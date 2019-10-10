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Сотрудник военной разведки США "сливал" секретную информацию своей девушке

10 октября 2019, 23:54  •  76 • В мире
Минюст США сообщил об аресте сотрудника Агентства военной разведки за то, что тот "сливал" секретную информацию журналисту - своей девушке - и ее коллеге.
30-летний Генри Кайл Фрезе из Александрии, сотрудник Агентства военной разведки (DIA), до недавнего времени имел доступ к секретной информации правительства Соединенных Штатов. Но, как выяснилось, удержать язык за зубами не смог.
Минюст США сообщил о том, что парень "сливал" доверенную ему секретную информацию журналисту. Как выяснилось, это была его девушка. Кроме того, Фрезе выдал секретные данные и ее коллеге.
"Фрезе был пойман с поличным, раскрывая секретную информацию о национальной безопасности для личной выгоды, - сообщил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс. - Предал доверие, оказанное ему американским народом, рисковал нанести ущерб национальной безопасности страны".
По его данным, разоблачение Фрезе стало шестым по счету за последние два года.
В сообщении, опубликованном на сайте Минюста США, также указывается, что Фрезе доверили суперсекретную информацию, касающуюся национальной обороны Соединенных Штатов.
Если вину мужчины докажут, то ему грозит 20 лет тюрьмы.

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