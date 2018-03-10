«Сотрудничество по проектам продолжится»: почему Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН

Россия отказалась от предложения стать ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). В Минобрнауки пояснили, что в 2018 году планируется подписание соглашения, которое позволит достичь более глубокого уровня взаимодействия. По мнению экспертов, данная ситуация не навредит совместным научным проектам. В «Росатоме» также подтвердили, что отказ от членства не повлияет на сотрудничество с ЦЕРН. О причинах этого решения Москвы и его возможных последствиях — в материале RT.

Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в связи с предстоящим подписанием соглашения о сотрудничестве организации и российским Министерством образования и науки.

«В 2017 году достигнуто соглашение между ЦЕРН и Минобрнауки России о подписании нового соглашения о сотрудничестве, которое даёт России особый статус по участию в экспериментах. Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия, чем ассоциированное членство в организации», — пояснили в Кабмине.

Отмечается, что действующее соглашение между организациями было подписано в 1993 году, однако с тех пор уже изменились их название и статус, законодательство и наполнение экспериментов, которые обсуждались при подписании.

Новое соглашение между российским правительством и ЦЕРН планируется подписать в 2018 году. В Минобрнауки сообщили, что договор «зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке».

Предполагается, что в соглашении также будет оговорено участие ЦЕРН в строительстве в России научных установок класса «мегасайенс».

«Проект соглашения проходит процедуру согласования. В первой половине года проект предполагается рассмотреть на международном совете ЦЕРН, и затем документ будет подписан. В результате Россия значительно повысит свой уровень участия в крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики», — подчеркнули в ведомстве.

Музей науки и инноваций при ЦЕРН

© CERN

После отзыва заявки сотрудничество с Москвой не заканчивается. Об этом сообщила представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури. Она отметила, что у организации долгая история отношений с Россией.

«Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», — приводит слова Тезаури РИА Новости.

По её словам, не обязательно быть членом ЦЕРН, чтобы вносить важный вклад в его работу. В организации подчеркнули, что вопрос об ассоциированном членстве ещё будет обсуждаться, а решение России никак не повлияет на участие страны в совместных проектах.

По словам научного сотрудника Международного учебно-научного лазерного центра (МЛЦ) МГУ Фёдора Потёмкина, с фактической точки зрения отзыв заявки не повлияет на совместную работу.

«Мы всё равно продолжаем вести проекты с ЦЕРН, и новое соглашение — тому доказательство. Сотрудничество по проектам продолжается, российские учёные продолжают участвовать в исследованиях», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Отзыв заявки не отразится и на реализации совместных научных проектов «Росатома» и зарубежных участников. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций госкорпорации. Там сообщили, что «Росатом» продолжит поставлять ЦЕРН необходимое оборудование.

Российский физик-теоретик, академик РАН Алексей Старобинский предположил, что причины отзыва заявки могут быть политическими.

«Те успехи, которые были достигнуты российской наукой благодаря участию в проекте, сложно переоценить. Насколько я знаю, Россия несколько раз подавала заявку на членство в ЦЕРН, но всякий раз отказывали. Скорее всего, здесь политические причины», — считает учёный.

В беседе с RT он отметил, что отказ от ассоциированного членства выгоден российской стороне, так как ей не придётся платить ежегодные взносы. «Думаю, в новом соглашении подобный финансовый вопрос не стоит, и это благоприятно для России», — заключил он.

Советские учёные участвуют в экспериментах ЦЕРН с 1960-х годов. С 1996 года Москва присоединилась к проекту Большого адронного коллайдера. Часть серверов сети обработки данных с ускорителя находится в России.

В октябре 2017 года правительство России выделило 330 млн рублей на модернизацию Большого адронного коллайдера в рамках сотрудничества с ЦЕРН. Взнос осуществляется как в материальном виде, так и в форме денежного взноса.

В совет ЦЕРН входят 22 страны. Последними членство получили Израиль и Румыния. Помимо России статус наблюдателя есть у США и Индии, а также у Европейского союза, ЮНЕСКО и дубнинского Объединённого института ядерных исследований.