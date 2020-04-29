Сотрудник аэропорта сменил профессию, чтобы вырваться из трущоб с заражёнными. Но что-то пошло не так

25 марта в Индии был введён режим самоизоляции. Несколько дней назад премьер-министр сообщил о его продлении как минимум до 3 мая. Между штатами страны закрыты границы, ограничено движение транспорта.

Прем Мурти Пандей, сотрудник международного аэропорта в Мумбаи, оказался в трущобах Дхарави. Этот район оказался одним из самых крупных очагов COVID-19 в стране. Большую роль сыграла плотность населения: на два квадратных километра приходится около миллиона жителей. Подтверждено 288 случаев инфицирования, 14 человек уже умерли. Пандей мечтал вернуться в свой родной город Праяграджа, но не знал, как преодолеть тысячу километров по стране, где введены многочисленные ограничительные меры.

Но решение нашлось! Оригинальная идея базировалась на разрешении властей работать поставщикам овощей и фруктов - продуктов первой необходимости. Times of India пишет, что сначала Пандей отправился в город Нашик, который расположен в 120 километрах от Мумбаи. Там он потратил 10 тысяч рупий (примерно 9700 рублей) и купил арбузы. В Мумбаи товар удалось продать по неплохой цене. Затем Пандей второй раз поехал в Нашик и приобрёл чуть больше 25 тонн лука. Это обошлось ему в 230 тысяч (почти 225 тысяч рублей). Потом он нанял машину и отправился с грузом в родной город.

Продать оптом в Праяградже всю партию не удалось. Теперь бывшему сотруднику аэропорта придётся торговать луком на развес, но главная цель была достигнута - он вырвался из трущоб, где был высок риск заразиться, и вернулся домой.