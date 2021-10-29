|
Сотрудник МВД Белоруссии признал контроль властей над мигрантами
29 октября 2021, 15:35 • 102 • Политика
Начальник милиции Каменецкого района подтвердил, что нелегалы переправляются в ЕС с территории РБ
Жители приграничных районов Белоруссии постоянно жалуются на действия мигрантов из азиатских стран. Люди опасаются за свою безопасность, потому что нелегалы "бродят по деревням" и ставят там палатки. Об этом сообщает информационный портал Каменецкого района РБ.
Руководителю местного РОВД Виктору Водчицу даже пришлось выехать в деревню Рясна, которая находится в нескольких километрах от границы с Польшей, чтобы объяснить ситуацию местным жителям и выслушать их жалобы. В ходе приема граждан милиционер сделал несколько неосторожных заявлений, которые косвенно могут доказывать причастность белорусских властей к организации миграционного кризиса.
Сотрудник МВД фактически признал контроль государства над нелегалами. Он попросил белорусов не беспокоиться, потому что все действия выходцев с азиатских стран "находятся под пристальным контролем".
Более того, начальник районного отдела милиции подтвердил, что мигранты находятся на территории Белоруссии временно. По его словам, конечной целью нелегалов являются европейские страны.
"[Мигранты] разбивают палаточные лагеря и ждут возможности продолжить свой путь в Европу" – отметил Водчиц.
Но и этого признания оказалось мало для руководителя РОВД. Милиционер попытался успокоить жителей Каменецкого района и заявил, что выходцев из Азии вернут "в свои страны", если у них не получится ничего.
Отметим, что власти Евросоюза открыто обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса на границах с Литвой и Польшей. Ранее посол ЕС в РБ отметил, что из-за этого против Минска будут введены новые санкции.
Подпишитесь на нас
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 октября 2021, 03:05
|
24 октября 2021, 19:30
|
24 октября 2021, 09:35
|
24 октября 2021, 21:50
|
26 октября 2021, 07:40
|
24 октября 2021, 12:30
|
29 октября 2021, 00:25