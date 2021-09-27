Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески&q...
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский ме...
Главная / Политика

Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию

27 сентября 2021, 01:25  •  57 • Политика
В разгар политических страстей в Германии Welt am Sonntag попыталось сместить акценты на Россию. В частности, журналисты издания усмотрели в кадровом составе посольства России некоего сотрудника секретной службы, отвечающего за "деликатные операции".
В своём расследовании Welt am Sonntag подчёркивает, что специалист прибыл в посольство аккурат в год выборов. По версии, изложенной в материале, речь идёт о сотруднике, который специализируется на "продвижении внешних интересов России и дезинформации".
Кроме того, авторы указали на релиз Совета Европы, где говорится о некоей группе "писателей-призраков", проводивших информационно-диверсионную кампанию.
На запрос Welt в русской дипмиссии по этому поводу ответили категорично: "Посольство России в Берлине в ответ на запрос заявило, что этот человек был аккредитован в соответствии с правилами".
Кроме того, в посольстве России указали, что изложенное о некоем специалисте "по деликатным операциям" - не просто дезинформация, а "дикая помесь домыслов и фантазий", передаёт "РИА Новости".
Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили.
Тем временем накал политических страстей в Германии нарастает. Об этом свидетельствовали и промежуточные данные экзитполов после голосования на выборах в бундестаг. Как сообщалось ранее, по одним опросам у партий СДПГ и ХДС/ХСС было поровну голосов, по другим - победителем выходят социал-демократы с 26% голосов, ХДС/ХСС получает 24%.
Затем данные у обоих каналов выровнялись - вперёд вырвалась Социал-демократическая партия Германии. СДПГ, следует из данных экзитполов, представленных телеканалами ARD и ZDF, с небольшим отрывом лидирует на парламентских выборах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





57
Источник
Похожие новости
26 сентября 2021, 20:50
Выборы в ФРГ завершены: Немецкие каналы разошлись в цифрах экзитполов
26 сентября 2021, 19:55
Случайно выдал секретные данные: кандидат на место Меркель допустил ошибку на выборах
26 сентября 2021, 20:50
Путин не оценил мрачную шутку Жириновского
26 сентября 2021, 19:55
Путин угомонил поссорившихся во время заседания Жириновского и Миронова - видео
26 сентября 2021, 20:50
Риторика Эрдогана вызвала сомнения: Иностранный политолог указал на риски для Москвы
26 сентября 2021, 23:35
США мешают обеспечить мир в Ираке и Сирии - Эрдоган
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 сентября 2021, 20:50
Риторика Эрдогана вызвала сомнения: Иностранный политолог указал на риски для Москвы
26 сентября 2021, 23:35
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
26 сентября 2021, 23:30
«Расплачиваются европейские потребители»: как в ЕС намерены справляться с энергетичес...
26 сентября 2021, 23:35
США мешают обеспечить мир в Ираке и Сирии - Эрдоган
26 сентября 2021, 23:35
Тысячи украинских чиновников провалили экзамен по украинскому языку
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
25 сентября 2021, 03:35
Политолог: В Германии могут начаться "газовые бунты"
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
24 сентября 2021, 13:50
Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
22 сентября 2021, 09:35
"Вытеснят нас": Россия допустила грубую ошибку с Эрдоганом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.