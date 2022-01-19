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Сотрудник ВОЗ публично усомнилась в нужности "бустера" от COVID

19 января 2022, 01:05  •  42 • В мире
Старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан заявила, что подтверждений о необходимости "бустерной" вакцинации для здоровых пока нет.
В ВОЗ выразили сомнения относительно использования "бустерной" вакцины против коронавируса для здоровых людей. Об этом на брифинге заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
По её словам, научных подтверждений нужности колоть "бустерную" дозу попросту нет. Она отметила, что речь идёт как о здоровых взрослых, так и о здоровых детях.
Вопрос о "бустерах" обсудят в ВОЗ на высшем уровне. По словам Сваминатан, на чрезвычайном заседании экспертной группы организации будет поднят вопрос о распределении "бустерных" доз среди граждан, передаёт "РИА Новости".
Отметим, что это уже не первая странность со стороны ВОЗ. Так, ранее в организации заявили, что пока не получили полный пакет данных по "Спутнику V". При этом представитель организации в России Мелита Вуйнович ещё в декабре утверждала обратное.
Сейчас говорится, что все сведения о русской вакцине организация получит лишь в конце января.

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