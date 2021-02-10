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Сотрудники «Международного комитета защиты прав человека» занимались сутенерством
10 февраля 2021, 18:10 • 85 • Украина
В Харькове сотрудники «Международного комитета защиты прав человека» организовали преступную группу, которая занималась сутенерством женщин в Московском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В преступную группу, которую организовал 29-летний харьковчанин, входило шесть человек. Один из соучастников обеспечивал правовую защиту женщин от силовиков. Четверо других мужчин работали посменно, они охраняли и возили «работниц» к «клиентам».
Также полицейские установили 12 проституток, «сотрудничавших» с «правозащитниками».
Во время обысков правоохранители изъяли деньги, банковские карты, телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы и личные записи.
Все участники преступной группировки задержаны: пятеро отправлены в СИЗО, один — под домашний арест.
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