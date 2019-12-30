Сотрудничество в этой сфере будет продолжено: Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

По данным ФСБ, в Санкт-Петербурге были задержаны двое российских граждан, которые планировали совершить террористические акты в новогодние праздники в местах массового скопления людей.

Как сообщает ТАСС, информация, которая позволила российским силовикам предотвратить преступление, была предоставлена американскими спецслужбами.