Сотрудникам МВД запретили покидать Россию из-за коронавируса - СМИ

Сотрудникам Министерства внутренних дел России якобы запретили покидать территорию страны из-за ситуации с коронавирусом COVID-2019. Об этом Ura.ru сообщил информированный источник в руководстве ведомства.

Согласно предварительным данным, о решении было объявлено в рамках видеоконференции руководства МВД с региональными подразделениями.

"Отказывать в выезде за границу из-за коронавируса. Если у людей уже куплены путёвки и билеты, запретить поездку", - пояснил инсайдер.

Информацию подтвердили и высокопоставленные сотрудники управления МВД в Свердловской области. Приказ распространяется на целый ряд стран, включая европейские. Впрочем, пресс-служба ведомства пока официально не ответила на запросы журналистов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что распространение коронавируса COVID-2019 приняло масштабы пандемии. Совокупное число заражённых в мире превысило 118 тысяч человек.

А власти России с 13 марта ограничат полёты пассажирских авиалайнеров в города Германии, Испании, Франции и Италии. Как передаёт РИА ФАН, исключения сделают только для нескольких важных направлений.