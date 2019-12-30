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Сотрудничество в этой сфере будет продолжено: Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
30 декабря 2019, 13:09 • 99 • Политика
В воскресенье по инициативе российской стороны состоялись телефонные переговоры между президентами России и США. В ходе беседы российский лидер поблагодарил американского коллегу за помощь в предотвращении терактов в России.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
По данным ФСБ, в Санкт-Петербурге были задержаны двое российских граждан, которые планировали совершить террористические акты в новогодние праздники в местах массового скопления людей.
Как сообщает ТАСС, информация, которая позволила российским силовикам предотвратить преступление, была предоставлена американскими спецслужбами.
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