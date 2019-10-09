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«Сотрудничество в ключевых областях»: в ЕС призвали усилить взаимодействие с РФ в рамках программы «Северное измерение»
09 октября 2019, 08:39 • 119 • В мире
Укрепление сотрудничества с Москвой в рамках «Северного измерения» может поспособствовать расширению взаимодействия «в текущем политическом контексте». Об этом говорится в решении Еврокомиссии по выделению финансирования на эту программу в 2019—2020 годах, с текстом которого ознакомился RT. «Северное измерение» — совместная программа ЕС, России, Норвегии и Исландии, целью которой декларируется достижение стабильности, благосостояния и устойчивого развития региона. В документе речь идёт о партнёрстве в таких областях, как климат, окружающая среда, здравоохранение и культура. По мнению опрошенных RT экспертов, развитие подобных программ говорит о том, что в ЕС признают необходимость сотрудничества с Россией, несмотря на антироссийскую политику Запада.
AFP © Reuters
В ЕС заявили о необходимости усиления сотрудничества с Россией в рамках «Северного измерения». Так, в решении Еврокомиссии по выделению финансирования на эту программу в 2019—2020 годах говорится, что это откроет возможности для расширения взаимодействия с Москвой в «текущем политическом контексте».
«Северное измерение» — это совместная политика ЕС, России, Норвегии и Исландии по развитию сотрудничества в вопросах окружающей среды, здравоохранения, логистики региона и культурного обмена. Функционирует программа с помощью четырёх видов партнёрств, охватывающих все эти сферы, — в области общественного здравоохранения и социального благосостояния, охраны природы, в области культуры, а также партнёрство в области транспорта и логистики.
«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте, как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии, с текстом которого ознакомился RT.
Так, указывается, что следует начать диалог с Россией и Белоруссией, имеющей статус наблюдателя, по таким направлениям экологического партнёрства, как применение правовых норм в отношении выбросов технического углерода, продвижение возобновляемых источников энергии, а также по другим аспектам повышения осведомлённости об изменении климата.
Среди приоритетов партнёрства в области общественного здравоохранения указываются работа по сокращению распространения инфекционных заболеваний, меры по борьбе со злоупотреблением табаком, алкоголем и наркотикам и т. д. Партнёрство же в сфере культуры, в частности, предполагает развитие туризма, программ молодёжных обменов, улучшение условий деятельности культурной индустрии. Согласно документу, «следует подчеркнуть важность партнёрства для сотрудничества с Россией».
В ЕС ранее также заявляли о намерении продолжать финансирование приграничных программ в рамках «Северного измерения» и приграничного сотрудничества с Россией после 2020 года. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.
Кроме того, в МИД России также отмечали хорошие перспективы сотрудничества России и ЕС в рамках «Северного измерения».
«Сотрудничество в рамках формата развивается по четырём магистралям: экология, транспорт, здравоохранение и социальное благополучие, культура. То есть охвачены действительно те вопросы, которые представляют прагматический и практический интерес сторон. Все они продолжают развиваться и приносить определённые результаты. Кроме того, имеются и хорошие перспективы: на этот формат санкции никак не повлияли», — заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«В индивидуальном порядке»
В документе Еврокомиссии также указывается, что проекты «Северного измерения» финансируются при соблюдении ограничений, налагаемых в отношении проектов в России.
«Новые проекты в России, отвечающие интересам ЕС, могут утверждаться в индивидуальном порядке, особенно в рамках экологического партнёрства, как, например, недавно начатые проекты по сокращению выбросов технического углерода», — говорится в документе.
Все стороны «Северного измерения» максимально заинтересованы в сохранении природных богатств и нераспространении техногенных опасностей, отмечает политолог Александр Асафов.
«Поскольку у этого нет выраженного политического контекста, совместная работа стран может, должна и будет продолжаться, должна быть расширена. С учётом всемирного интереса эта тема будет звучать всё громче и громче. Там, где можно построить конструктивное взаимодействие, не касаясь политических вопросов, это необходимо продолжать, даже несмотря на общий прохладный контекст по другим направлениям», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Евросоюз признаёт, что есть сферы, где необходимо сотрудничество с Россией. При этом он призвал обратить внимание на то, что ЕС сотрудничает там, где ему выгодно.
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