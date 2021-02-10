Сотрудники «Международного комитета защиты прав человека» занимались сутенерством





В Харькове сотрудники «Международного комитета защиты прав человека» организовали преступную группу, которая занималась сутенерством женщин в Московском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.В преступную группу, которую организовал 29-летний харьковчанин, входило шесть человек. Один из соучастников обеспечивал правовую защиту женщин от силовиков. Четверо других мужчин работали посменно, они охраняли и возили «работниц» к «клиентам».Также полицейские установили 12 проституток, «сотрудничавших» с «правозащитниками».Во время обысков правоохранители изъяли деньги, банковские карты, телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы и личные записи.Все участники преступной группировки задержаны: пятеро отправлены в СИЗО, один — под домашний арест.