Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало д...
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала...
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
Главная / В России

Сотрудник украинской АЭС: Американские «топливные брикеты» быстро ржавеют и могут привести к катастрофе

29 мая 2020, 12:20  •  158 • В России

Авария на пенсильванской АЭС «Три-Майл-Айленд» в 1979 году совпала с самым серьёзным крахом американской экономики в то десятилетие. Для СССР 1986 год ознаменовался не только Чернобылем, но и началом затяжного падения реального ВВП, что в конечном итоге стало одной из причин развала Союза. Наконец, Япония после трагедии на Фукусиме-2011 вошла в крутое пике, экономический рост упал с 5,8% до -1%.

Конечно, «синхронизация» катастроф на АЭС и проблем в экономике может быть совпадением. Но когда страна одновременно имеет неустойчивую государственность, четыре атомных электростанции, построенных по старым советским проектам, и проблемы из-за «короны» (как в случае с Украиной) — поводы для беспокойства есть.

Об этом — в материале австрийской журналистки болгарского происхождения Мирославы Димитровой. Крупные западноевропейские СМИ публиковать данный текст отказались.

РАССКАЗ АНОНИМА

Как утверждает мой источник — украинский инженер, работающий на Запорожской АЭС (менее трёхсот км к западу от границы с Россией) — на этой электростанции систематически происходят технические нарушения, которые при определённых условиях могут привести к тяжёлым авариям.

Учитывая, что на Украине — проблемы с преследованием «инакомыслящих», о чём говорится даже в недавнем докладе ООН, мой собеседник предпочитает хранить анонимность.

По его словам, в 2017-18 годах, в связи с переходом на топливные элементы производства американо-канадской компании «Вестингауз», в одном из энергоблоков этой АЭС была проведена реконструкция автоматики, которая защищает от токов короткого замыкания.

Как утверждает мой источник, релейная защита цепочки «реактор-генератор», возможно, выполнена с нарушениями. При этом внешних инспекторов, которые могли бы провести независимую экспертизу, на «Запорожье» не допускают.

Тут следует пояснить, что «Запорожье» — одна из самых мощных АЭС в Европе, имеющая шесть реакторов, — исторически снабжалось советским, а потом российским топливом. Но в 2008 году Украина подписала контракт на поставку «атомных таблеток» от американо-японского консорциума Westinghouse-Toshiba. Позднее, в 2018 году, японцы продали «Вестингауз» канадцам. В том же году «украинский контракт» был продлен до 2025 года. Сейчас американские топливные элементы используются на двух украинских АЭС: в Запорожье, как я уже упоминала, и в Николаевской области.

Президент Джимми Картер покидает АЭС Три-Майл-Айленд после личного визита 1 апреля 1979 года.Фото: ru.wikipedia.org

НЕЛЬЗЯ «КОРМИТЬ» РЕАКТОР ЧЕМ ПОПАЛО

Проблема в том, что параметры советско-российских и американских «таблеток» ядерного топлива существенно различаются. Чтобы не грузить читателя техническими подробностями, приведу лишь одну деталь: в первом случае брикеты имеют гексагональную структуру, во втором — кубическую.

И если скармливать атомной электростанции «таблетки», на которые она изначально не заточена, последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми.

Как утверждает мой источник с Запорожской АЭС, американские топливные элементы подвергаются интенсивной коррозии, не выдерживают температурный режим в реакторе, из-за чего происходит деформация корпуса и дистанцирующей решетки. Это угрожает аварийной разгерметизацией и попаданием радиоактивных материалов в окружающую среду (вспоминаем Чернобыль и Фукусиму).

Руководство же, по словам моего доверителя, обвиняет во всём персонал — якобы те «повредили таблетки» при разгрузке-погрузке.

Возможно, откровения анонима — очередной фейк, которых сейчас так много?

По своим каналам я обратилась в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), и мои собеседники неофициально подтвердили: 15 февраля 2020 года на электронные адреса этой организации действительно приходили письма некоего инженера Запорожской АЭС, где он сообщал о проблемах. Если это фейк, то уж очень изощрённый.

ЖИТЕЛЯМ ЕВРОПЫ НЕ НУЖЕН ВТОРОЙ «АПРЕЛЬ 86-ГО»

Косвенно проблему подтверждают и киевские чиновники. Так, и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, занявшая этот пост лишь полтора месяца назад, в интервью каналу «Украина-24» признаёт:

— Мы в кризисной ситуации. После назначения я приняла отрасль с многомиллиардными долгами по всей цепочке рынка. […] Возникла необходимость физически сбалансировать энергетическую систему, чтобы она могла работать стабильно.

Причина безденежья — всё тот же корона-кризис, из-за которого многие потребители не могут платить за энергию, а её производители, оставшись без денег, получают соблазн ещё сильнее сэкономить на безопасности. В первом квартале-2020 реальный ВВП Украины упал на 1,5% (по сравнению аналогичным периодом прошлого года), с «оптимистичными» прогнозами, что по итогам 12 месяцев экономика сократится до 5%.

Увы, на официальном уровне и Запорожье, и Киев, и международные организации делают вид, что проблемы с «украинским атомом» нет.

Последствия могут быть ужасными.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



158
Источник
Похожие новости
28 мая 2020, 13:20
Родион Мирошник: Киев жертвует бойцами на Донбассе, чтобы поднять градус конфликта «под заказ»
29 мая 2020, 07:50
«Кочующий» миномёт: на что способен модернизированный артиллерийский комплекс «Сани»
28 мая 2020, 22:20
Выгонять или переваривать: что делать с оставшимися без работы гастарбайтерами
28 мая 2020, 21:50
«Режим самосохранения будет длиться долго»: Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
28 мая 2020, 18:50
«По закону джунглей»: Лавров рассказал о «хищнических подходах» некоторых стран во время пандемии
28 мая 2020, 15:20
«Несмотря на все пророчества, экспорт нефти из России вырос на 4%»: Путин попросил не сокращать инвестиции «Транснефти»
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на сло...
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наив...
29 мая 2020, 05:55
Русофобская пропаганда Украины нашла «союзника» в РФ
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 21:28
Зеленский ни разу не назвал имя Олеся Бузины. Но кое-что произошло.
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
24 мая 2020, 09:55
У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку
24 мая 2020, 19:55
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошниками под Житомиром
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
27 мая 2020, 19:55
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
28 мая 2020, 02:55
Трамп "похоронил" Байдена с музыкой и плясками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.