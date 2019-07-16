«Сотрудничество с Зеленским исключено»: сможет ли Порошенко вернуться во власть после выборов в Раду

Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил, что у его политической силы есть «достойный и наилучший» кандидат на пост премьер-министра страны. При этом он не назвал имя этого человека. Эксперты не исключают, что речь идёт о самом Порошенко, однако сомневаются, что он или его сторонник смогут занять премьерское кресло. По данным опросов общественного мнения, партия бывшего главы государства находится на четвёртом месте — за неё на предстоящих парламентских выборах готовы проголосовать лишь 8,3% избирателей. При этом лидирующая партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского не станет создавать коалицию с «Европейской солидарностью», считают аналитики.

Бывший украинский президент и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил о наличии у его политической силы кандидата на пост будущего премьера страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

«У «Европейской солидарности» есть кандидатура премьера. По моему мнению, она достойная, она наилучшая. Мы сможем её предложить после того, как будет определён состав Верховной рады», — отметил Порошенко.

О ком конкретно идёт речь, политик не уточнил и ушёл от ответа на вопрос, планирует ли он сам претендовать на место главы кабмина, отметив при этом, что что он уже был президентом Украины, а выше должности в стране нет.

«Это кризис карьерного жанра, так как далее идти некуда», — добавил экс-президент Украины.

Напомним, в конце мая действующий украинский глава Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады (ВР), назначив досрочные парламентские выборы на 21 июля. При этом обязанность по обеспечению их финансирования была возложена на кабинет министров Украины.

До этого Зеленский назвал основную причину, по которой, на его взгляд, необходимо распустить парламент.

«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этой институции — 4%», — пояснил украинский президент.

По его словам, такое отношение жителей страны говорит о том, что результаты деятельности Рады являются неудовлетворительными.

«Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины», — подчеркнул Зеленский, добавив, что для роспуска парламента есть юридическое основание — отсутствие коалиции с 2016 года.

Без связи с реальностью

По мнению аналитиков, у Порошенко нет шансов на то, чтобы самому стать премьером Украины или продвинуть на этот пост своего сторонника.

Согласно данным опроса общественного мнения социологической службы Центра Разумкова, опубликованным 15 июля, партию Порошенко поддерживают только 8,3% украинцев, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором. Таким образом, эта политическая сила находится на четвёртом месте. Первое место с 41,5% занимает «Слуга народа» Владимира Зеленского.

«Шансы на то, что представитель «Европейской солидарности» получит премьерский пост, равны нулю. Большинство будет формировать партия Зеленского. Но даже если оно не будет абсолютным, «Слуга народа» точно не возьмёт в коалицию политическую силу Порошенко», — заявил в беседе с RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

При этом эксперт уточнил, что премьер-министром может стать только тот человек, чью кандидатуру поддержит коалиция. А экс-президент Украины, по мнению Погребинского, выступает с подобными заявлениями, чтобы «придать больший вес своим политическим претензиям».

«Для Порошенко это способ заявить о себе за несколько дней до парламентских выборов — моська строит из себя слона», — отметил аналитик.

Здание Верховной рады в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Как полагает Погребинский, не факт, что Порошенко вообще сможет остаться в политике из-за возбуждённых против него уголовных дел.

«Для того чтобы у Порошенко были хоть какие-то политические шансы, ему сначала надо разобраться со всеми обвинениями в его адрес, связанными с офшорными счетами и коррупцией. Однако нет гарантии, что бывший президент Украины не окажется в итоге на скамье подсудимых или даже за решёткой», — считает эксперт.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, слова Порошенко не связаны с реальной политической ситуацией.

«Его партия «Европейская солидарность» балансирует на грани — она может и не пройти в Верховную раду. Кроме того, результаты соцопросов свидетельствуют о том, что рейтинг этой политической силы неуклонно падает. Порошенко теряет позиции, его партия явно не будет второй по значимости политической силой и в лучшем случае с трудом преодолеет 5%-ный барьер», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Шаповалов считает, что Порошенко на Украине сейчас рассматривают как политика прошлого, а его партию — как уходящую политическую силу.

«Подобные заявления бывшего украинского президента следует расценивать как ритуальные политические заклинания, которые призваны демонстрировать якобы наличие у партии потенциала для реализации серьёзных политических задач. Однако украинцы уже видели всех этих людей и знают, на что они способны, — в данном случае такой ход нельзя назвать выигрышным», — подчеркнул эксперт.

Шаповалов также не исключает, что Порошенко имел в виду себя, говоря о кандидате на пост главы украинского кабмина.

«Потому что «Европейская солидарность» является партией вождистского типа — Порошенко изначально подстраивал её под себя и продолжает это делать», — пояснил аналитик.

При этом, по мнению Шаповалова, не исключено, что украинский экс-президент имел в виду и спикера Верховной рады Андрея Парубия.

«Однако не стоит всерьёз воспринимать слова Порошенко, так как подобные заявления — предвыборный ход, попытка на финишной прямой перед выборами заработать полпроцента голосов избирателей», — полагает эксперт.

«Перешли все красные линии»

По мнению аналитиков, Зеленский заинтересован в том, чтобы Порошенко сошёл с политического ринга, поэтому его партия не будет объединяться с «Европейской солидарностью» ни при каких обстоятельствах. Кроме того, об этом свидетельствует и внесённый действующим президентом законопроект о люстрации, под который подпадает в том числе и Порошенко, считают эксперты.

На прошлой неделе глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил в интервью изданию «Новое время» о намерении «сотрудничать» в Раде с новыми политическими силами после досрочных парламентских выборов.

«Старые партии — это часть старой системы. Наша цель — перезагрузка системы», — подчеркнул политик.

Напомним, 12 июля Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, который предусматривает люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. В документе упоминаются в том числе президент Украины, глава его администрации, спикер Рады и его заместители, премьер-министр, руководители силовых структур и Национального банка Украины.

При этом сам Порошенко назвал данный законопроект попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича. Ранее бывший президент Украины заявил, что идею люстрации якобы подкинули антиукраинские силы.

Президент Украины Владимир Зеленский

AFP

© Sergei Supinsky

Как отмечает Владимир Шаповалов, Зеленский точно не пойдёт на создание коалиции с «Европейской солидарностью», поскольку ещё в ходе предвыборной гонки он и Порошенко «перешли все красные линии».

«Поэтому сотрудничество этих политических сил исключено. Зеленский позиционирует себя как политика нового времени, тогда как Порошенко — политик, сброшенный с корабля современности», — отметил эксперт.

При этом, по словам Шаповалов, в случае успешного выступления «Слуги народа» на выборах возможен вариант, при котором пост премьера партия президента оставит за собой.

«Однако если партия Зеленского не наберёт абсолютное большинство в парламенте, она может объединиться с политическими силами Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука. При определённых обстоятельствах существует также вероятность коалиции с «Оппозиционной платформой», однако это может произойти лишь в крайнем случае», — спрогнозировал аналитик.

Шаповалов считает также, что законом о люстрации украинский глава рассчитывает привлечь колеблющийся электорат южной и восточной частей Украины, население которых негативно относится к Порошенко.

«Зеленский к тому же стремится перехватить часть электората Тимошенко, поскольку она также строит свою кампанию на жёсткой критике в адрес Порошенко. Однако манёвр украинского президента вряд ли будет удачным, поскольку это не добавляет его образу новых черт — всё это избиратели слышали и раньше», — констатировал эксперт.

При этом, как отмечает Шаповалов, вероятность того, что американские или европейские партнёры Порошенко попробуют помочь ему или его сторонникам занять пост премьера Украины, крайне невелика.

«Страны Европы не будут постоянно таскать каштаны из огня вместо Порошенко, поскольку он себя дискредитировал — за ним тянется слишком большой шлейф обвинений в преступлениях. Для европейских политиков нет никакого смысла поддерживать такую хромую утку, как Порошенко. Очевидно, что Европа делает перенастройку в отношении украинской политики», — считает Шаповалов.

Европа предпочтёт остаться в стороне от нынешних политических дрязг на Украине, считает Михаил Погребинский.

«Брюссель не будет пытаться вернуть Порошенко в большую политику, так как его фигура крайне непопулярна не только на Украине, но и в странах ЕС. Кроме того, для европейской элиты бывший украинский президент не является политиком с положительной репутацией», — пояснил эксперт.

Вместе с тем, по мнению Погребинского, в США несколько иначе расценивают роль Порошенко, однако у Вашингтона нет тех инструментов влияния, которые заставили бы Зеленского сделать украинского экс-президента или его сторонника премьером страны.