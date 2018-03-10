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«Сотрудничество по проектам продолжится»: почему Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН
10 марта 2018, 19:54 • 229 • В мире
Россия отказалась от предложения стать ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). В Минобрнауки пояснили, что в 2018 году планируется подписание соглашения, которое позволит достичь более глубокого уровня взаимодействия. По мнению экспертов, данная ситуация не навредит совместным научным проектам. В «Росатоме» также подтвердили, что отказ от членства не повлияет на сотрудничество с ЦЕРН. О причинах этого решения Москвы и его возможных последствиях — в материале RT.
Reuters © Denis Balibouse
Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в связи с предстоящим подписанием соглашения о сотрудничестве организации и российским Министерством образования и науки.
Отмечается, что действующее соглашение между организациями было подписано в 1993 году, однако с тех пор уже изменились их название и статус, законодательство и наполнение экспериментов, которые обсуждались при подписании.
Новое соглашение между российским правительством и ЦЕРН планируется подписать в 2018 году. В Минобрнауки сообщили, что договор «зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке».
Предполагается, что в соглашении также будет оговорено участие ЦЕРН в строительстве в России научных установок класса «мегасайенс».
«Проект соглашения проходит процедуру согласования. В первой половине года проект предполагается рассмотреть на международном совете ЦЕРН, и затем документ будет подписан. В результате Россия значительно повысит свой уровень участия в крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики», — подчеркнули в ведомстве.
После отзыва заявки сотрудничество с Москвой не заканчивается. Об этом сообщила представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури. Она отметила, что у организации долгая история отношений с Россией.
По её словам, не обязательно быть членом ЦЕРН, чтобы вносить важный вклад в его работу. В организации подчеркнули, что вопрос об ассоциированном членстве ещё будет обсуждаться, а решение России никак не повлияет на участие страны в совместных проектах.
По словам научного сотрудника Международного учебно-научного лазерного центра (МЛЦ) МГУ Фёдора Потёмкина, с фактической точки зрения отзыв заявки не повлияет на совместную работу.
«Мы всё равно продолжаем вести проекты с ЦЕРН, и новое соглашение — тому доказательство. Сотрудничество по проектам продолжается, российские учёные продолжают участвовать в исследованиях», — рассказал эксперт в беседе с RT.
Отзыв заявки не отразится и на реализации совместных научных проектов «Росатома» и зарубежных участников. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций госкорпорации. Там сообщили, что «Росатом» продолжит поставлять ЦЕРН необходимое оборудование.
Российский физик-теоретик, академик РАН Алексей Старобинский предположил, что причины отзыва заявки могут быть политическими.
В беседе с RT он отметил, что отказ от ассоциированного членства выгоден российской стороне, так как ей не придётся платить ежегодные взносы. «Думаю, в новом соглашении подобный финансовый вопрос не стоит, и это благоприятно для России», — заключил он.
Советские учёные участвуют в экспериментах ЦЕРН с 1960-х годов. С 1996 года Москва присоединилась к проекту Большого адронного коллайдера. Часть серверов сети обработки данных с ускорителя находится в России.
В октябре 2017 года правительство России выделило 330 млн рублей на модернизацию Большого адронного коллайдера в рамках сотрудничества с ЦЕРН. Взнос осуществляется как в материальном виде, так и в форме денежного взноса.
В совет ЦЕРН входят 22 страны. Последними членство получили Израиль и Румыния. Помимо России статус наблюдателя есть у США и Индии, а также у Европейского союза, ЮНЕСКО и дубнинского Объединённого института ядерных исследований.
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