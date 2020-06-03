Сотрудник МВД Германии заявил о "ложной тревоге" с COVID-19 и поплатился

Ранее в интернете появился доклад почти на сотню страниц под названием "Отчёт антикризисного управления". Составлен документ, как утверждалось, по инициативе департамента Министерства внутренних дел Германии. Обнародовал его один из сотрудников ведомства, имя которого не разглашается.

В представленном документе указывается весьма провокационное заявление о якобы ложной тревоге" с COVID-19. В том числе утверждалось, что "опасность COVID-19 была переоценена: вероятно, ни при каких условиях опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня".

Также говорилось о том, что "люди, которые умирают от коронавируса, - это, по сути, те, кто статистически погибнет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справляться со случайными ежедневными стрессами (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении)".

В том числе в обнародованном документе сообщалось, что якобы "опасность, очевидно, не больше, чем у многих других вирусов" и, мол, "нет никаких доказательств того, что это было больше, чем ложная тревога" (цитата по tvcenter.ru).

Впрочем, сама публикация с докладом просуществовала недолго. Вскоре документ исчез с медиаресурса, на котором был размещён. Издание Spiegel сообщило о том, что поплатился и тот самый сотрудник, что обнародовал доклад. Он был отстранён от должности за эту публикацию. В МВД Германии статья вызвала возмущение. Публикацию назвали неприемлемым "частным мнением" сотрудника их ведомства. Истинную позицию министерства она не отражает.

В России, напомним, утверждение, подобное тому, что указывалось в докладе, расценили бы как фейк, а нарушителю грозила бы уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Как пишут "Невские новости", по данным за сутки в Германии число заболевших коронавирусом увеличилось на 342 случая. За всё время пандемии коронавируса COVID-19 подтвердился у 182 370 человек.