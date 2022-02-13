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Сотрудники ОБСЕ эвакуируются из Донбасса - СМИ

13 февраля 2022, 13:00  •  375 • Политика
Как сообщают СМИ, американские сотрудники ОБСЕ эвакуируются из Донбасса.
Американские сотрудники ОБСЕ начали покидать территорию Донбасса. Об этом сообщает Reuters.
По данным журналистов, американцы эвакуируются на автомобилях из-за мифической угрозы "русского вторжения" на Украину. При этом детали операции пока не раскрываются.
При этом немецкое издание Bild на днях сообщило, что сотрудники посольства США в Киеве начали уничтожать дипломатические документы и секретное оборудование. Персонал же миссии будет сокращён до минимума.
Как ранее заявил телеканалу "360" военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, в случае начала конфликта между Россией и Украиной простые украинцы встретят русских солдат не с оружием в руках, а с цветами.
"Это и Харьковская, и Сумская, и Запорожская, и Херсонская, и Днепропетровская области. Одесская, безусловно", - отметил Баранец.

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