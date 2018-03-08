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Сотрудник полиции покончил с собой недалеко от резиденции президента Порошенко

08 марта 2018, 19:09  •  174 • Украина
Сотрудник полиции покончил с собой, находясь на боевом посту недалеко от резиденции президента Украины Петра Порошенко.
 
Резиденция в Козине © Кадр: видео YouTube
 

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник, инцидент произошёл в пятницу, 23 февраля, в Обуховском районе.

«23 февраля полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине. Это старший сержант… он приехал в посёлок и сменил угошника (сотрудника Управления государственной охраны Украины. — RT)», — рассказал собеседник интернет-издания.

Информацию о том, что сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в посёлке Козин, неподалёку от резиденции президента Украины Петра Порошенко, подтвердил представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в разговоре с УНН.

«Факт таковой имеется. Сейчас проводится расследование. Открыто уголовное производство», — заявил Жукович.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл информацию о том, сколько участников боевых действий в Донбассе покончили жизнь самоубийством.

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