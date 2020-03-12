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Сотрудникам МВД запретили покидать Россию из-за коронавируса - СМИ
12 марта 2020, 15:35 • 66 • Политика
Как сообщают СМИ, сотрудникам МВД запретили покидать Россию из-за коронавируса COVID-2019.
Сотрудникам Министерства внутренних дел России якобы запретили покидать территорию страны из-за ситуации с коронавирусом COVID-2019. Об этом Ura.ru сообщил информированный источник в руководстве ведомства.
Согласно предварительным данным, о решении было объявлено в рамках видеоконференции руководства МВД с региональными подразделениями.
"Отказывать в выезде за границу из-за коронавируса. Если у людей уже куплены путёвки и билеты, запретить поездку", - пояснил инсайдер.
Информацию подтвердили и высокопоставленные сотрудники управления МВД в Свердловской области. Приказ распространяется на целый ряд стран, включая европейские. Впрочем, пресс-служба ведомства пока официально не ответила на запросы журналистов.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что распространение коронавируса COVID-2019 приняло масштабы пандемии. Совокупное число заражённых в мире превысило 118 тысяч человек.
А власти России с 13 марта ограничат полёты пассажирских авиалайнеров в города Германии, Испании, Франции и Италии. Как передаёт РИА ФАН, исключения сделают только для нескольких важных направлений.
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