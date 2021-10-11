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Сотрудника ВМС США заподозрили в госизмене. Через несколько дней после ЧП с подлодкой
11 октября 2021, 10:40 • 170 • Политика
В США задержан сотрудник Министерства Военно-морских сил вместе с супругой. Его обвиняют в передаче секретной информации иностранному государству.
В Западной Вирждинии арестован вместе с супругой сотрудник Министерства Военно-морских сил США, 42-летний Джонатане Тоэби.
Его обвиняют в передаче секретной информации неназванному иностранному государству информации об атомных подводных лодках. Об этом сообщается на сайте Минюста США.
Сообщается, что в апреле 2020 года он пытался связаться с иностранным государством, предлагая за вознаграждение передать информацию о силовых установках атомных подлодок ВМС США. На связь с ним вышел работник ФБР, который выполнял задание под прикрытием, и был в роли представителя иной страны.
Далее, с помощью супруги Тоэби дважды передавал секретную информацию в обмен на $100 тысяч в криптовалюте.
В Западной Вирджинии его задержали при третьей попытке связаться с иностранным государством.
Сотруднику ВМС США и его жене вынесли обвинение. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного и штраф в размере $100 тысяч.
Ранее, 2 октября американская субмарина USS Connecticut попала в ЧП с неизвестным объектом. Она столкнулась с ним во время погружения. Об аварии стало известно лишь 7 октября. В итоге пострадали 11 моряков.
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