Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке встретились с задержанным ФБР россиянином

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НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке провели во вторник встречу с россиянином Максимом Сувериным, задержанным 30 июля ФБР в аэропорту Бостона по обвинению в совершении преступлений экономического характера. Как сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве, беседа продолжалась около часа.

"Сейчас россиянин находится в изоляторе в нью-йоркской тюрьме Metropolitain Correctional Center, - сказали в генконсульстве РФ. - Дата суда над ним пока не назначена, идет следствие. У него есть адвокат - Сьюзен Маркус".

Как сообщило генконсульство во вторник в Twitter, Суверин "в настоящее время находится под стражей по обвинению в отмывании денег и мошенническом сговоре". "Состояние своего здоровья Суверин охарактеризовал как удовлетворительное, - было сказано в сообщении. - Каких-либо жалоб на предвзятое к себе отношение со стороны персонала тюрьмы, а также других заключенных он не высказывал. Возможность осуществлять телефонные звонки пока не предоставлена".

Помимо Суверина, по данным генконсульства, в США в последние дни задержаны еще трое россиян. По информации Бюро тюрем США, в Лос-Анджелесе в Metropolitain Detention Center находятся Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный и Николай Тупикин. Все эти люди наряду с еще 21 обвиняемым проходят по делу, которое рассматривает магистратский суд Южного округа Нью-Йорка.

Согласно 10-страничному обвинительному заключению, полученному корреспондентом ТАСС из базы юридической информации Pacer.gov, они "участвовали в мошеннической схеме, жертвами которой были лица, пытавшиеся приобрести товары через интернет". В частности, россияне размещали в интернете объявления о продаже раритетных машин и предлагали клиентам перечислять средства на счета подставных компаний, а затем снимали оттуда средства и переводили их на свои банковские счета.