике, в том числе в вопросе миграционного кризиса на границе с Мексикой.
Напомним, Байден уже дважды за этот год говорил о планах баллотироваться на второй срок. Данное решение даже поддержал глава РФ Владимир Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



185
Источник
Похожие новости
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
06 декабря 2021, 06:10
Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украины
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
06 декабря 2021, 00:20
Украинский министр ждёт на передовой иностранцев: "Будет хороший знак русским"
06 декабря 2021, 00:20
"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Украину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
03 декабря 2021, 02:20
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
05 декабря 2021, 09:10
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
01 декабря 2021, 17:40
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбирайтесь сами
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
04 декабря 2021, 01:05
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.