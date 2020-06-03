Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан...
Главная / В мире

Сотрудник МВД Германии заявил о "ложной тревоге" с COVID-19 и поплатился

03 июня 2020, 18:55  •  107 • В мире
Один из сотрудников Федерального министерства внутренних дел Германии обнародовал доклад ведомства, в котором заявлялось о якобы "ложной тревоге" с COVID-19. За эту публикацию он вскоре поплатился: как пишет Spiegel, сотрудник ведомства был отстранён от должности. Сама публикация с сайта исчезла.
Ранее в интернете появился доклад почти на сотню страниц под названием "Отчёт антикризисного управления". Составлен документ, как утверждалось, по инициативе департамента Министерства внутренних дел Германии. Обнародовал его один из сотрудников ведомства, имя которого не разглашается.
В представленном документе указывается весьма провокационное заявление о якобы ложной тревоге" с COVID-19. В том числе утверждалось, что "опасность COVID-19 была переоценена: вероятно, ни при каких условиях опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня".
Также говорилось о том, что "люди, которые умирают от коронавируса, - это, по сути, те, кто статистически погибнет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справляться со случайными ежедневными стрессами (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении)".
В том числе в обнародованном документе сообщалось, что якобы "опасность, очевидно, не больше, чем у многих других вирусов" и, мол, "нет никаких доказательств того, что это было больше, чем ложная тревога" (цитата по tvcenter.ru).
Впрочем, сама публикация с докладом просуществовала недолго. Вскоре документ исчез с медиаресурса, на котором был размещён. Издание Spiegel сообщило о том, что поплатился и тот самый сотрудник, что обнародовал доклад. Он был отстранён от должности за эту публикацию. В МВД Германии статья вызвала возмущение. Публикацию назвали неприемлемым "частным мнением" сотрудника их ведомства. Истинную позицию министерства она не отражает.
В России, напомним, утверждение, подобное тому, что указывалось в докладе, расценили бы как фейк, а нарушителю грозила бы уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.
Как пишут "Невские новости", по данным за сутки в Германии число заболевших коронавирусом увеличилось на 342 случая. За всё время пандемии коронавируса COVID-19 подтвердился у 182 370 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
03 июня 2020, 09:55
Курортники в Хургаде закатили голодные бунты. В отелях все в шоке
03 июня 2020, 03:55
"Мы - белые рабы": Русские в США признались, что спят с ножом у кровати, боясь налетов "митингующих"
03 июня 2020, 01:55
Над Европой может пролиться небольшой дождик вертолётных денег
03 июня 2020, 12:55
"Я тестировал вакцину, которая спасла человечество": "Побочки" оказались неожиданными - журналист
03 июня 2020, 01:55
Прикрылся Китаем и ударил по Биллу Гейтсу: Трамп объявил войну ВОЗ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
30 мая 2020, 02:55
Падает в воду с палубы авианосца: Опубликована запись "провальных" тренировок истребителя F 35C
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
31 мая 2020, 18:55
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою версию крушения МН17
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
31 мая 2020, 08:55
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.