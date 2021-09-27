Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию

В разгар политических страстей в Германии Welt am Sonntag попыталось сместить акценты на Россию. В частности, журналисты издания усмотрели в кадровом составе посольства России некоего сотрудника секретной службы, отвечающего за "деликатные операции".

В своём расследовании Welt am Sonntag подчёркивает, что специалист прибыл в посольство аккурат в год выборов. По версии, изложенной в материале, речь идёт о сотруднике, который специализируется на "продвижении внешних интересов России и дезинформации".

Кроме того, авторы указали на релиз Совета Европы, где говорится о некоей группе "писателей-призраков", проводивших информационно-диверсионную кампанию.

На запрос Welt в русской дипмиссии по этому поводу ответили категорично: "Посольство России в Берлине в ответ на запрос заявило, что этот человек был аккредитован в соответствии с правилами".

Кроме того, в посольстве России указали, что изложенное о некоем специалисте "по деликатным операциям" - не просто дезинформация, а "дикая помесь домыслов и фантазий", передаёт "РИА Новости".

Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили.

Тем временем накал политических страстей в Германии нарастает. Об этом свидетельствовали и промежуточные данные экзитполов после голосования на выборах в бундестаг. Как сообщалось ранее, по одним опросам у партий СДПГ и ХДС/ХСС было поровну голосов, по другим - победителем выходят социал-демократы с 26% голосов, ХДС/ХСС получает 24%.

Затем данные у обоих каналов выровнялись - вперёд вырвалась Социал-демократическая партия Германии. СДПГ, следует из данных экзитполов, представленных телеканалами ARD и ZDF, с небольшим отрывом лидирует на парламентских выборах.