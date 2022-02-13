Сотрудники ОБСЕ эвакуируются из Донбасса - СМИ

Как сообщают СМИ, американские сотрудники ОБСЕ эвакуируются из Донбасса.

Американские сотрудники ОБСЕ начали покидать территорию Донбасса. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, американцы эвакуируются на автомобилях из-за мифической угрозы "русского вторжения" на Украину. При этом детали операции пока не раскрываются.

При этом немецкое издание Bild на днях сообщило, что сотрудники посольства США в Киеве начали уничтожать дипломатические документы и секретное оборудование. Персонал же миссии будет сокращён до минимума.

Как ранее заявил телеканалу "360" военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, в случае начала конфликта между Россией и Украиной простые украинцы встретят русских солдат не с оружием в руках, а с цветами.

"Это и Харьковская, и Сумская, и Запорожская, и Херсонская, и Днепропетровская области. Одесская, безусловно", - отметил Баранец.