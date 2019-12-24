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Сотрудники «Беркута» остались в СИЗО, про обмен им ничего не известно

24 декабря 2019, 20:39  •  59 • Украина
В МИД Украины заявили, что «украинская сторона уже даже согласовала списки», но частично
На прошедшей в Париже встрече лидеры стран «нормандской четвёрки» договорились о том, что до конца года между Украиной и Республиками Донбасса произойдёт обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Первоначально называлась дата 25 декабря, однако потом было решено остановиться на формулировке «до конца года». Между тем, конец года уже чётко виден, чего не скажешь о подготовке к обмену.
Тормозит обмен украинская сторона, отказываясь производить процессуальную юридическую очистку лиц, которых Киев отдаёт на обмен, что даёт возможность продолжать их преследование, если они окажутся на территории, подконтрольной Украине или выедут в другие страны. На последней в этом году встрече Трёхсторонней контактной группы в Минске достигнуть договорённости по этому вопросу не удалось.
В связи с этим было решено продолжить переговоры в режиме видео конференции 23 декабря.
По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, украинская сторона уже даже согласовала списки, но не все, а только часть.
«Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года»,
– рассказал министр журналистам накануне видео конференции.
Переговоры в понедельник длились почти четыре часа и завершились победой – наконец-то удалось согласовать все условия обмена.
«Нам наконец-то удалось достигнуть договорённости об обмене при условиях гарантии процессуального очищения удерживаемых лиц со стороны Украины. На данный момент ведётся работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена»,
– рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова и отметила, что со стороны ДНР будут добиваться освобождения в кратчайшие сроки всех осуждённых сторонников Республики.
«Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования»,
– сообщает Донецкое Агентство Новостей.
Подтвердил успешный исход переговоров и полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
«В ходе видеоконференции Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе сторонам удалось достичь договорённости об осуществлении обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года, а также согласовать документ, заверяющий обязательства сторон по данном процессу»,
– сообщил Грызлов после окончания переговоров журналистам.
«В ходе переговоров снята главная проблема, которая сдерживала проведение обмена, – декриминализация передаваемых лиц. Далее омбудсмены республик и представитель Киева окончательно согласуют списки обмениваемых и дату проведения обмена. Обмен проведут по формуле «всех установленных на всех установленных»,
– сообщил и представитель ЛНР в​ политической​ подгруппе​ Родион​ Мирошник.
Также было известно о том, что Киев собирается передать Республикам Донбасса бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», обвиняемых в убийстве «небесной сотни» в феврале 2014 года. Однако 24 декабря суд заявил, что «не было проведено экспертизы, которая показала бы, стреляли из оружия беркутовцев или нет, пишет «Страна» из зала судебного заседания. Суд перенесён на 14 января 2020 года, «беркутовцы» остаются в СИЗО. Сами они говорят, что информации о возможном обмене у них нет.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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