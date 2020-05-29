Сотрудник украинской АЭС: Американские «топливные брикеты» быстро ржавеют и могут привести к катастрофе

Авария на пенсильванской АЭС «Три-Майл-Айленд» в 1979 году совпала с самым серьёзным крахом американской экономики в то десятилетие. Для СССР 1986 год ознаменовался не только Чернобылем, но и началом затяжного падения реального ВВП, что в конечном итоге стало одной из причин развала Союза. Наконец, Япония после трагедии на Фукусиме-2011 вошла в крутое пике, экономический рост упал с 5,8% до -1%.

Конечно, «синхронизация» катастроф на АЭС и проблем в экономике может быть совпадением. Но когда страна одновременно имеет неустойчивую государственность, четыре атомных электростанции, построенных по старым советским проектам, и проблемы из-за «короны» (как в случае с Украиной) — поводы для беспокойства есть.

Об этом — в материале австрийской журналистки болгарского происхождения Мирославы Димитровой. Крупные западноевропейские СМИ публиковать данный текст отказались.

РАССКАЗ АНОНИМА

Как утверждает мой источник — украинский инженер, работающий на Запорожской АЭС (менее трёхсот км к западу от границы с Россией) — на этой электростанции систематически происходят технические нарушения, которые при определённых условиях могут привести к тяжёлым авариям.

Учитывая, что на Украине — проблемы с преследованием «инакомыслящих», о чём говорится даже в недавнем докладе ООН, мой собеседник предпочитает хранить анонимность.

По его словам, в 2017-18 годах, в связи с переходом на топливные элементы производства американо-канадской компании «Вестингауз», в одном из энергоблоков этой АЭС была проведена реконструкция автоматики, которая защищает от токов короткого замыкания.

Как утверждает мой источник, релейная защита цепочки «реактор-генератор», возможно, выполнена с нарушениями. При этом внешних инспекторов, которые могли бы провести независимую экспертизу, на «Запорожье» не допускают.

Тут следует пояснить, что «Запорожье» — одна из самых мощных АЭС в Европе, имеющая шесть реакторов, — исторически снабжалось советским, а потом российским топливом. Но в 2008 году Украина подписала контракт на поставку «атомных таблеток» от американо-японского консорциума Westinghouse-Toshiba. Позднее, в 2018 году, японцы продали «Вестингауз» канадцам. В том же году «украинский контракт» был продлен до 2025 года. Сейчас американские топливные элементы используются на двух украинских АЭС: в Запорожье, как я уже упоминала, и в Николаевской области.

Президент Джимми Картер покидает АЭС Три-Майл-Айленд после личного визита 1 апреля 1979 года.Фото: ru.wikipedia.org

НЕЛЬЗЯ «КОРМИТЬ» РЕАКТОР ЧЕМ ПОПАЛО

Проблема в том, что параметры советско-российских и американских «таблеток» ядерного топлива существенно различаются. Чтобы не грузить читателя техническими подробностями, приведу лишь одну деталь: в первом случае брикеты имеют гексагональную структуру, во втором — кубическую.

И если скармливать атомной электростанции «таблетки», на которые она изначально не заточена, последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми.

Как утверждает мой источник с Запорожской АЭС, американские топливные элементы подвергаются интенсивной коррозии, не выдерживают температурный режим в реакторе, из-за чего происходит деформация корпуса и дистанцирующей решетки. Это угрожает аварийной разгерметизацией и попаданием радиоактивных материалов в окружающую среду (вспоминаем Чернобыль и Фукусиму).

Руководство же, по словам моего доверителя, обвиняет во всём персонал — якобы те «повредили таблетки» при разгрузке-погрузке.

Возможно, откровения анонима — очередной фейк, которых сейчас так много?

По своим каналам я обратилась в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), и мои собеседники неофициально подтвердили: 15 февраля 2020 года на электронные адреса этой организации действительно приходили письма некоего инженера Запорожской АЭС, где он сообщал о проблемах. Если это фейк, то уж очень изощрённый.

ЖИТЕЛЯМ ЕВРОПЫ НЕ НУЖЕН ВТОРОЙ «АПРЕЛЬ 86-ГО»

Косвенно проблему подтверждают и киевские чиновники. Так, и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, занявшая этот пост лишь полтора месяца назад, в интервью каналу «Украина-24» признаёт:

— Мы в кризисной ситуации. После назначения я приняла отрасль с многомиллиардными долгами по всей цепочке рынка. […] Возникла необходимость физически сбалансировать энергетическую систему, чтобы она могла работать стабильно.

Причина безденежья — всё тот же корона-кризис, из-за которого многие потребители не могут платить за энергию, а её производители, оставшись без денег, получают соблазн ещё сильнее сэкономить на безопасности. В первом квартале-2020 реальный ВВП Украины упал на 1,5% (по сравнению аналогичным периодом прошлого года), с «оптимистичными» прогнозами, что по итогам 12 месяцев экономика сократится до 5%.

Увы, на официальном уровне и Запорожье, и Киев, и международные организации делают вид, что проблемы с «украинским атомом» нет.

Последствия могут быть ужасными.